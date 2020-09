Meille vuorineuvosten ja pääjohtajien piiriin kuulumattomille Pohjois-Koreasta nousee mieleen jotain muuta kuin sen suuri julkinen sektori, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Viime viikonloppuna kurkkailin ikkunasta kotimme edustan nurmiplänttiä. Jäystivätkö ihmiset nälkäänsä ruohoa? Eivät, kumma kyllä. Kaksi rusakkoa vain seisoskeli jouten.

­

Tutkin nettiä. Milloin suomalainen raskas teollisuus ja apteekkilaitos kansallistettiin? Milloin tuli voimaan sensuuri? Olinko juuri silloin kävelyttämässä koiraa, kun Suomeen julistettiin yksipuoluejärjestelmä? Missä vaiheessa vangittiin satojatuhansia suomalaisia? Kuskattiinko heidät leireille? Milloin Suomi ryhtyi marssimaan Pohjois-Korean tietä?

Keskon pääjohtaja, vuorineuvos Mikko Helander kävi puhumassa Pohjois-Karjalan – niin tietenkin – kauppakamarissa. Sanomalehti Karjalainen selosti vuorineuvoksen olleen sitä mieltä, että ”sosialismi on viety Suomessa pidemmälle kuin missään muualla maailmassa Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta”.

Suomi ei ole sosialistinen maa eikä varsinkaan Pohjois-Korean tyyppinen sosialistinen maa. Yhtä vähän Euroopan unioni on Neuvostoliitto, vaikka myös niin kuulee väitettävän. Niissä kansainvälisissä mittauksissa, joissa Suomi pitää muitten Pohjoismaitten kanssa kärkeä, Pohjois-Korea sijaitsee viimeisten joukossa. Nämä asiat opitaan yleensä peruskoulun yläasteella.

Korean demokraattinen kansantasavalta on maailman valtioitten joukossa surrealistinen ja painajaismainen ilmestys muutenkin kuin sen vuoksi, että saadakseen ravintoa sen kansalaiset joutuvat aika ajoin turvautumaan ruohoon.

Pohjois-Korea on kommunistinen monarkia. Tätä valtiomuotoa ovat pitäneet mahdottomana sekä kommunistit että monarkistit. Diktatuurin perusti Kim Il-sung vuonna 1948. Verisenä yksinvaltana maan ovat säilyttäneet perustajan poika Kim Jong-il ja pojanpoika, nykyinen tyranni Kim Jong-un.

Valta siis periytyy Pohjois-Koreassa. Maan ainoat merkitykselliset vaalit käydään intiimeillä äänestyspaikoilla silloin, kun kulloisenkin Kimin siittiöt lähtevät uimaan. Silloin valitaan Korean niemimaan pohjoisosan johtajalle mahdollista seuraajaa. Kommunismia kutsutaan Pohjois-Koreassa juche-aatteeksi. Samaa vainoa, sortoa ja murhaamista se silti tarkoittaa.

Pääjohtaja Helander ei ole Suomea Pohjois-Koreaan verratessaan niin yksin kuin heti kuvittelisi. Twitterissä kansalainen linjasi jo vuonna 2014: ”Suomi on kyllä vedonlyönnin suhteen kunnon Pohjois-Korea. Yritetään pitää kansalaiset pimennossa että on muitakin kuin firmoja kuin veikkaus.” Toinen twitteristi huomasi vuonna 2016: ”Suomi on kuin pohjois korea. Diplomaatti tekivät rahaa hämärästi.”

Pääjohtaja Helander kirjoitti puheestaan syntyneen rähäkän vuoksi selittelyblogin. Hän kertoi olleensa kauppakamarilla huolestunut Suomen paisuvasta valtionvelasta. Se on tietenkin luontevaa huolestumista vuorineuvokselta ja Elinkeinoelämän keskusliiton varapuheenjohtajalta. Helander kertoi kuitenkin kärjistäneensä viestiään ”ilmeisen epäonnistuneesti” mainitsemalla ”Pohjois-Korean suuren julkisen sektorin”.

En pidä pääjohtajan anteeksipyynnön sijaan kirjoittamaa blogia ilmeisen onnistuneena. Meille vuorineuvosten ja pääjohtajien piiriin kuulumattomille Pohjois-Koreasta nousee mieleen jotain muuta kuin sen suuri julkinen sektori.