Kolumni: Suomalainen, englantilainen ja skotlantilainen kilpailivat pubissa, kuka on taitavin ampumaan omaan jalkaan

Suomalainen, skotlantilainen ja englantilainen istuivat turvavälejä noudattaen pubissa, joivat bitter-tyylistä olutta ja kilpailivat siitä, kenen maassa kansallinen häpeä on suurin: missä on ammuttu itseä pahiten jalkaan tai antauduttu poliittista valveutuneisuutta ja oikeaoppisuutta palvovan woke-kulttuurin vietäväksi.

Englantilainen aloitti:

”Meillä on yli 800 vuotta vanha Magna Carta. Parlamenttimme on muiden maiden parlamenttien äiti. Me luennoimme maailmalla muille, että sopimuksia ja lakeja ei saa rikkoa. Ja nyt Boris Johnsonin hallitus haluaa rikkoa brexit-sopimusta, jonka se itse neuvotteli ja survoi voimaan vain vajaa vuosi sitten. Ja alahuone sen kun katsoo vierestä.”

Skotti kohotti ensin tuoppinsa, sitten katseensa ja jatkoi:

”Ei tuo vielä mitään. Skotlanti sentään oli 1700-luvun valistusajan pohjoinen kehto. Edinburgh vilisi neroja. Tällä viikolla yksi heistä hyllytettiin, kun Edinburghin yliopisto poisti valistusfilosofi David Humen nimen erään rakennuksensa nimestä. Pieni joukko verkkoadressin allekirjoittajia oli suuttunut Humen vuonna 1753 kirjoittaman esseen rasistisesta alaviitteestä.”

Oli suomalaisen vuoro:

”Mutta eihän tuokaan vielä mitään. Me Suomessa moitimme englantilaisia siitä, että he aikovat rikkoa brexit-sopimusta, mutta samaan aikaan rikomme EU:n elvytyspaketilla EU:n omaa perussopimusta emmekä halua myöntää sitä edes itsellemme. Emme siis petä imperialistisesti muita, vaan itseämme! Kansallisen päätösvaltamme jämät olemme siirtäneet Kansallis­teatterille, joka taas on siirtänyt oman taiteellisen päätösvaltansa verkon paheksujille.”

Suomalainen voitti. Muut tarjosivat hänelle seuraavan kierroksen.

Kirjailija James Baldwin on tiivistänyt isänmaanrakkauden näin:

”Rakastan Amerikkaa enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa, ja juuri siitä syystä pidän kiinni oikeudestani arvostella sitä jatkuvasti.”

Vastaavasti vannoutuneinta eurooppalaisuutta ei ole se, että hyssyttelee EU:n kyseenalaisia päätöksiä tai selittelee ne parhain päin. Aito Euroopan ja EU:n ystävä osoittelee epäkohtia, jotta ne voidaan korjata ja välttää näin vielä isommat virheet.

Sama pätee Suomeen: Jos rakastaa Suomea enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa, on syytä pitää kiinni oikeudesta arvostella sitä jatkuvasti. Ja sama pätee taiteisiin sekä ilmaisun- ja sananvapauteen. Jos rakastaa ilmaisun- ja sananvapautta, kannattaa älähtää aina, kun joku on niitä kaventamassa. Yhtä lailla pitää kivahtaa, kun joku on säätämässä ilmaisunvapauttaan pienemmälle. Pahastumisen määrä ei sensuurilla vähene.

Suomalainen, englantilainen ja skotlantilainen istuivat pubissa turvavälejä noudattaen ja bitter-olutta juoden ja kilpailivat siitä, kuka rakastaa maataan eniten.

Englantilainen aloitti: ”Rakastan Englantia enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa, ja siksi pidän kiinni oikeudestani arvostella EU:ta vielä brexitin jälkeenkin.”

Skotti jatkoi: ”Rakastan Skotlantia enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa, ja siksi pidän kiinni oikeudestani arvostella Englantia, vaikka saisimmekin vielä takaisin itsenäisyytemme.”

Viimein oli suomalaisen vuoro: ”Rakastan Suomea enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa, mutta siitä huolimatta pidän suuni kiinni, jotta kukaan ei suuttuisi.”

Suomalainen voitti. Ja hävisi.