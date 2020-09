Koronakesänä maailmassa pelattiin krikettiä vain Vanuatun saarella ja Suomessa. Miljardilajin kiihkeät fanit käänsivät katseensa Keravalle. Amjad Sher on pelaaja, jonka elämän kriketti on pelastanut.

Amjad Sher on krikettijoukkue Empire Lionsin kapteeni. Kuvassa hänellä on yllään Suomen maajoukkueen eli Karhujen peliasu sekä lyövän pelaajan varusteet.­

Kauden kitkerimmästä krikettitappiosta on kulunut jo pari viikkoa, mutta Amjad Sher puhisee yhä kiukusta. Kun hän alkaa kerrata ottelun tapahtumia, pettymys sekoittuu turhautumiseen ja suusta pääsee pitkä ähkäisy.

Panokset olivat kovat: kriketin SM-sarjan finaaliottelu Keravalla, vastakkain helsinkiläisseurat Empire Lions ja Gymkhana Cricket Club.

Empire Lions, jossa Sher toimii kapteenina ja yleispelaajana, oli vuotta aikaisemmin hävinnyt finaalin.

Nyt voiton piti olla varma, mutta mitä vielä! Pari onnetonta pallon pudotusta, ja Lions kärsi jälleen musertavan tappion.

Ottelun jälkeen tunnelma pukuhuoneessa oli hämmentynyt. Jotkut itkivät. Kapteenina Sherin olisi pitänyt ottaa tilanne haltuun ja sanoa jotakin, mutta hän ei tiennyt, mitä. Miten olla analyyttinen, jos oikeasti tekisi mieli huutaa?

Kun Sher kertoo kriketistä, hänen äänensävynsä on tiukka ja silmissä välähtelee into. Hän ei koskaan pelaa huvin vuoksi, vaan aina voitosta. Eräälle hyvälle ystävälleen, jonka kanssa tuli tappion jälkeen riitaa, hän ei ole pystynyt puhumaan.

Sherin mukaan kriketti on pelastanut hänen elämänsä ja mielenterveytensä.

Ja kuluneena kesänä hänestä tuli hetkeksi yksi koko maailman seuratuimmista kriketin pelaajista.

Amjad Sher syntyi vuonna 1986 Pakistanin pohjoisella vuoristoseudulla. Se on levotonta puskurivyöhykettä Afganistanin vastaisella rajalla. Toimivaa valtiota ei ole, saati sitten harrastusmahdollisuuksia lapsille.

Amjad Sher sanoo, ettei koskaan pelaa krikettiä huvin vuoksi, vaan aina tosissaan.­

Paitsi kriketti.

”Se on Pakistanissa kuin uskonto. Suurempaa kuin jalkapallo Brasiliassa”, Sher kuvailee.

Kriketti on etenkin köyhien ihmisten suosiossa. Yksinkertaisimmillaan sen harrastamiseen tarvitaan vain maila sekä tennispallo, jonka ympärille kiedotaan teippiä. Jos lisäksi löytyy jonkinlainen kenttä, peli voidaan aloittaa.

Kriketti on hieman samanlainen laji kuin serkkunsa pesäpallo ja baseball. Kaikissa syötetään, lyödään ja lasketaan juoksuja. Joku saattaa pitää niitä vähän kummajaisinakin, mutta omissa maissaan ne ovat kytkeytyneet syvemmälle kansakuntiensa dna:han kuin kenties mitkään muut urheilulajit.

Sherin perhe oli alempaa keskiluokkaa ja sen verran varakas, että poika pääsi kouluun. Hän opiskeli oikeustiedettä ja valtio-oppia ja pelasi krikettiä 19-vuo­tiaaksi saakka. Viimeistään siinä iässä konservatiiviset vanhemmat alkavat ohjata lapsiaan pois urheilun parista.

”Heistä halutaan insinöörejä tai lääkäreitä.”

Pakomatka alkoi helmikuussa 2015.

Sher kertoo syntyneensä uskonnolliseen perheeseen, mutta osallistuneensa aikuisena sellaiseen yhteiskunnalliseen aktivismiin, joka islamilaisessa valtiossa katsottiin rikolliseksi.

Sherin mukaan poliisit iskivät aktivistien koteihin, ja hänen läheisimpiä ystäviään pidätettiin ja ammuttiin.

Sher sanoo piileskelleensä kuukausien ajan eri puolilla Pakistania ja päässeensä sitten rajan yli Venäjälle.

