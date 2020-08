Torsti tietää

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti!

Viimeksi palstalla pohdittiin, oliko Aleksis Kiven veljesten käyttämä aapinen kirjoitettu kummalla kirjaintyypillä, fraktuuralla vai antiikvalla. Päivi Nordling Lastenkirjainstituutista kirjoittaa:

”Kirjaston kokoelmassa on punakantinen ja paksulehtinen kopio aapisesta, jonka oletetaan olleen Kiven esikuvana hänen kuvatessaan Jukolan veljesten lukemaan opettelua. Arvelu on peräisin Liisa Kotkaheimon väitöstutkimuksesta Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa. Aapinen alkaa suoraan kirjainsivulta Aabc, eikä sillä ole muuta nimeä. Nimiösivun alareunassa kerrotaan painovuosi ja -paikka: ’Turusa, 1828. Prändätty J.C. Frenckellin ja Pojan tykönä’. Aapisen ensimmäisellä sivulla esitetään isot ja pienet kirjaimet sekä fraktuuralla että antiikvalla, toisella sivulla välimerkit, numerot ja kertotaulu. Muu sisältö on uskonnollisia tekstejä. Viimeisellä sivulla on muutama runosäe. Niistä suurin osa antiikvaa. Ensimmäisen ja viimeisen sivun poikkeuksia lukuun ottamatta koko 16-sivuinen aapinen on kirjoitettu fraktuuralla, aivan kuten Torsti arvelikin.”

Näin hiljattain, kuinka Donald Trump ja Meksikon Andrés Manuel López Obrador esittelivät allekirjoittamiaan sopimuksia. Allekirjoitustilaisuudet ovat tärkeitä tapahtumia, mutta tulevatko ne häviämään? Osaavatko ihmiset tulevaisuudessa edes kirjoittaa, vai korvataanko nimetkin sähköisillä merkeillä? Suomessahan on jo luovuttu kaunokirjoituksen opetuksesta.

– Käsialantutkija

Usein allekirjoitus tarkoittaa, että ihminen on asioista samaa mieltä, hän vahvistaa asiakirjan tai toimenpiteen. Sama asia voidaan kertoa monin sähköisin tavoin. Allekirjoitukset ovat muuttuneet harvinaisemmiksi muun muassa luotto- ja pankkikortin pin-koodin vuoksi.

Valtionjohtajien allekirjoitustilaisuudet tuskin tulevat katoamaan, sillä niillä on niin merkittävä symbolinen arvo. On viestinnällisesti tärkeää, että merkkihenkilöt ovat samassa tilassa sinetöidessään maiden väliset neuvottelut tai jonkin muun merkkipaalun. Allekirjoituksilla on toki myös toimeenpaneva merkitys.

Laajasti ottaen voi sanoa, että käsin kirjoittamisen vähenemisellä on useita hyviä puolia. Moni ihminen kirjoittaa nopeammin näppäimistöllä, ja muiden on myös helpompi saada tekstistä selvää. Paperin väheneminen säästää ympäristöä.

Osa tutkijoista on huolissaan, että samalla menetetään joitain kognitiivisia ja motorisia hyötyjä. On esimerkiksi esitetty, että käsin kirjoittaminen parantaa muistia ja oppimista.

Tuskin käsin kirjoittaminen kuitenkaan kokonaan kuolee. Ajattele vaikka posti- tai onnittelukortteja: olisi kovin tylsää ja antaisi ikävän viestin, jos niitä ei kirjoitettaisi käsin.

Onko teoriassa mahdollista, että ajan kuluminen hidastuu tai nopeutuu jostain maailmankaikkeudessa tapahtuvasta muutoksesta johtuen?

– PS

Helsingin yliopiston fysiikan tohtorikoulutettava Eemeli Annala avasi kysymystä suhteellisuusteorian kautta. Sen mukaan aika on havaitsijoista riippuvainen suure. Vaikka yksittäisen havaitsijan mielestä hänen ajankulunsa ei nopeudu tai hidastu, vertailtaessa kahden eri havaitsijan ideaalisia kelloja, jotka eivät edistä tai jätätä, on kuitenkin mahdollista havaita kellojen käyvän eri tahtiin.

Tätä ajankulun suhteellista muutosta voidaan Annalan mukaan tarkastella kahdesta eri lähtökohdasta.

Ensinnäkin suppea suhteellisuusteoria ennustaa, että levossa olevan havaitsijan mielestä toisen, nopeasti liikkuvan havaitsijan ideaalinen kello kävisi hitaammin. Tämän takia ylä­ilmakehässä syntyvät myonit, jotka elävät vain kaksi mikrosekuntia, päätyvät kilometrien päähän maanpinnalle, kunhan kulkevat lähes valonnopeudella.

Ilman tätä aikadilataatioksi kutsuttua ilmiötä myoni selviäisi ilmakehässä vain satoja metrejä. Maassa olevan havaitsijan mielestä myonin aika siis kulkee hitaammin. Myonin näkökulmasta sen aika ei käy hitaammin, vaan välimatka yläilmakehästä maahan on lyhyempi kuin kaksi valomikrosekuntia. Tämä havainnollistaa suhteellisuusteorian toista ennustetta, että aika- ja paikkaulottuvuudet riippuvat toisistaan.

Yleisen suhteellisuusteorian mukaan myös gravitaatiolla on vaikutusta ajan kulkuun. Sen mukaan lähellä massiivista kappaletta aika käy hitaammin. Maapallolla tämä tarkoittaisi, että ideaalinen kello näyttäisi käyvän no­peammin, mitä korkeammalla se on maanpinnalla olevan havaitsijan mielestä. Esimerkiksi gps-paikantamisessa nämä korjaukset pitää huomioida.

Ei siis ole mahdollista hidastaa tai nopeuttaa omaa ajankulua, ainakaan fysikaalisesti. Vaikka kahden havaitsijan kellot voivat käydä eri tahtiin, yksittäisen havaitsijan mielestä yksi sekunti on aina samanmittainen ajanjakso riippumatta maailmankaikkeuden muutoksista.