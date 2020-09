Elokuussa sanomalehti Ilkka-Pohjalainen sai harvinaislaatuisen haastattelun. Suur­lähettiläs Mikko Hautala esitteli lehdelle ulkopoliittisia näkökantojaan ja samalla isoisänsä rakentamaa taloa Teuvalla.

Useimmille Hautalan nimi ja kuva eivät kerro mitään, vaikka hän on Suomen kärkidiplomaatteja maailmalla. Kuunvaihteessa päättyi hänen nelivuotinen pestinsä Suomen Moskovan-suurlähettiläänä. Pian hän luovuttaa suurlähettilään valtakirjansa Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille Washing­tonissa.­

Hautala ei ole viihtynyt suomalaisessa julkisuudessa. Helsingin Sanomat pyysi häneltä haastattelua, kun hän aloitti Moskovassa vuonna 2016. Hän kieltäytyi vedoten siihen, että oli vasta aloittanut. Kun HS jälleen toukokuussa, Hautalan virkakauden päätteeksi, pyysi haastattelua, hän kieltäytyi taas. Myöskään Yleis­radio ei ole saanut Hautalalta haastatteluja.

Ilkka-Pohjalaisessa Hautala vastasi muun muassa kysymykseen, onko Vladimir Putin diktaattori.

”Ei. Se on liian yksioikoinen määritelmä. Venäjä ei ole totalitaarinen valtio, mutta se on selkeästi autoritäärinen. Järjestelmän kuvaaminen yksinvallaksi on väärä johtopäätös. Presidentillä on paljon valtaa, mutta Venäjällä on muitakin vaikutusvaltaisia ihmisiä ja ryhmiä.”

Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden hän kuvasi olevan ”syvässä kriisissä”, joka ei ole vain henkilöistä kiinni, vaan johtuu suurvaltaintressien vastakkaisuudesta. Hautala ei odota muutosta parempaan.

Hautalan ura on ollut nopea. Moskovan-suurlähettilääksi hän nousi 44-vuotiaana eli nuorempana kuin kukaan sitten sodan jälkeisen suurlähettilään, kansandemokraatti Cay Sundströmin.

Hautalaa on arvostettu taitavana diplomaattina yli puolue- ja näkemysrajojen. Hiljattain hän sai Elinkeinoelämän suurlähettiläspalkinnon ansioistaan vienninedistämisessä.

” Hautala on toiminut Moskovassa korostetusti presidentin mandaatilla.

Hautalan on sanottu päässeen hyvin korkea-arvoisten venäläisten virkamiesten ja poliitikkojen puheille.

Tämä kertoo myös siitä, kuinka virallinen Venäjä suhtautuu Suomeen ja presidentti Sauli Niinistöön. Niinistö nosti Hautalan suurlähettilääksi ulkopoliittisen neuvonantajansa tehtävästä, ja tämä on toiminut Moskovassa korostetusti presidentin mandaatilla.

Vaikka Hautala on kaihtanut suomalaismediaa, hän antoi Venäjällä jää­hyväishaastattelut Kommersant-lehdelle ja radiokanava Eho Moskvylle, jossa hän loisti sujuvalla venäjällään.

Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen käsitteli Hautalan haastatteluja kesällä kirjoituksessaan. Hän huomioi, että Hautala puhui venäläismedioille matkailusta ja jätehuollosta, mutta oli pidättyväinen nostamaan esiin ihmisoikeuskysymyksiä sekä demokratia- ja oikeusvaltiokehitystä.

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi luonnehti Ylen jutussa Hautalan viestintää ”äärimmäisen varovaiseksi”.

Suomalaisen diplomaatin varovaisuus nostaa esiin ikuisen keskustelun suomettumisesta. Mutta onko kyse nöyristelystä vai diplomatian toimintatavoista?