Valko-Venäjän, Viron, Latvian ja Norjan rajat olivat kiinni, mutta Suomeen Sher onnistui pääsemään. Hän ylitti rajan Sallassa ja jatkoi sieltä Kemin, poliisiasemien ja vastaanottokeskusten kautta Helsinkiin. Turvapaikkapäätös tuli nopeasti, Sher sai jäädä.

Keväällä 2016 hän oli asettunut Helsinkiin ja yritti totutella maahan, jonne ei koskaan ollut aikonut tulla. Toukokuussa Sher huomasi Facebookissa viestin, jossa etsittiin kriketinpelaajia.

Vuosien tauon jälkeen hän innostui. Empire Cricket Clubissa oli pelaajia lajin suurista maista: Intiasta, Bangladeshista, Nepalista, Pakistanista ja Englannista. Ilmapiiri oli toverillinen. Seura tunnettiin ystävällisestä maineestaan.

Yksi asia kuitenkin ärsytti Sheriä: se, että hauskaa pidettiin myös kentällä.

Sher alkoi kääntää joukkuettaan toiseen asentoon. Hän mietti taktiikkaa ja puhui fyysisen kunnon merkityksestä. Jos joku piti voittoa etukäteen mahdottomana ja sanoi sen ääneen, Sher vaiensi puhujan heti.

Monien palloilujoukkueiden pukuhuoneista, junioreista senioreihin ja kaljaliigoista miljonäärien ammattilaisjoukkueisiin, löytyy yleensä ainakin yksi Sherin kaltainen tyyppi. Se, joka asettaa tason koko porukalle ja uskaltaa sanoa ikävätkin asiat ääneen.

Ollaanko tosissaan vai ei? Pelaillaanko krapulassa vai ei?

Halutaanko voittaa vai ei?

Sher sanoo, että kun ihminen näkee väkivaltaa ja pakenee henkensä edestä, hän ei ahdistu, vaan keskittyy toimintaan.

Traumat iskevät myöhemmin.

Sherille ne iskivät vuonna 2018, pari vuotta Suomessa olon jälkeen.

”Ne olivat minulle vaikeita aikoja.”

Alkoholia kului liikaa. Se olisi saattanut viedä jopa kokonaan mennessään, kuten kävi eräälle Sherin Suomeen paenneelle ystävälle.

”Olisin tullut hulluksi ilman krikettiä.”

Kriketti tarjosi mahdollisuuden paeta ahdistusta: harjoitukset, ottelut, urheiluun keskittyminen ja suoritusten analysoiminen. Fyysinen kunto koheni, henkinen taakka väistyi.

Tullessaan Suomeen Sher halusi heti jatkaa matkaa Englantiin, jossa oli asunut aikaisemmin. Nyt hän ajattelee toisin.

”Englannissa en tutustunut edes viiteen ihmiseen, joita olisin voinut sanoa ystävikseni. Mutta Suomessa ihmiset joko ovat ystäviäsi tai sanovat, etteivät halua olla. Täällä ei ole kaksia kasvoja.”

Ystäviä on löytynyt kymmeniä. Ihmisiä, joiden kanssa on päässyt saunaan, juhlimaan tai kesämökeille.

Sher työskentelee aktivismikoordinaattorina ihmisoikeusjärjestö Amnestyssa ja lisäksi Pro Lapinlahden Miitti-projektissa, joka edistää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integroitumista.

Hyvät otteet seurajoukkueessa toivat pelipaikan myös Suomen krikettimaajoukkueessa. Sen nimi on Karhut.

”Olemme kuin veljiä. Se on ihmeellinen tunne.”

Ja kuluneena kesänä Sherille tapahtui sitten jotakin, jota hyvin harva urheilija pääsee koskaan kokemaan. Tunteen siitä, kun maailman katseet kääntyvät sinuun.

Kriketti on jalkapallon jälkeen maailman toiseksi suosituin urheilulaji. Brittiläisen imperiumin entisissä alusmaissa sillä on arviolta kaksi tai kolme miljardia fania.

Intian ja Pakistanin iskiessä yhteen maat pysähtyvät. Televisionkatsojia voi silloin olla enemmän kuin koko Euroopassa on asukkaita.

