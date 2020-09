Torsti tietää

Mikä maanalainen kaupunki on suurin?

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Viimeksi palstalla puhuttiin ajan kulumisesta. Aihe herätti Eerossa lisä­kysymyksiä:

”Torstin vastauksessa sivuttiin liikettä. Maapallo pyörii melkoista vauhtia. Maa kiertää aurinkoa vielä suuremmalla nopeudella. Avaruus laajenee, ja linnunratakin liikkuu. Pysyykö esimerkiksi keittiössä seisova pöytä paikallaan vai liikkuuko se johonkin suuntaan ja millä nopeudella?”

Maapallo pyörii vastapäivään. Liikkeen vuoksi kuvitteellinen pöytä esimerkiksi päiväntasaajalla liikkuu noin 1 670 kilometrin tuntinopeudella. Vauhti hidastuu napoja kohti kuljettaessa, eli pöydän sijainti vaikuttaa sen nopeuteen. Maa kiertää Aurinkoa 107 200 kilometrin tuntinopeudella, ja aurinkokunta taas liikkuu galaksin keskuksen ympäri 800 000 kilometrin tuntinopeudella.

Avaruudessa asiat liikkuvat aina suhteessa johonkin toiseen kappaleeseen. Esimerkiksi pöytä ei liiku mihinkään tiettyyn ilmansuuntaan. Aurinko liikkuu kohti näkymätöntä pistettä, joka sijaitsee Herkuleen tähdistössä. Suuntaa kutsutaan apeksiksi.

Liikkumista tasaisella nopeudella ilman kiihtyvyyttä (pöytä keittiössä) ei periaatteessa voikaan erottaa paikallaan pysymisestä. Liikkeen arviointi tapahtuu aina suhteessa johonkin vertailupisteeseen.

Italialainen kirjailija Italo Calvino kirjoitti aikoinaan hienon romaanin Näkymättömät kaupungit. Kaupungeissahan on paljon näkyvää mutta myös paljon näkymätöntä, ja tästä iso osa maan alla. Mikä maanalainen kaupunki on suurin?

– Mörkö

Turkin Kappadokiasta on löydetty yli 30 muinaista maanalaista kaupunkia. Niistä suurimpana on pidetty Derinkuyun kaupunkia, johon on mahtunut ainakin 20 000 asukasta. Sieltä on löydetty muun muassa asuintiloja, ruokaloita ja talleja.

Viime vuosina alueella on tutkittu toista kaupunkia, joka saattaa olla vielä suurempi. Sen laajuudeksi on arvioitu 460 000 neliömetriä, ja se on arviolta 5 000 vuotta vanha.

Vastausta kysymykseen on hankala antaa. Se riippuu myös siitä, tarkastellaanko tällaisia muinaisia, kokonaan maan alla olevia kaupunkeja vai nykyisiä kaupunkeja, joista osa on maan alla. Moderneista suurkaupungeista löytyy tietysti valtavasti maanalaisia tiloja: ostoskeskuksia, pommisuojia, satoja kilometrejä metrotunneleita. Niiden vertaileminen ei ole aivan helppoa, ja paljon riippuu myös siitä, mitä mitataan.

Esimerkiksi Pekingissä on valtavan metroverkoston lisäksi kylmän sodan aikoina rakennettu maanalainen kaupunki, jonka piti tarjota suoja sodan varalle. Sinne tehtiin esimerkiksi kouluja, sairaaloita, tehtaita ja nukkumatiloja. Sen on kerrottu levittäytyvän 85 neliökilometrin alueelle, ja – Kiinan viranomaisten mukaan – sinne olisi mahtunut jopa kuusi miljoonaa ihmistä.

Suuria maanalaisia tiloja on tietysti muuallakin. Esimerkiksi Montrealin ja Toronton keskustojen alla on laaja tunneleiden ja tilojen verkosto. Niissä molemmissa riittää käveltävää noin 30 kilometrin verran. Helsinki muuten ilmoittaa, että sillä on maanalaisia tiloja noin 10 neliökilometrin verran.

Pariisin alla on yli 300 kilometrin labyrintti, joka tunnetaan katakombeina. Käytävät louhittiin alun perin kaivostoimintaa varten, mutta myöhemmin sinne siirrettiin luut kaupungin hautausmailta.

Ukrainassa Odessan alla on samankaltainen katakombien labyrintti mutta huomattavasti suurempi: verkoston yhteispituus on lähes 2 500 kilometriä!

Vaimoni on kova sienestämään, ja keskustellessamme sienistä heräsi kysymys myrkkysienistä. Mihin sienet tarvitsevat myrkkyä? Esimerkiksi käärmeillä myrkky on tarpeen, että ne saavat syötävää, mutta emme keksineet mitään selvää syytä, miksi jotkut sienet ovat myrkyllisiä.

– Risto Kunnas

Sienet ovat taitavia myrkynkeittäjiä, mutta ei tiedetä, miksi ne myrkkyjä tuottavat. Yksi yleinen teoria on, että myrkky on suojauskeino: tarkoitus on estää syödyksi tuleminen ennen kuin sienten itiöt pääsevät leviämään.

Sitäkään ei tiedetä, mitä eliöitä tai organismeja varten myrkyt olisivat kehittyneet – tuskin ihmistä vastaan.

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että myrkkysienillä on useammin omalaatuinen tuoksu kuin syömäkelpoisia sienillä. Voi siis olla, että osa sienistä viestii ympäristöönsä siitä, että niitä ei kannata syödä.

Myrkyt ovat sienen aineenvaihdunnan tuotteita, ja niitä on monenlaisia. Ne myös käyttäytyvät eri tavoin: osa iskee sisäelimiin, osa keskushermostoon, osa ruuansulatuskanavaan ja niin edelleen.

Riippuu myös sienen syöjästä, millaisia vaikutuksia myrkyllä on. Monet hyönteiset tai nilviäiset, jotkut nisäkkäätkin, voivat mussuttaa myrkkysieniä rauhassa. Tämä voi johtua siitä, että eläinten elimistö pystyy hajottamaan tai neutraloimaan sienten myrkkyjä.

