Miten mellakat ja uutisista paistava kaaostila näkyvät jokapäiväisessä elämässä, kysyi lukija Helsingin Sanomien Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajalta Anna-Sofia Berneriltä. Berner aloittaa vastauksen kolmen vuoden takaa.

Kun muutin Yhdysvaltoihin kolme vuotta sitten, huomasin, että tein havaintoja asioista, joita en osannut selittää.

Asuin aluksi New Yorkissa. Opiskelin Manhattanilla yhdessä maailman arvostetuimmista yliopistoista. Matkustin sieltä joka päivä kotiini Bronxiin, kaupunginosaan, joka on koko maan köyhimpiä kolkkia.

Yliopisto oli pääosin valkoinen, Bronx ei ollut. Se ei ole uutinen.

Metrossa olin melkein aina viimeinen valkoihoinen vaunussa. Muut jäivät pois viimeistään kaksi pysäkkiä ennen minua.

Aluksi olin ne kaksi pysäkinväliä tietoinen ihostani ja hiuksistani. Tunsin erottuvani joukosta. Luulin, että muut ihmettelevät, mitä tuo täällä tekee. Totuin ja tajusin, ettei ketään kiinnostanut, mitä siellä tein.

Kuitenkin: aina sama pysäkki. Miksi raja, jota muut valkoihoiset eivät yleensä ylittäneet, oli niin selvä?

Ymmärsin, etten ymmärrä.

Muitakin rajoja oli. Yliopiston vieressä oli salaatteja myyvä ketjuravintola. Lounasaikaan jono ulottui kadulle asti. Jonossa oli harvoin tummaihoisia. Henkilökunnassa ei ollut koskaan valkoihoisia.

Yliopistolla tummaihoisia ihmisiä oli vähän, sen ulkopuolella kaupungin vuokrataloissa heitä oli paljon.

Muutin Washingtoniin kirjeenvaihtajaksi. Uusi kotini oli vasta valmistunut kerrostalokolmio ydinkeskustassa.

Nyt naapurini ovat nuoria, hyvin toimeentulevia ja lähes kaikki valkoisia. Mustat postinjakajat ja ruokalähetit toimittavat meille ruokaa ja jokapäiväisen vuoren Amazonin paketteja. En ole kertaakaan nähnyt valkoista siivoojaa talon käytävillä.

Vieressä on yksi kaupungin vilkkaimmista baarikaduista. Useimpien baarien asiakaskunta on joko kokonaan valkoinen tai kokonaan musta.

Amerikkalainen ystäväni ei osaa selittää syytä siihen. Hän on niin tottunut, ettei taida edes ajatella sitä.

”Se on varmaan sosioekonominen ero”, hän päätyy sanomaan.

Olen vuosia miettinyt, miten kirjoittaisin rodusta Amerikassa.

Jo r-sanan kirjoittaminen on vaikeaa. Suomeksi sitä ei sanota, se tuo mieleen rotutohtorit ja natsit. Toimittajana etsin jatkuvasti keinoja, joilla voisin kiertää sen: ihonväri, etninen tausta, muut kuin valkoiset. Mikään ei tunnu oikealta.

Yhdysvalloissa sana on käytössä niin arjessa, otsikoissa kuin tilastoissa.

Viime viikolla osallistuin kerran kymmenessä vuodessa tehtävään väestönlaskentaan. Täytin lomakkeen, jossa kysyttiin rotuani. Sitä kysytään kaikilta.

Vaihtoehdot ovat:

Valkoinen. Musta tai afroamerikkalainen. Amerikan intiaani tai Alaskan alkuperäisasukas. Kiinalainen. Filippiino. Aasian intialainen. Vietnamilainen. Japanilainen. Korealainen. Muu aasialainen. Havaijin alkuperäisasukas. Samoalainen. Chamorro. Muu Tyynenmeren saarten asukas. Joku muu rotu.

Ruksin valkoisen.

Väestönlaskennassa kerättävät tiedot ovat amerikkalaisen tilastotiedon ydin. Jos rotua ei kysyttäisi, emme tietäisi esimerkiksi sitä, että mustia kuolee koronavirukseen muita enemmän.

Suomessa etnistä taustaa ei tilastoida. Sen sijaan väestörekisteriin kirjataan synnyinmaa, ja tilastoissa ”ulkomaalaistaustaisiksi” määritellään ne suomalaiset, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. Äidinkieli rekisteröidään. Siksi voidaan päätyä puhumaan vieraskielisistä silloin, kun puhutaan suomalaisista maahanmuuttajien lapsenlapsista.

