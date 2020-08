Sunnuntai | Vanhustenhoito

Hoivan laadun yhteisiä mittareita ei vielä ole

Millä tolalla vanhusten hoiva on Suomessa yleisesti? ”Siitä valitettavasti tiedetään vähän”, sanoo geriatrian professori Jaakko Valvanne, joka on johtanut Esperi Caren ulkopuolista laadunvalvontaryhmää. Esperi on pystynyt kehittämään toimintaansa, mutta haasteellisten psykogeriatristen asukkaiden kohdalla on vielä tehtävää, Valvanne sanoo.