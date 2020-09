Ihailemme aivotutkimusta, mutta ohitamme sen tärkeimmät löydökset, kirjoittaa kolumnissaan Satu Vasantola.

Joitain vuosia sitten tein sarjan virhearvioita. Lapset olivat pieniä, kauranpuuron keitto jatkuvaa, vapauden kaipuu valtava. Vaipparoskis haisi. Teki mieli vesille.

Aloimme meloa. Parin viikon välein hankimme lastenhoitajan, nostimme puolison kanssa kanootin auton katolle ja suuntasimme jollekin lähiseudun järvistä. Opimme tuntemaan kaislikkojen kupeissa piileksivät hiekkaiset poukamat, joista oli helppo työntää kanootti selälle.

Maksimoimme vapauden tunteen niin, että päätimme vasta autossa, mille järvelle kulloinkin suuntaisimme. Kukaan ei siis tiennyt, missä olimme. Virhe.

Syyskuun puolivälissä lähdimme kesän viimeiselle melontaretkelle. Perillä odotti tummeneva taivas ja yltyvä tuuli. Päätimme silti lähteä melomaan, kesän viimeinen kerta sentään. Virhe.

Lähtiessä laineet olivat vielä matalia eikä vaahtopäitä näkynyt. Pian järvi kävi harmaaksi ja aallot teräviksi. Kanootti kallistui.

Muistan samean vihreän ja sen, ettei veden alla nähnyt kättään pidemmälle. Nousin pintaan kanootin alle.

Kun myöhemmin kerroin tapauksesta ystäville ja tutuille, lähes kaikki kommentoivat samoin: Huhhuh, onneksi olette hengissä. Hurja tilanne, vesikin varmaan jo jäätävän kylmää.

Saattoi olla, mutta minulla ei ole siitä aavistustakaan. Aivoni keskittyivät tärkeimpiin asioihin. Mielessä oli vain yksi asia: sukella pois kanootin alta.

Sama simppeliys jatkui sukelluksen jälkeen. Kuin aivoni olisivat puhuneet minulle ääneen, nostaneet esiin yhden kysymyksen kerrallaan. Yritänkö päästä eroon märistä ja painavista lenkkareista (kolmas virhe, lenkkarit melontaretkellä) vai pärjäänkö kengät jalassa? Pidin jalassa. Tarraudunko kanoottiin vai yritänkö uida rantaan? Lähdin uimaan.

Aivoni toimivat kuin upseeri armeijassa, jakoivat selkeitä käskyjä. Sukella, ui, taistele. Tämä yksinkertainen ajattelu pelasti henkeni silloin, ja siitä asti olen ollut kiinnostunut aivojen toiminnasta.

Aivot ovat edelleen mysteeri, vaikka uutta tietoa tulee jatkuvasti. Tiedämme joka vuosi vähän enemmän siitä, miten aivot oppivat, muistavat ja pelästyvät, millä perusteilla ne omaksuvat tai sivuuttavat tietoa, jota maailma koko ajan ojentaa.

Tutkijat osaavat estää muiston syntymisen hiiren aivoissa. He tietävät, milloin oppiminen on tehokkaimmillaan ja milloin se häiriintyy herkästi. Pari vuotta sitten he löysivät aivojen oman huuhtelujärjestelmän, joka syvän unen aikaan huljuttaa aivoista kuonat pois.

Alzheimerin taudin synty on silti vielä osin mysteeri. Tiedetään vasta osa siitä, miksi toisen aivot hapertuvat, kun ikää kertyy, mutta toisen ajattelu säkenöi vielä saattohoidossa.

Aivotutkimuksesta on vuosien varrella innostuttu niin, että on päädytty tekemään virheitä ja villejä johtopäätöksiä. Kun lobotomia­leikkauksen kehittäjä António Egas Moniz palkittiin lääketieteen Nobelilla, uskottiin, että harhat ja mielen kipu voitaisiin nyrhiä ihmisestä veitsellä.

1990-luvun alussa innostuttiin preeriamyyrien seksielämästä. Yhdysvaltain ja Kanadan kuivilla aroilla elävä myyrälaji on nimittäin harvinaisuus nisäkkäiden joukossa. Se pysyy uskollisena yhdelle kumppanille koko elämänsä ajan.

Preeriamyyrien aivoja tutkimalla havaittiin, että oksitosiini lietsoi myyränaaraan uskollisuutta. Uroksilla saman sai aikaan vasopressiini. Näiden vaimentaminen sai preeriamyyrätkin jättämään kumppaninsa.

Oksitosiinia alettiin nimittää rakkaushormoniksi. Alettiin arvella, miten löydöksiä voisi soveltaa ihmiseen. Voisiko pariutumista säädellä hormonitujauksin? Johtuiko avioerojen yleistyminen e-pillereistä? Lähtisivätkö autismin oireet oksitosiinilla?

Entä ne hiiriltä poistetut muistot? Voisiko ihmisen aivoista lakaista pois juopon äidin ja lyöntien jäljet?

Ihan näin yksinkertaisia otuksia emme onneksi ole.

Aivotutkimukseen kohdistuu edelleen valtavasti odotuksia. Siksi on outoa, että monet sen tärkeistä löydöksistä ohitetaan olankohautuksella.

Tiedämme, miten meteli ja keskeytykset kuormittavat aivoja, silti rakennamme kouluihin ja toimistoihin isoja avotiloja. Tiedämme, että uni on elintärkeää, mutta nukumme liian vähän. Tiedämme, että uupumus hapertaa muistia ja muuttaa aivovasteita, mutta olemme päätyneet työelämään, jossa tavoitteet ja stressi kasvavat jatkuvasti.

Uupumus ei ole väsyneen heikkoutta vaan viesti siitä, että työssä on korjattavaa. Uupuneen aivot hidastuvat, koska ne ovat olleet hälytystilassa kuukausia tai vuosia. Hätätila toimii kanootin kaatuessa, mutta pitkään jatkuessaan stressi kaataa kenet tahansa.

En muista, että olisin pelännyt. Kun voimat alkoivat huveta, huusin tuulen yli puolisolle: ”Mene! minä en jaksa, jonkun on päästävä lasten luo.”

Näin hädän hänen liikkeissään, hetken epäröinnin ja nopean päätöksen. Hän ei totellut vaan odotti. Kaislikko ei ollut kaukana, mutta aallokko puski vastaan.

Kun pääsimme rantaan, riisuimme melontaliivit ja märät lenkkarit. Katselimme hetken rannalta, miten kanootti vaipui aaltojen alle. Pelko iski vasta silloin.