Yhdysvalloissa kielen kysyminen olisi turhaa. Useimmat mustat ovat amerikkalaisia ja puhuvat englantia. Heidän juurensa mantereella ulottuvat pidemmälle kuin 1900-luvun alussa saapuneiden amerikanitalialaisten, amerikanirlantilaisten ja amerikanjuutalaisten. Heitäkään ei ole aina pidetty valkoisina, mutta heidän on ollut mahdollista sulautua. Valkoinen on suojaväri.

Monissa Euroopan maissa lainsäädäntö estää tilastoinnin siitä, mihin etniseen ryhmään ihmiset kuuluvat tai kokevat kuuluvansa. Taustalla ovat toisen maailmansodan tapahtumat. On huoli siitä, että tällaisia tilastoja voitaisiin yhä käyttää väärin. Ja toisaalta on tasavertaisuuden tavoite, rodullistamisen turhuus, puolueettomuuden ihanne.

Vuonna 2017 julkaistussa EU-raportissa päädytään silti siihen, että tehokkain ja taloudellisin tapa havaita syrjintää olisi suoraviivaisen väestötiedon kerääminen etnisestä taustasta.

Rotu-sanan käytöstä toki keskustellaan Yhdysvalloissakin. Rotujaottelut ovat kiistanalaisia.

Pulitzer-palkitun toimittajan Isabel Wilkersonin vasta ilmestynyt kirja on nimeltään The Caste eli Kasti. Kun amerikkalaisista roduista käytetään sanaa kasti, ne asettuvat toiseen valoon. Ehkä kirkkaampaan.

Voisiko jokin sana tehdä etnisen taustan merkityksen suomen kielelläkin selvemmäksi?

Kesäkuun 27. päivänä 9-vuotias Taylor Blackwell hyppäsi narua Black Lives Matter -aukiolla. Naruja pyörittivät hänen äitinsä Danielle Blackwell ja 12-vuotias sisarensa Jaelynn.­

Tänä kesänä ihonväri on ollut otsikoissa usein. Minneapolisissa poliisi tappoi mustan George Floydin painamalla polvellaan Floydin kaulaa kahdeksan minuutin ja 46 sekunnin ajan.

Surma tallentui videolle, joka levisi ympäri maailman. Videoon tiivistyy 400 vuotta historiaa, toimittajakollegani sanoi. Valkoisen miehen polvi mustan niskan päällä, kirkkaassa päivänvalossa, kameroiden kuvatessa.

Siitä käynnistyi mahdollisesti Yhdysvaltain historian suurin protestiliike. Kyselytutkimusten mukaan ainakin noin 6–7 prosenttia amerikkalaisista on osoittanut tänä kesänä mieltään rasismia vastaan. Se tarkoittaa noin 20:tä miljoonaa mielenosoittajaa.

Tänä kesänä oli aikaa. Pandemian takia miljoonat olivat työttöminä ja yliopistot ja koulut oli suljettu.

HS:n lukija lähetti minulle viestin ja kysyi: miten ”mellakat ja uutisista paistava kaaostila” näkyvät jokapäiväisessä elämässä?

En ole varma, mitä pitäisi vastata.

Elokuussa tuttu amerikkalainen toimittaja kuvasi lähikorttelissani videon siitä, miten mielenosoittajat painostivat ravintoloiden terassilla istuvia nostamaan nyrkkinsä ilmaan solidaarisuuden merkiksi. Yksi nainen ei suostunut. Mielenosoittajat ympäröivät hänet ja huusivat lujempaa.

Pyörälenkiltä palatessani huomasin, että poliisit sulkivat katuja. Joitakin kymmeniä mielenosoittajia kulki läpi lähikortteleideni. He olivat nuoria. Valkoihoisia oli vähintään yhtä paljon kuin mustia. Seurasin hetken sivusta ja jatkoin matkaa. Seuraavana päivänä kuulin, että mellakkapoliisit olivat myöhemmin ajaneet mielenosoittajat pois Valkoisen talon edustalta kyynelkaasulla ja kumiluodeilla. Viisi ihmistä oli pidätetty. Siitä ei tullut isoa uutista.

Facebookista luin, että aiemmin haastattelemani leppoisan poliisin talo ja piha oli sotkettu vessapaperilla. Paperista oli muotoiltu nurmikolle sana SIKA. Postauksen alle kertyneet kommentit olivat kauhistuneita.

”Mihin maailma on menossa?”

”Tämä on kamalaa!!”

Matkalla juttukeikalle näin fillarimielenosoituksen. Se viiletti ohitseni ja oli pian poissa.