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan Suomi harjoittaa ”aktiivista vakauspolitiikkaa”. Käytännössä se tarkoittaa luovimista vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Voi sanoa, että Moskovassa Suomen diplomatian perimmäinen tavoite on rauhan säilyminen. Kremlin kanssa on tultava toimeen, oli siellä vallassa kuka tahansa.

Suomi ei yleensä ole ensimmäisenä osoittelemassa sormella Venäjän sisäisiä kehityskulkuja. Kaasuputki- ja ydinvoimahankkeita käsitellään julkisesti ympäristönäkökulmasta ja energiahankkeina eikä turvallisuuspoliittisina kysymyksinä.

Venäjän diplomatian ykköstavoite Suomen suunnalla taas on torjua Naton laajeneminen. Suomen presidentin kielteinen Nato-kanta ei ainakaan vaikeuta yhteydenpitoa.

Perinteisen diplomatian idea on välittää ulkopoliittinen kanta suorissa kasvokkaisissa tapaamisissa asemamaan edustajien kanssa. 2000-luvulla työnkuva on kuitenkin monipuolistunut ja julkisuusdiplomatian rooli kasvanut.

Virallisesti ulkoministeriö kannustaa Suomen diplomaatteja viestimään aktiivisesti kohdemaan mediassa, somessa ja myös Suomen mediassa asiantuntijaroolissa. Ministeriön viestintäjohtajan Elina Ravantin mukaan jokainen lähettiläs päättää kuitenkin viime kädessä itse haastatteluistaan.

Asemamaansa politiikkaa lähettiläs voi oikeastaan arvostella vain tukeutumalla Suomen ministerien tai presidentin lausuntoihin.

Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen osoittaa ”tiettyä ymmärrystä” varovaiselle viestintälinjalle.

”Diplomaatin tehtävä on varmistaa, että Suomella on kanava isäntämaan päätöksentekijöihin ja virkamieskuntaan. [– –] Sitä kautta voi viedä myös kriittistä viestiä, mutta julkinen arvostelu voi vaikuttaa diplomaatin toimintaedellytyksiin”, hän sanoo.

Tiilikainen muistuttaa, ettei Suomikaan halua vaikkapa Venäjän tai Kiinan diplomaattien alkavan elämöidä julkisesti Suomen asioista.

” ”Ei Washingtonissa voi kertoa kauhean avoimesti, mitä ajattelee Trumpista.”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan Erkki Tuomiojan (sd) mukaan lähettiläitä kannustetaan korkeaan profiiliin, mutta diploma­tiaan kuuluu myös diplomaattinen kielenkäyttö.

”Ei Washingtonissa voi kertoa kau­hean avoimesti, mitä ajattelee Trumpista, eikä sen tarvitse olla mitään suomettumista.”

Joskus hiljainen diplomatia saattaa tuottaa enemmän tulosta kuin ”megafonidiplomatia”, Tuomioja sanoo.

”Esimerkiksi ihmisoikeustapauksissa tai poliittisten vankien vapauttamisessa [––] kannattaa usein koettaa vaikuttaa kulissien takana.”

Hautala vastasi Ylen kirjoitukseen pitkällä Facebook-postauksella, jossa hän vaikutti tuohtuneelta. Hänestä kirjoitus kertoi siitä, kuinka ”naiivin yksiulotteisesti ja kapeasti monet Venäjä-suhteemme valitettavasti käsittävät”.

Hautalan mukaan Suomi hoitaa suhteitaan Venäjään ”kokonaisvaltaisen kansallisen intressin näkökulmasta”.

”Meillä on suhteessa Venäjään runsaasti merkittäviä intressejä. Niihin luonnollisesti lukeutuvat ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltiokysymykset. Meillä on myös turvallisuuspoliittisia intressejä, vienti-intressejä, tuonti-intressejä, matkailuintressejä, liikenteellisiä intressejä, ilmastointressejä, radiotaajuusintressejä, kulttuurisia intressejä ja niin edelleen. Enkä väitä, että­ nämä ovat tärkeämpiä kuin ensin mainitut, mutta jonkun pitää kyllä nekin hoitaa.”

