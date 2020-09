Syksyn trendi on girlblues

HS:n sunnuntaitoimitus tekee hajahuomioita viikon varrelta.

Koronasyksyn sävel on löytynyt. Pimenevään vuodenaikaan kuuluu pesään vetäytyminen, ja tunnelmaa korostavat nyt etätyöt ja -opiskelut. Miltä elämä maistuu, miten menee?

Kaikki ihmiset eivät ole synnynnäisiä kotoilijoita, eikä tanskalaisten hygge ole helppoa suomalaisille. Mutta ei hätää, on muitakin tapoja olla trendin harjalla.

Sovitaan, että syksyn trendi on girlblues.

Siitähän on kauan, kun keksittiin girlpower ja alettiin puhua naisenergiasta. Mutta aina ei voi olla energinen. Miksi pitäisi olla? Onko nainen uhri, jos ei elä täydellä teholla? Pitääkö voimaa aina näyttää tai on heikko? Ehei, nyt on uusi aika.

Koronasyksyyn sopii esimerkiksi artisti nimeltä joku iiris, joka laulaa: Kaivan nenää kunnes tulee verta. Mitä muutakaan, kun en kerta tänäänkään mennyt ulos. Ei bändiä, pelkkä kitara, kuin yksin kotona.

Girlblues on elämäntyyli, jota on pönkittänyt muun muassa tv-sarja Girls. Se nosti kunniaan tavallisuuden. Lyyrisiä etiäisiä olivat Maustetytöt ja Tein kai lottorivini väärin. Tai Litku Klemetti ja Juna Kainuuseen. Tavallisuus eteni kohti dekadenssia.

Girlbluesia ovat Pirkka-kalja ja täkkiin kääriytyminen. Twerkkauksen sijaan verkkaus, velttoilu verkkareissa. Ei piukeita joogatrikoita, vaan paksut lökäpöksyt.

Sitten vain joku iiris soimaan: Nään ihmisiä tarpeeks telkkarissa, niitä saa nähdä jalka verkkarissa, ja mietin vaan et miks helkkarissa kukaan koskaan haluaisi mennä ulos...

Yksi jalka verkkarin lahkeessa riittää.