Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi oli puhetta ulkomaisten elokuvien käännös­nimistä.

Suomentaja-toimittaja Teija Harjaluoma kirjoitti ja halusi vielä lisätä suomentajille tärkeän asian:

”Suomentajat eivät anna ohjelmille suomenkielistä nimeä. Uskoakseni ohjelmia nimeää pääsääntöisesti joko ohjelman hankkija tai markkinointi.”

Sitten kysymyksiin!

Saunan lauteilla tuli pohdiskeltua, milloin ihmiskunta on alkanut tietoisesti peseytyä. Onko niin, että nykyihminen on elänyt suurimman osan ajastaan huolehtien kaikesta muusta kuin peseytymisestä? 1700-luvun herrasväki tupsutteli peruukkeihinsa hyönteismyrkkyjä ja suitsukkeita eikä peseytynyt. Onko näin?

– Saunaöveri

Oikeassa olet, peseytymisestä ei aina ole turhia stressattu – paitsi peseytymisen haittapuolista!

1500-luvulla kylpemistä pidettiin jopa syynä ruttoon, ja tästä alkoivatkin ihmiskunnan sottaisimmat ajanjaksot.

Keskiajalla kylvettiin vielä ahkerasti säätyyn katsomatta, minkä jälkeen veden vaaroja alettiin liioitella: kylpeminen tuomittiin riettaana, ja naisten pelättiin tulevan raskaaksi vedessä uivista siittiöistä. Kylpemisen ajateltiin levittävän tauteja ja bakteereja sekä veltostavan ruumista.

Hiuksiin hierottiin puuteria, ja iho pyyhittiin kuivalla liinalla.

Likakerroksen ajateltiin jopa suojaavan ihmistä ulkoiselta pahalta. 1600-luvun lopulla eläneen Ludvig XIV:n eli Aurinkokuninkaan kerrotaan pesettäneen kätensä viinillä veden sijaan.

Puhtaudesta tuli hyve vasta 1700-luvun puolivälin jälkeen. Tuolloin ymmärrettiin, että puhtaus edistää terveyttä ja ihon tulisi saada hengittää.

1800-luvun puolivälissä julkaistiin ensimmäinen kylpemisopas. Vauraudesta kertonut hygieenisyys levisi yläluokilta muidenkin keskuuteen. Saippua yleistyi.

Ihmiset ovat kuitenkin kylpeneet kivikaudesta saakka. Suuri osa paleoliittisistä eurooppalaisista luolamaalauksista on löydetty läheltä luonnon lähteitä.

Nykyisen Pakistanin alueelta on löydetty pronssikauden aikainen, noin 5 000 vuotta sitten rakennettu kylpylä. Induslaaksossa sijainnut valtava uimala oli todennäköisesti rituaalien järjestämiseen käytetty temppeli, sillä uiminen ja puhtaus ovat voineet liittyä uskontoon.

Puhtaus on siis kuulunut uskonnollisiin ja maallisiin menoihin jo pitkään, ja keskiaikaista ja sen jälkeistä epäsiisteyttä onkin saatettu jokseenkin myös liioitella.

Perustuslain pykälä 31 vaatii kansanedustajaa toimimaan arvokkaasti ja olemaan loukkaamatta toisia ihmisiä. Nykyisessä eduskunnassa on kuitenkin useampia tapauksia, kun tällaista on tapahtunut, eikä kukaan tunnu siitä piittaavan. Miksi tällainen pykälä on perustuslaissa, ja kenen vastuulla olisi valvoa, että kansanedustajat ja puhemies sitä noudattavat?

– Tuomas J

Kansanedustajien laajaa sanan­vapautta on perusteltu sillä, että poliitikot voisivat argumentoida kantojaan vapaasti ilman pelkoa raastuvasta. Vasta viime vuosina tämä laaja puheoikeus on alkanut näyttää ongelmalliselta.

Jos kansanedustaja käyttäytyy huonosti täysistuntosalissa, voi eduskunnan puhemies huomauttaa asiasta tai kieltää edustajaa jatkamasta puhetta. Puhemiehet ovat puuttuneet muun muassa kansanedustajien humalatiloihin.

Eduskunta voi antaa toistuvasti järjestystä rikkoneelle kansanedustajalle varoituksen tai pidättää hänet enintään kahdeksi viikoksi eduskunnan istunnoista.

Tähän keinot pitkälti loppuvatkin. Kansanedustajaa suojaa perustuslaissa koskemattomuus, ja häntä on hyvin vaikea asettaa syytteeseen eduskunnassa lausumistaan mieli­piteistä.

Viime vuosina onkin nähty tapauksia, joissa perustuslain tarjoamat keinot on käytetty loppuun. On lähes mahdotonta erottaa kansanedustajaa. Äänestäjät voivat tehdä sen vaaleissa.

Menevätkö leikkokukiksi myytävien tulppaanien ja muiden sipulikasvien sipulit hukkaan? Voisiko ne istuttaa jakautumaan?

– Aki Alppiharjusta

Esimerkiksi tulppaani kasvaa sipulista, mutta kukkakaupoissa myydään vain kukkia. Itse sipulin voi kuitenkin käyttää uudestaan. Samoja sipulikasveja voi periaatteessa kasvattaa vuosia!

Tulppaani kasvattaa emosipulin viereen sivusipuleita, jotka voi kerätä talteen tulppaanien kukinnan jälkeen. Sipulit istutetaan syksyllä, kukat taas kerätään keväällä, joten keväällä kerätyt sipulit tulisi suojata ja jättää odottamaan syksyn istutusta.

Lukupiirin kukkakauppias kertoo, että kierrätys on kuitenkin lähinnä kotipuutarhurien hommaa. Kierrätetty sipuli ei takaa tasalaatuista kukintoa, sillä sipulit eivät välttämättä jaksa nousta.

Tilanpuute voi olla kivijalkaliikkeessä ongelma, jos haluaisi toden teolla ryhtyä istuttamaan. Jos sipuleita kertyy kauppaan, henkilökunta usein kierrättää ne kotonaan tai antaa vakioasiakkailleen.