Toisen fillarimielenosituksen aikaan olin kotitaloni ala-aulassa. Mielenosoittajat pyöräilivät ohi samaan aikaan kun kaksi naapuriani – pukumiehiä – odotti hissiä viinilasi kädessä.

Torstaina ilmestyneen raportin mukaan 93 prosenttia mielenosoituksista on ollut rauhallisia. Niitä on ollut yli kahdessa tuhannessa paikassa. Ihmiset marssivat ja menevät sitten kotiin. Se ei ole uutinen.

Suurin osa ihmisistä elää tavallista elämää, eikä sekään ole uutinen.

Ihmiset kerääntyivät kuuntelemaan portaille, kun George Floydin veli puhui Lincoln-monumentilla 28. elokuuta. Samana päivänä vuonna 1963 Martin Luther King Jr. piti paikassa Minulla on unelma -puheensa.­

Eniten otsikoissa ovat olleet väkivaltaiset protestit. On sytytetty tuhoisia tulipaloja. Liikkeitä on ryöstetty.

Mielenosoituksiin on liitetty noin kolmekymmentä väkivaltaista kuolemaa, mutta enimmäkseen tapausten yhteys protesteihin on jäänyt hämäräksi. Yhdysvalloissa tapetaan niin paljon ihmisiä muutenkin.

Elokuun viimeisellä viikolla poliittinen väkivalta tuntui kärjistyvän. 17-vuotias, Donald Trumpia ja poliiseja ihaileva poika ampui kaksi mielenosoittajaa kuoliaaksi Kenoshassa Wisconsinissa. Videolle tallentui, miten poliisi kiitti aseistautuneita valkoisia kansalaisia siitä, että nämä olivat paikalla. Vaikutti siltä, ettei kaupunkiin julistettu ulkonaliikkumiskielto koskenut heitä.

Samalla viikolla Portlandissa Trumpin kannattajat ajoivat lava-autoilla – osin aseistettuina ja liput liehuen – ottamaan yhteen vasemmistolaisten mielenosoittajien kanssa. Kohtaamiset yltyivät tappeluiksi. Yksi äärioikeistolainen ammuttiin kaaoksessa kuoliaaksi. Ampujaksi epäiltiin äärivasemmistolaista mielenosoittajaa.

Trump twiittasi Portlandiin ajaneista tukijoistaan: ”ISÄNMAAN YSTÄVIÄ!”

Tällä viikolla kerrottiin, että poliisit olivat tappaneet äärivasemmistolaisen ampujan yrittäessään pidättää tätä.

Hiki valuu maskin alla. Se valuu pitkin selkää, reisiä ja läiskyy varpaissa. Mielenosoituspäivä on tyypillinen Washingtonin kesäpäivä. Hautovan kuuma muistutus siitä, että kaupunki on rakennettu subtrooppiselle suolle.

Suurin osa kesän aikana nähdyistä mielenosoituksista on ollut spontaaneja, nopeasti kokoon kutsuttuja, paikallisia ja vailla selvää johtajaa. Mutta elokuun 28. päivänä tuhannet ihmiset ovat matkustaneet pääkaupunkiin pastori Al Sharptonin koolle kutsumaan marssiin.

Marssi on perinteikäs.

Samana päivänä vuonna 1963 kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King Jr. piti tässä paikassa kuuluisan Minulla on unelma -puheensa. Silloin marssille osallistui neljännesmiljoona ihmistä. Nyt väkeä on pieni osa siitä.

Hiostavasta säästä huolimatta maskit pysyvät kasvoilla.

T-paidoissa ja maskeissa lukee poliisin käsissä kuolleiden mustien nimiä. Niissä lukee Black Lives Matter. Niihin on painettu George Floydin ja Eric Garnerin viimeiset sanat: En voi hengittää.

Kyltteihin on kirjoitettu:

”Kyttien ei kuulu tappaa edes syyllisiä.”

”Jokaisen elämällä on väliä vasta, kun mustan elämällä on väliä.”

George Floydin veli puhuu Lincoln-monumentin portailla. Hän itkee.

Muidenkin poliisiväkivallan uhrien perheenjäsenet puhuvat. Heitä on niin paljon, etteivät kaikki ehdi saada vuoroa ennen kuin marssi lähtee liikkeelle.

Kiveenhakattu Martin Luther King Jr. tuijottaa kaukaisuuteen, kun miehet, naiset ja lapset pysähtyvät ottamaan selfieitä hänen muistomerkillään.