Suomessa krikettiliigalla on komea nimi: Finnish Premier League. Lajiliitto on perustettu vuonna 1999, ja nykymuotoista sarjaa on pelattu viitisen vuotta. Lajilla on toimintaa pääkaupunkiseudun lisäksi suurimmissa kaupungeissa. Monet pelaajat tulevat lajin suurmaista.

Viime kesäkuussa Cricket Finlandin toimistolla havahduttiin yllättävään tosiasiaan. Koronaviruksen takia koko maailmassa pyöri tasan kaksi krikettisarjaa: yksi Vanuatun saarella Tyynellämerellä ja yksi Suomessa.

Sitten pantiin töpinäksi. Otteluita oli striimattu Youtubeen aiemminkin, mutta nyt peleihin lisättiin miehitetty kamera, joka seurasi liikkuvia pelitapahtumia.

Kun yksittäisillä otteluilla aiemmin oli ollut joitakin satoja tai tuhansia verkkokatsojia, nyt heitä olikin yhtäkkiä kymmeniätuhansia. Sitten satatuhatta.

Uudet fanit tulivat Intiasta, Bangladeshista ja Pakistanista. He kannustivat ja solvasivat suomalaispelaajia innokkaasti Youtuben chat-ketjussa, jonne tuli parhaimmillaan yli 100 viestiä minuutissa.

”Huge boom!” Sher sanoo. Valtava suosio!

Sitten kiinnostuivat vedonlyöjät. Kriketti on vakava asia muillekin kuin Amjad Sherille.

Youtubeen alkoi ilmestyä analyyseja, joissa tuntemattomat intialaiset vedonlyöntitoimistot ennakoivat Suomessa pelattavia otteluita. Millainen sää Keravalla olisi? Ketkä pelaavat ja kenellä on parhaat voittomahdollisuudet?

”Suurin osa oli tietysti aivan roskaa”, Sher naurahtaa.

Mutta oli myös oikeita analyytikkoja, jotka katsoivat kaikki edelliskauden ottelut ja laativat pelaajista ja joukkueista huolellisia raportteja – rahaa vastaan tietenkin.

Netissä pelattaviin fantasialiigoihin saattoi valita suomalaisia pelaajia. Amjad Sherinkin pelaajaprofiili löytyy intialaisten lehtien tai suuren ESPN-kanavan krikettisivustolta. Suomen otteluista tehtiin videoita hindinkielisellä selostuksella.

Keravalla katsomoon ilmestyi outoja miehiä, jotka seurasivat monen tunnin mittaiset ottelut alusta loppuun ja puhuivat yhtä aikaa useampaan kännykkään. He selostivat ottelua livenä vedonlyöntitoimistojen kertoimenlaskijoille Intiaan.

Lopulta pelaajatkin alkoivat saada kyseenalaisia yhteydenottoja. Instagramissa saattoi tulla viesti: jos annat pari juoksua huomisessa ottelussa sovitussa kohdassa, saat ison rahasumman välikäsien kautta. Kukaan ei saa tietää.

”Mutta he tajusivat, että Suomi on rikas maa, jossa pelataan lopputuloksesta.”

Kesän suosituinta ottelua katsottiin lopulta yli 300 000 kertaa. Ja kauden kaikkia otteluita yli kolme miljoonaa kertaa.

Lajiliitto yrittää nyt pitää buumista kiinni ja kehittää sarjojen sekä maajoukkueen toimintaa.

Amjad Sher arvelee, että hänellä on joitakin hyviä kapteenin ominaisuuksia: hän näkee ihmisten heikkoudet ja vahvuudet, osaa analysoida peliä ja tekee tarkkoja raportteja joukkueelleen. Hän osaa myös vaatia.

Huonompia ominaisuuksia on pitänyt työstää: ei saisi suuttua niin helposti eikä huutaa, pitäisi osata käsitellä tappiot.

Sille hyvälle ystävälle, jonka kanssa tuli riitaa tappiopelin jälkeen, pitäisi hiljalleen pystyä puhumaan.

Sherin silmissä välähtää taas.

On ollut tuskallista katsella muiden joukkueiden juhlintaa Facebookissa. Hän ei ole peukuttanut yhtäkään voittokuvaa.

Kriketti on taktiikan ja fyysisyyden yhdistelmä. Nopeus, heittokäsi, keskivartalo, pää, kaiken on pelattava.

”Seuraavalla kaudella Empire CC on valmiimpi kuin koskaan. Treenaamme enemmän ja paremmin. Olemme paremmassa kunnossa. Paras versio itsestämme.”