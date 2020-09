Viikon lopuksi

Alistusrakenteita löytyy aina sieltä, missä toinen on vahvempi toista. Osa etuoikeuksistamme on sellaisia, joista voimme olla ylpeitä.

Valkoinen syyllisyys on ollut läsnä viime aikoina. Minusta tuntuu siltä, että mitättömän pigmenttini takia omatuntoni pitäisi huutaa. Olen ilmeisen syyllinen siihen, että belgialainen siirtomaaisäntä sikaili 1800-luvulla. Minun piikkiini menee etelävaltion plantaasipiiskurin pahat teot. Valkoinen mies kantaa historian taakkaa.

Orjuuden ajan syntejä on viime aikoina perattu syystä. Patsaita on kaatunut ja tanner on tömissyt.

Menneisyyden pahoista teoista koituva itseruoskinta on kuitenkin kadottanut kohtuuden ja suhteellisuudentajun.

Historia on nimittäin joka ilmansuunnassa rumaa luettavaa. Alistusrakenteita löytyy aina sieltä, missä toinen on vahvempi toista.

Islamin uskon synnyn jälkeen arabit löivät eurooppalaiset ja persialaiset sotakentillä. Seuraavien vuosisatojen ajan he toimivat johtotähtinä tieteessä ja teknologiassa, mutta myös muiden kansojen alistamisessa ja orjuuttamisessa. Jo ennen Atlantin yli kulkevaa orjakauppaa arabit olivat orjuuttaneet afrikkalaisia ja vähän eurooppalaisiakin lähes vuosituhannen ajan.

Kaikkiaan arabit ottivat orjia suunnilleen saman verran kuin eurooppalaiset veivät kahlehdittuja Etelä- Väli- ja Pohjois-Amerikkaan – jonkin verran yli 10 miljoonaa. Yhdysvaltoihin kaupattiin orjista yhteensä noin puoli miljoonaa. Suuri osa Amerikoihin seilaavista orjalaivoista päätyi Karibialle ja Brasiliaan. Niiden sokeripelloilla olosuhteet olivat usein vielä brutaalimmat kuin pohjoisen puuvillapelloilla.

Historioitsija Paul Lovejoy kirjoittaa, että siinä missä Amerikkaan suuntautuvassa orjakaupassa kysytyimpiä olivat voimakkaat miehet, arabimaissa kallista kauppatavaraa olivat kauniit naiset, jotka joutuivat usein jalkavaimoiksi.

Arabien orjuusinstituutiossa orjat usein vapautuivat isännän kuoltua. Lisäksi orjien lapset syntyivät toisinaan vapaina.

Laillinen orjuus jatkui osassa arabimaailmaa kuitenkin paljon pitempään kuin lännessä.

Luoteis-Afrikan Mauritaniassa toisen ihmisen omistamisesta ei rangaistu vielä 2000-luvulle siirryttäessäkään.

Afrikkalaisten ja aasialaisten siirtotyöläisten epäinhimillinen kohtelu jatkuu Lähi-idässä yhä – Qatarin jalkapallostadionien rakennustyömaat ovat vain yksi esimerkki tästä.

Valkoisen syyllisyyden lisäksi nyt puhutaan valkoisen miehen etuoikeuksia.

Yhdysvalloissa on viime vuosikymmeninä yritetty tehdä korjausliikettä syrjivästä historiasta suosimalla mustia esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Pyrkimykset ovat ymmärrettäviä. Orjuuden historialla on pitkä varjo, joka vaikuttaa myös sukupolviin, jotka eivät ole itse orjuutta kokeneet.

Toisaalta hyväntahtoiset mutta huonosti harkitut keinot vääryyksien hyvittämiseksi voivat johtaa uusiin vääryyksiin.

Positiivista syrjintää peräänkuuluttaa myös Sanna Marinin hallituksen ohjelma.

Tämä käänteinen syrjintä johtaa helposti siihen, ettei ihmisiä vieläkään arvioida yksilöinä vaan ihmisryhmänsä edustajina.

Yhdysvalloissa akateemisia taitoja mittaavat valtakunnalliset SAT-testit ovat keskeisessä roolissa yliopistojen opiskelijavalinnassa. Niissä toisilta etnisiltä ryhmiltä vaaditaan enemmän kuin toisilta. Esimerkiksi aasialaistaustaisten oppilaiden on pitänyt saada viime vuosikymmeninä lähes kolme prosenttia valkoisia paremmat tulokset ja yli kahdeksan prosenttia mustia paremmat pisteet päästäkseen Harvardin yliopistoon. Tiedot tulivat julki kaksi vuotta sitten Harvardin-vastaisen oikeusjutun käsittelyssä.

On huomattava, että myös aasialaiset ovat olleet armottoman rasismin uhreja Yhdysvaltain historiassa. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa heitä pidettiin alempiarvoisena rotuna. Siksi aasialais-amerikkalaisten oikeutta kansalaisuuteen ja äänestämiseen rajoitettiin jopa enemmän kuin mustien.

Vaikka rasismi on universaalia, länsimaiset katumusharjoitukset ovat olleet ylivoimaisia intensiivisyydessään.

Teemmekö samalla itsestämme jäävejä paremman maailman rakentamisessa?

Kun katsoo maailmaa nyt, turhalle nöyristelylle ei ole sijaa.

Yhdysvalloissa poliisivoimat tekevät välillä käsittämättömiä virheitä, ja Euroopassa on yhä rasismia.

Muilta on aina mahdollista oppia, mutta lännellä ei näytä olevan erityistä opittavaa afrikkalaisten yhteiskuntien suhtautumisesta sukupuolivähemmistöihin tai islamilaisen maailman suhtautumisesta naisiin. Kiinalaisella yhteiskunnalla tuskin on meille annettavaa demokratiassa tai vähemmistöjen kohtelussa.

Yhdellä tavalla ajateltuna olen siis etuoikeutettu. Liberaali, demokraattinen valtio mahdollistaa vapauden, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin paremmin kuin muut poliittiset järjestelmät.

Siksi myös monet ihmiset muista kulttuureista haluavat muuttaa länteen. Siis tulla etuoikeutetuiksi.