26. kesäkuuta nainen vaatii patsaan poistamista, mies sen säilyttämistä. Muistomerkissä Abraham Lincoln on antamassa vapautusjulistusta ja orja on kumartuneena hänen kätensä alle.­

Politiikan tutkija Omar Wasow Princetonin yliopistosta on tutkinut 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeen vaikutusta vaalituloksiin. Hänen johtopäätöksensä on, että protestit vaikuttavat ennen muuta median kautta. Rauhallisista mielenosoituksista ei tehdä otsikoita, ei silloin eikä nyt.

Wasowin mukaan protestit näkyivät vaalituloksissa protestoijien toivomalla tavalla voimakkaimmin silloin, kun mielenosoittajat käyttäytyivät rauhallisesti, mutta poliisi, muut kansalaiset tai sotilaat kävivät silti heidän kimppuunsa.

Mielenosoittajien oma väkivaltaisuus kääntyi heidän asiaansa vastaan. Wasow laski, että vuoden 1968 presidentinvaaleissa republikaanien ehdokas Richard Nixon, joka kampanjoi osin samaan tyyliin kuin Trump nyt, sai enemmän ääniä niillä alueilla, joilla protestoijat mellakoivat väkivaltaisesti.

Vastikään edesmennyt kongressiedustaja John Lewis oli väkivallattoman vastarinnan sankari, joka kehotti ihmisiä hankkiutumaan hankaluuksiin mutta hyviin hankaluuksiin.

Washingtonin suurmielenosoituksessa moni kunnioittaa t-paidassa, lippiksessä tai kyltissä Lewisia tekstillä Good Trouble. Hänen perintönsä elää huippu-urheilijoissa, jotka menivät elokuussa lakkoon protestiksi rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Se oli good trouble.

Juttelen mielenosoittajille. Nelikymppinen Ahmad McDougle on tullut pääkaupunkiin New Jerseystä. Hänen isänsä oli paikalla 57 vuotta sitten ja kuuli Kingin puheen.

”Hän muistaa päivästä rakkauden ja huolen”, McDougle kertoo.

Ahmad McDougle on töissä kansalaisjärjestössä. Sen jäsenet osallistuivat kesän alussa paikallisiin protesteihin New Jerseyssä. He saivat marssia rauhassa. Joskus poliisit marssivat yhdessä mielenosoittajien kanssa. McDougle kertoo, että kun paikalle tuli riehujia, jotka yrittivät rikkoa paikkoja, hän ja muut isokokoiset miehet estivät heitä asettumalla väliin. Mellakointia yrittäneet eivät hänen mukaansa olleet paikallisia. He olivat mustiin pukeutuneita tuntemattomia. Samaa viestiä on kuultu ympäri maata: riehujia pidetään ulkopuolisina.

Musta savu nousi Valkoisen talon ympäristöstä 31. toukokuuta. Yöksi määrättiin ulkonaliikkumiskielto.­

Presidentti Trump ja hänen puolueensa yrittävät kuitenkin luoda mielikuvan selkeästä jakolinjasta: tuhopolttoihin, paikkojen rikkomiseen ja väkivaltaan ovat syyllisiä kaikki mielenosoittajat ja yksin demokraattipuolue.

Todellisuudessa selkeää jakolinjaa ei ole.

Osa mielenosoittajista on yrittänyt estää riehumisen. Osa katsoo voimattomana sivusta. Osa ymmärtää sitä. Mielenosoituksissa nähdään myös samalla puolella olevien tappeluita.

Nainen rukoili jalkakäytävällä poliisiauton edessä 27. kesäkuuta.­

Elokuun marssilla puhuja toisensa jälkeen tuomitsee väkivallan. Niin tekee myös demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden.

Riittääkö se?

Trump syyttää väkivallasta demokraatteja. Samaan aikaan hän kieltäytyy tuomitsemasta kaksi ihmistä tappaneen kannattajansa teon. Hän puolustelee väkivaltaisia poliiseja.

Mutta demokraatit eivät uskalla syyttää vain republikaaneja.

”Demokraateilla on pulma”, sanoo Mary Frances Berry. Haastattelen Pennsylvanian yliopiston historian professoria puhelimessa.

”He voisivat syyttää kaikesta oikeistolaisia, mutta on selvää, ettei väkivalta johdu vain heistä.”

Berryn mukaan väkivallattomuus olisi ainoa keino säilyttää moraalinen yliote.

Protestit muuttuivat levottomiksi toukokuun viimeisenä päivänä. Mielenosoittajat sytyttivät tulia.­

Vuonna 1968, vain alle kuukausi Martin Luther King Jr:n kuuluisan unelmapuheen jälkeen, neljä Ku Klux -klaanin jäsentä tappoi neljä mustaa pikkutyttöä pommi-iskussa Alabaman Birminghamissa.

