Siitä on nyt viikko, kun Britannian brexiteerit ja maan uus-itsenäisyydellä elämöijät julistivat Suomelle kulttuuri­sodan.

Suomalaisesta kapellimestarista Dalia Stasevskasta leivottiin syntipukki brittien kotikutoiseen kiistaan isänmaallisesta laulusta. Lähtölaukauksen antoi levikiltään yli puolimiljoonainen The Sunday Times -lehti, jonka etunojainen artikkeli antoi ymmärtää suomalaiskapellimestarin olevan sensuroimassa brittien rakkaita patrioottisia säveliä BBC:n Proms-festivaaleilta (https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006611532.html).

Tilannetta käytti heti hyväkseen Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage. Hän vihelsi Twitter-koirapilliinsä ja vaati suomalaiskapellimestarin hyllyttämistä. Lauma kuuli johtajansa huudon, ja Sta­sevskalle ja hänen perheelleen alkoi sataa uhkauksia ja vihaviestejä.

Torstaina Stasevska antoi asiasta oman lausuntonsa taiteilijoiden asioita hoitavan arvostetun Harrison Parrott -yhtiön kautta: Hänellä ei ole ollut osaa eikä arpaa, kun konsertin ohjelmistosta on päätetty. Spekulaatiot ovat olleet virheellisiä. Hän on taiteilija eikä mikään poliittinen kommentaattori.

Kapellimestarin suomalaisuus on ollut tietysti koko kohussa sivuseikka. Kuka tahansa ulkomaalainen mistä tahansa maasta olisi kelvannut syntipukiksi. Ulkomaalaiset taiteilijat – että kehtaavatkin tulla Britanniaan johtamaan brittien konsertteja. Eikö nyt omasta maasta löydy tarpeeksi tahtipuikon heiluttajia? (Kyllä, näin tosiaan on moni ihmetellyt.)

Pohjimmiltaan koko kohussa on kyse kolmesta asiasta: politiikasta, medialukutaidosta ja kulttuurista kansakunnan symbolina.

Britannian poliittinen tilanne on hyvin kärjistynyt. EU-ero on repinyt maata jo vuosia. Päälle tulevat pandemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Ensi vuonna tilanne pahenee, kun brexitin siirtymäkausi loppuu ja alkaa brexit-arki. Kireässä tilanteessa syntipukeille on kysyntää. Farage-parka taas tuntenee itsensä hieman tarpeettomaksi, kun elämäntyö eli brexit pääsi yllättäen toteutumaan. Mutta ei hätää, populismille löytyy aina uusia keinoja itseilmaisuun. Anteeksipyyntöä lienee turha odottaa.

Medialukutaidon puute ruokkii poliittisia kohuja. Toisin kuin Suomessa, Britanniassa sanomalehdillä on oma ärhäkkä kantansa lähes asiaan kuin asiaan. Laatulehdetkin ovat täynnä uutisjuttuja, joiden ensisijainen tavoite tuntuu olevan närkästyksen lietsonta.

Lukijalla pitää olla taitoa, tarkkuutta ja taustatietoja hahmottaa itse, mitä oikein on tapahtunut. Yleisradioyhtiö BBC puolestaan on koko kansan sylkykuppi: konservatiiveille liian woke, ja vasemmiston mielestä taas tasapuolisuusharhan syövyttämä.

Kulttuuristakin on kyse. Patrioottisten laulujen Rule Britannia! ja Land of Hope and Glory symboliarvo on ilmeinen. Kiista piilee symbolin sisällössä: kuuleeko oma korva melodista isänmaallisuutta vai epävireistä taantumuksellisuutta.

Suomalaisena patrioottina ymmärrän hyvin brittipatriootteja. Musiikkia ei pidä hyllyttää tai ”peruuttaa” sen enempää kuin kaunokirjallisuutta tai teatteritaidettakaan. Ulkomaalaisena en kuitenkaan tarjoile mielipiteitäni. Sen sijaan soitimme rytmikkään Rule Britannia! -sävelmän HS:n kirjeenvaihtajatapahtumassa Helsingin Savoy-teatterissa jo helmikuussa 2019. Mikä sopisikaan paremmin brexit-aikaan kuin laulu, jossa kaikuvat Britannian 1700-luvun alun kauppa- ja merikiistat mannereurooppalaisten vastapuolten kanssa?