Hän toivoi, että diplomatialle jätetään ”sen tarvitsema tila”.

Mutta vaikka hyväksyisi argumentin siitä, ettei diplomaatti voi ”rymistellä” julkisuudessa, ulkoministeriökin edellyttää Suomen lähettiläiden olevan kyvyiltään sitä luokkaa, että he osaavat toimia julkisuudessa itsenäisesti ja väistää mahdolliset karikot haastattelu­tilanteessa.

Pitäisikö kotimaiseen mediaan kohdistuva boikotti siis tulkita jonkinlaiseksi kätketyksi viestiksi, jolla virallinen Suomi erottautuu isäntämaan ongelmia käsittelevästä suomalaisesta mediasta?

Suomella ei ole koskaan ollut Moskovassa naista suurlähettiläänä. Ulkoministeriössä kyllä työskentelee kokeneita Venäjään perehtyneitä naisdiplomaatteja, kuten Nina Vaskunlahti, Maimo Henriksson, Terhi Hakala, Anne Lammila, Jaana Teckenberg ja Marja Liivala.

Hautalan tilalle nimitettiin Antti Helanterä, 49, joka työskenteli aiemmin Hautalan aisaparina Moskovassa.

Talousmaantieteilijä Helanterä on seurannut Venäjää koko työuransa. Vuonna 2003 hän voitti Tieto-Finlan­dian yhteisteoksella Maantieteelle Venäjä ei voi mitään.

Helanterä on tutkinut Venäjää ulkoministeriön tutkimusosastolla, työskennellyt idänkaupan East Officessa ja vastannut Venäjä-asioista EU-edustustossa.

Häntä kuvataan erittäin vahvaksi Venäjä-osaajaksi, joka tarkastelee maan kehitystä erityisesti talouden näkökulmasta. Hänen kerrotaan kuitenkin olevan pidättyväinen ilmaisemaan omaa mielipidettään.

Helanteräkään ei halunnut antaa haastattelua, mikä tosin virkakauden alussa on ymmärrettävää.

Mikko Hautalan tuntevat kuvaavat hänen Venäjä-suhdettaan jopa inhorealistiseksi. Hän ei vain halua tuoda sitä julki.

Ilkka-Pohjalaiselle Hautala halusi vielä tähdentää: käsitys siitä, ettei Suomi uskalla nostaa esiin Venäjä-kriittisiä asioita, on täysin väärä.

”Me käymme venäläisten kanssa jatkuvaa suoraa keskustelua kipeistäkin asioista, ja ne keskustelut ovat välillä rajuja. On sitten toinen kysymys, paljonko näitä hankalia teemoja kannattaa diplomaattien puida julkisesti.”

Mutta mistä me kansalaiset voimme tietää, ottavatko Suomen edustajat todella esiin hankalia asioita suljettujen ovien takana?

Todellisuus näyttää usein toisenlaiselta.

Esimerkiksi kun länsimaat ovat kirjelmöineet Kiinalle uiguurien sorrosta, Suomi ei kaikilla kerroilla ole ollut mukana.

Erkki Tuomiojan kokemuksen mukaan lähettiläisiin voi luottaa.

”Myös eduskunta seuraa heitä. Ulkoasiainvaliokunta saa käyttöönsä salaisetkin paperit, ja lähettiläät käyvät valiokunnassa.”

Toinen kysymys on, kannattaako Suomen edes ottaa esiin toisen maan ongelmia, joihin ei voi juuri vaikuttaa. Vientipyrkimyksiäkin tällainen ikävien asioiden­ kaivelu voi jonkun mielestä haitata.

Teija Tiilikaisen mielestä omat arvot ja tavoitteet kannattaa kertoa, vaikka olisi miten iso kallio vastassa.

”Sitten niillä ei ainakaan ole mitään vaikutusta, jos niitä ei pidä esillä.”