”Eihän tuolla ole enää ketään?” Aljaksandr Lukašenka esitti kysymyksen arasti ja osoitti aukiota hallintopalatsinsa takana.

Viikko sitten kuvatulla videolla Valko-Venäjän johtaja käveli luotiliiveissä ase kourassa, mutta vaikutti silti pelkäävän rauhanomaisia mielenosoittajia.

Vuosikausia Lukašenkan alamaiset ovat saaneet pelätä. Nyt valkovenäläiset ovat täyttäneet rohkeasti Minskin kadut vaatien rehellisiä vaaleja.

Valko-Venäjällä ei ole tiedetty poliittisista vapauksista tai ihmisoikeuksista, mutta jollain tapaa maa on ollut herrankukkaro, jos entisten neuvostotasavaltojen yhteydessä tätä ilmaisua voi käyttää.

Sillä on ollut suojattu talous, joka on perustunut halpaan venäläiseen öljyyn ja kaasuun sekä neuvostoperintöä olevaan teollisuuteen, joka on sinnitellyt tähän päivään saakka.

Sosiaalisen kehityksen indeksi on Valko-Venäjällä entisistä neuvostomaista paras, kun Baltiaa ei oteta huomioon. Korruptio on vähäisintä Georgian jälkeen. Bruttokansantuote asukasta kohti on yhä 80 prosenttia korkeampi kuin Ukrainassa, vaikka ero onkin kaventunut.

Tyytymättömyyteen on silti muitakin syitä kuin vaalivilppi. Taloustilanne on heikentynyt, kun Venäjä on nostanut energian hintaa. Koronavirustilanne paljasti valtion avuttomuuden. Maassa on kasvanut uusi sukupolvi, joka on kyllästynyt näköalattomuuteen.

Viidessä entisessä neuvostomaassa on tapahtunut demokraattinen vallankumous: Georgiassa 2003, Ukrainassa 2004 ja 2014, Kirgisiassa 2005 ja 2010, Moldovassa 2016 ja Armeniassa 2018.

Silti demokratia on näissä maissa yhä hauras ja valtataistelu repivää.

Vaikkapa Ukrainaa on vaikea pitää menestystarinana. Korruptiovertailussa se on vain hiukan Venäjää edellä, ja talouskriiseissä maa on sukeltanut entisistä neuvostotasavalloista syvimmälle. Ukrainan kiistaton saavutus on kuitenkin vallanvaihto vapaissa presidentinvaaleissa viime vuonna. Näyttelijätaustainen presidentti Volodymyr Zelenskyi on pystynyt yhdistämään jakautunutta kansaa.

”Kansalaisyhteiskunta on Ukrainassa kehittynyt vahvaksi. Ihmiset uskovat pystyvänsä vaikuttamaan politiikkaan”, sanoo Helsingissä työskentelevä ukrainalaistaustainen sosiologi Arseniy Svynarenko.

Valko-Venäjänkin liikehdinnän Svynarenko näkee vääjäämättä vahvistavan kansalaisyhteiskuntaa, kävi kamppailussa tällä kertaa kuinka tahansa. Kerran herännyt kansa ei enää vaivu uneen.

Venäläisetkin ovat aiempaa tyytymättömämpiä omia vallanpitäjiään kohtaan, mutta tyytymättömät jakautuvat niihin, jotka uskovat poliittisen muutoksen mahdollisuuteen ja niihin jotka eivät.

Kesäkuussa kyselin venäläisiltä somekavereiltani, aikoivatko he äänestää maan uudesta perustuslaista, jolla poistettiin Vladimir Putinin presidenttikausia koskevat rajoitukset. Useimmat vastanneista kertoivat jäävänsä ”protestiksi kotiin”.

Toisin kuin venäläiset, valkovenäläiset eivät jääneet kotiin eivätkä tyytyneet annettuihin tuloksiin. Nyt heidän esimerkkinsä vaikuttaa venäläisiin.

”Putin menettää valtansa aivan kuin Lukašenkakin”, avautui pietarilainen ystäväni äskettäin somessa. ”Koko autoritääris-totalitäärinen systeemi vie kriisiin molemmissa maissa. Ei ole muuta keinoa kuin taistella pahaa vastaan. Muutos Venäjällä on jo alkanut. Habarovsk kamppailee toista kuukautta Moskovaa vastaan”, hän viittasi Kaukoidässä viikkokausia jatkuneisiin mielenosoituksiin.

Yllättävää ystäväni avautumisessa oli se, etten ollut huomannut hänen aiemmin olleen kiinnostunut politiikasta.

Autoritäärinenkin järjestelmä perustuu yhteiskuntasopimukseen. Hallitsija saa hallita, jos tarjoaa alamaisilleen todellisia tai kuviteltuja etuja. Brittitutkijoiden Samuel Greenen ja Graeme Robertsonin mukaan ihmiset seisovat hallitsijan takana, jos olettavat toisten tekevän samoin. Jos vallanpitäjien vastustamisesta tulee sosiaalisesti hyväksyttyä, järjestelmä voi luhistua nopeasti.

Juuri tämän vuoksi Valko-Venäjä muodostaa Kremlin näkökulmasta vaarallisen ennakkotapauksen.

Armenian kansannousua 2018 on pidetty esimerkkinä siitä, että Moskovakin voi hyväksyä vallanvaihdon vapaissa vaaleissa, jos sen geopoliittiset intressit eivät ole uhattuina. Demokratia kulttuurisesti ja maantieteellisesti läheisellä Valko-Venäjällä olisi silti aivan eri asia.

Kun Ukraina rimpuili irti kahleistaan, Venäjä päätti, ettei naapurimaasta saanut muodostua onnistunutta esimerkkiä. Se oli tuhottava miehityksellä ja sodalla.

Diktatuurista huolimatta valkovenäläiset ovat tottuneet asumaan valtiossa, jonka asiat päätetään Minskissä eikä Moskovassa. Viime vuonna kyselyssä alle neljä prosenttia kannatti maan liittämistä Venäjään.

Maa on silti kytketty itänaapuriinsa paksulla kettingillä. Mailla on valtioliitto ja yhteinen puolustus. Jotta Valko-Venäjä olisi vapaa valitsemaan, Venäjän olisi muututtava ensin.

Venäjän propagandamylly ei vielä pyöri täydellä teholla. Kremlillä voi olla kiusaus antaa Lukašenkan tehdä likainen työ puolestaan.

Venäjän ikuinen ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi jo kylmäävästi:

”Valitsipa Valko-Venäjän johto minkä hyvänsä tavan käydä vuoropuhelua väestönsä kanssa, me hyväksymme sen.”