Kysyn Washingtonin mielenosoittajilta, ovatko he nyt huolissaan vastareaktioista – väkivaltaisista tai poliittisista. Eivät.

”Vastareaktio kertoo siitä, että olemme tehokkaita”, Ahmad McDougle sanoo. ”Tämä on omissa käsissämme.”

Haluan uskoa McDouglea. Muutos ei silti ole vain mustien itsensä käsissä. He ovat vähemmistö. Heitä on vain 13 prosenttia yhdysvaltalaisista.

Rodussa on kyse vallasta. Alakynnessä oleva 13 prosentin vähemmistö ei voi saada sitä yksin.

George Floydin kuoleman jälkeen valkoisten amerikkalaisten tuki rasisminvastaiselle kansanliikkeelle oli suurempaa kuin koskaan. Uusimmissa kyselytutkimuksissa se on kuitenkin kääntynyt taas laskuun. Useimmissa kyselyissä enää alle puolet valkoisista tukee Black Lives Matter -liikettä.

Radiossa haastatellaan valkoista vastamielenosoittajaa, jonka mielestä protesteissa ei ole alkuunkaan kyse rodusta.

”On vuosi 2020. Kukaan ei välitä ihonväristäsi”, mies sanoo.

Syyskuun ensimmäisenä torstaina kuuntelen Ohiossa autokorjaamon pihalla, miten musta ja valkoinen mies keskustelevat urheiluseurojen protesteista. He ovat kaveruksia.

”Urheilu menee liian poliittiseksi. Lakkasin katsomasta”, valkoinen mies sanoo.

”He puhuvat oikeudenmukaisuudesta. Ei se ole politiikkaa”, musta mies vastaa hänelle.

”Enpä tiedä”, valkoinen sanoo.

”Sinä et todellakaan tiedä. Olisi paras antaa olla”, musta vastaa.

Vuoden 1967 rotumellakoiden jälkeen silloinen presidentti Lyndon B. Johnson perusti arvovaltaisen Kerner-komission tutkimaan, mistä mellakat johtuivat. Perusteellisen työn jälkeen komissio julkisti raportin, jonka mukaan syynä oli valkoisen amerikkalaisen yhteiskunnan rasismi ja ennen kaikkea poliisin väkivalta.

Raportin mukaan valkoiset instituutiot olivat luoneet mustien ghetot, valkoiset instituutiot pitivät niitä yllä ja valkoinen yhteiskunta hyväksyi niiden olemassaolon.

Raportti on 52 vuotta vanha. Se ei vaikuta vanhentuneen.

On sunnuntai-ilta, ja Washingtonin­ uudesti nimetyllä Black Lives Matter -aukiolla mielenosoituksen alkua odottelee alle sata ihmistä. Näen pesäpallomailan, keppejä, polvisuojia, kilpiä ja mustia vaatteita.

Kuu paistaa. Lehtikuvaajia on paikalla monta.

Minnesotalainen Diamond Reynolds oli Washingtonissa 30. elokuuta. Kaksi vuotta sitten poliisi ampui Reynoldsin poikaystävän Philando Castilen. Ihmiset pysähtyivät osoittamaan tukea Reynoldsille öisessä protestissa.­

Musta nainen jakaa käyntikortteja. Hän kertoo olevansa Minnesotasta.

”Sieltä, missä George Floyd tapettiin.”

Poljen hänen peräänsä. Nainen on Diamond Reynolds. Neljä vuotta sitten hän haki töiden jälkeen tyttärensä päivähoidosta, kävi kaupassa ja ajoi poikaystävänsä Philando Castilen kanssa kohti kotia. Poliisi pysäytti auton, koska sen toinen takavalo oli pimeänä. Minuuttia myöhemmin poikaystävä oli kuollut. Poliisi ampui hänet.

Reynolds painoi kännykän videokameran päälle. Video levisi maailmalle.

Etsin sitä internetistä. Löydän tapahtumista koosteen, jonka The New York Times on koonnut valvontakamerakuvista, Reyndoldsin videosta ja poliisin tallenteista.

Kun poliisi oli ampunut Diamond Reynoldsin poikaystävän, Reynoldsille laitettiin käsiraudat ja hänet vietiin tyttärensä kanssa poliisiauton takapenkille. Poliisilla on autosta videokuvaa.

Takapenkillä Reynolds huutaa hetken tuskasta ja hiljenee sitten.

Tytär pyytää äitiään olemaan hiljempaa. ”En halua, että sinut ammutaan”, nelivuotias sanoo.

Äiti antaa tyttärelleen suukon.

”Minä voin pitää sinut turvassa”, tytär sanoo seuraavaksi.

Ja vielä:

”Minua pelottaa.”