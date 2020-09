Hyvinvointi

Hyvinvointiteollisuus ja salaliittoteoriat paiskaavat korona-aikana kättä.

Joogatunnilla ohjaaja kehottaa kuuntelemaan eri kehonosien tuntemuksia ja etsimään niistä yhteyksiä traumoihin.

Ruokakaupan hylly notkuu vitamiinijauhepurkkeja, jotka lupaavat elimistölle parempaa vastustuskykyä.

Lehtiotsikot kertovat, kuinka oikealla ruokavaliolla voi vaikuttaa suolistoon ja sitä kautta tunne-elämään.

Oman kehon ja mielen kuunteleminen ulottuu työelämään. Kuormittuneet ihmiset koittavat parantaa jaksamistaan hyvinvointiteollisuuden metodeilla. Ole oman elämäsi sankari, löydä kehoyhteys, hallitse ajatuksiasi. Myös yrittäjyydessä on kyse oikeasta asenteesta, ja sen kehittämiseen voi ostaa kurssin.

Narsistis-henkinen retoriikka auttaa meitä voimaantumaan. Hyvinvointibisnes kukoistaa.

Viime aikoina lempeä itsehoiva on ottanut kummallisia suuntia. Tunnettu australialainen wellness-yrittäjä ja kirjailija Sarah Wilson kirjoittaa The Guardian -lehdessä havainneensa, että korona-aikana hyvinvointivaikuttajien rakkauden ja valon sanoma on pimentynyt silmissä. Hyvinvoinnin sanansaattajat näyttävät yhä useammin olevan samalla asialla kuin internetin äärioikeistolaiset salaliittoteoreetikot.

Wilson kertoo tuntemastaan sydneyläisestä wellness coachista, joka on tullut siihen tulokseen, että Trump on itse asiassa lightworker, siis jonkinlainen enkelten ääni, joka puhuttelee meidän intuitiivista ja sisäistä totuudenetsijäämme.

Sosiaalisessa mediassa ja keskustelufoorumeilla leviää vauhdilla QAnon-liike, joka on sekalainen paketti salaliittoteorioita, äärioikeistolaisuutta ja henkisen heräämisen retoriikkaa. Siihen kuuluu ajatus, että koronavirus on eliitin salajuoni. Se on epätieteellisen, mutta suositun videojulkaisun mukaisesti Plandemic.

Salaliittoteoriat tai new agen ja äärioikeiston yhteispeli eivät tietenkään ole uusi ilmiöitä. Nyt sosiaalinen media tuo niille uudenlaisen näkyvyyden ja toisaalta algoritmit tarjoavat uskomuksille kieroutuneen kiihdytyskaistan. Sosiaalisen median addiktioalgoritmit syttyvät siitä, että jossain luodaan yhteistä vihollista tai manipuloidaan tunteita.

Samaan aikaan terveydellinen ja taloudellinen epävarmuus lisää epäilyksen ilmapiiriä maailmassa. Luemme päivittäin ristiriitaista, pirstaleista ja jatkuvasti muuttuvaa tietoa koronavirusepidemian luonteesta ja sen seurauksista.

Pseudotietelijöille maasto on otollinen: he vetävät yksittäisistä epäkohdista johtopäätöksiä kokonaisten instituutioiden mädännäisyydestä. He poimivat uskomuksiin mukaan tieteellisen tutkimusten sivulauseita makunsa mukaan. He postaavat aiheesta oman teoriansa. Samanmielisten ihmisten väitteet ja validaatio uppoavat tutkitusti ihmiseen helpommin kuin tutkittu tieto. Näin tunteet tarttuvat.

Tämä yhdistyy kätevästi hyvinvointiretoriikasta tuttuun itsensä kuuntelemiseen: Totuus löytyy sisältäsi. Kuuntele vain itseäsi ja kehoasi.

Hyvinvointiyrittäjä Wilson on huolissaan alastaan: kuuluuko siihen minkäänlainen yhteisvastuu?

Niin. Markkinoilla voisi kaupitella myös toisenlaista hyvinvoinnin sanomaa. Ei ole painetta löytää ”omaa juttua”, johon uskoa.

Varmuus omista tunteista voi olla tuhoisaa.