Risto Miikkulainen asuu Kalifornian Palo Altossa. Työ on Texasin yliopistossa ja it-jätti Cognizantissa. Huoli ihmisestä vallan ottavasta tekoälystä on tutkijan mukaan turha. ”Mahdoton ajatus.”­

Piilaaksossa asuva Risto Miikkulainen on koronakriisistä ”ristiriitaisen innostunut”. Professorin kehittämässä tekoälysovelluksessa kuka tahansa voi testata pandemian hallintaa.

Ihmisäly pystyy käsittelemään muutamaa muuttujaa saman­aikaisesti. Kun mietimme, kuinka suojautua virukselta, jo parikin ristiin vaikuttavaa asiaa vaatii punnerruksia aivoilta. Esimerkiksi: mikä vaikutus ruokakaupassa käynnillä on perheen tartuntariskiin, auttaako käsien desinfiointi vai pitäisikö olla maski?

Tekoäly, artificial intelligence, käsittelee samanaikaisesti jopa miljardia muuttujaa.

Jos tähän mennessä koottu tieto koronapandemian hallinnasta kerättäisiin yhteen ja tekoälyn käsiteltäväksi, mitä voisimme oppia rajoitusten toimivuudesta?

Vaikka sen, että nykyisillä toimilla koronatapausten määrä Suomessa voi kääntyä kovaan kasvuun.

Näin sanoo professori Risto Miikkulainen. Hän rakentaa Yhdysvalloissa luovaan tekoälyyn perustuvaa pandemian ennusteohjelmistoa, johon on syötetty Oxfordin yliopiston keräämä tieto yli 180 maan koronakriisiin liittyvistä rajoituksista, toimenpiteistä ja koronatartuntojen sekä -kuolemien määristä.

Miikkulainen työryhmineen hakee tietoa juuri kriisiajan päätöksenteon tueksi.

Risto Miikkulainen toimii professorina Austinissa sijaitsevassa Texasin yliopistossa, joka on yksi suurimmista tietotekniikan oppilaitoksista Yhdysvalloissa. Sivutoimi hänellä on it-jätti Cognizantissa, jonka tutkimusjohtajana professori tekee myös akateemista työtään: ohjaa väitöskirjoja sekä julkaisuja ja johtaa korona­ohjelmiston rakentamista.

Cognizant on yksi maailman suurimmista it-ratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Sillä on miljardien dollarien liikevaihto ja pääkonttori New Jerseyssä.

Risto Miikkulainen vastailee kuitenkin kysymyksiin kotoaan Kalifornian Palo Altosta. Hän asuu Piilaakson ytimessä siksi, että siellä on perhe. Puoliso Riitta Katila toimii tuotantotalouden professorina Stanfordin yliopistossa.

Korona puhuttaa koko tiedeyhteisöä, Miikkulainen sanoo.

Uusi koronaan liittyvä tutkimus julkaistaan keskimäärin kerran 17 minuutissa, Miikkulainen laski pandemia-aineistoa kerätessään.

Hänen ohjelmistonsa työstäminen alkoi huhtikuussa.

Miikkulainen haroo videoruudulla hiuksiaan ja toteaa olevansa koronakriisin pitkittymisestä ”ristiriitaisen innostunut”.

Koronaan kuolleiden määrä maailmassa on ylittämässä miljoonan.

Virus tekee rumaa jälkeä.

Mutta tekoälyn soveltamiseen tästä pandemiasta tallennetut tiedot antavat täysin uudenlaisen mahdollisuuden.

”Ajatella, että elämme pandemiaa, jossa tieto tulee sisään reaaliajassa”, Miikkulainen sanoo.

”Datasetti on todella kaunis.”

Pandemiassa ylivoimaisesti tärkein yhteiskunnallinen kysymys on se, miten kustannukset – sekä inhimilliset että taloudelliset – saadaan minimoitua.

Sen laskeminen on äärimmäisen monimutkaista.

Kohtaamisten rajoittaminen, maskit, testaaminen, jäljittäminen tai sairastuneiden eristäminen – viruksen leviämisen hallintaan on kymmeniä ei-lääketieteellisiä vaikutusmahdollisuuksia.

Jokaisessa niistä on useita voimakkuusasteita.

Ovatko koulut auki vai kiinni, ja vuorotellaanko etä- ja lähimallien välillä? Pitääkö liikkumisrajoitusten tullessa voimaan pysyä neljän seinän sisällä, kuten Italiassa keväällä, vai pysytäänkö tietyllä maantieteellisellä alueella Suomen tapaan, kun Uusimaa suljettiin?

Kunkin toimenpiteen kustannukset ja hyödyt sekä vaikutus talouteen, yhteiskuntaan ja terveyteen ovat erilaisia.

Tavoitteena on pystyä pitämään tartuntojen määrä riittävän pienenä. Niin sairaanhoitojärjestelmä ei ylikuormitu ja ihmiset jatkavat palvelujen käyttämistä sen sijaan että lopettavat kuluttamisen virusta säikähtäessään.

Miikkulainen ryhmineen on jo julkaissut tekoälysovelluksesta demoversion, jossa kuka tahansa voi kokeilla pandemiavaltiaana toimimista.

Pohjana on Oxfordin yliopistossa kerätty tieto eri maiden viranomaisilta ja mediasta­ – kaikkialta, mistä sitä on ollut saatavilla. Ohjelmoinnissa on olennaista, että eri maiden päällisin puolin erilaiset rajoitukset esitetään yhtenäisessä muodossa. Siinä Oxfordin yliopisto on Miikkulaisen mukaan onnistunut hienosti.

”Työ on valtava, koska samalla pitää tulkita tietoa ja rajoitteiden laajuutta”, Miikkulainen selittää.

Nyt kun koronakriisiä on takana yli puoli vuotta, tekoälyjärjestelmä pystyy jo esittämään hyviä arvioita erilaisten toimen­piteiden tehosta viruksen leviämisen torjunnassa.

Sovelluksessa on ennuste eri muuttujilla USA:n kaikille osavaltioille ja 187 maalle. Näistä toistaiseksi kahdellekymmenelle on laskettu virhemarginaali, joka kertoo tulosten todennäköisestä tarkkuudesta. Esimerkiksi Yhdysvaltain, Britannian ja Italian tiedot ovat virhemarginaalin sisällä.

Miikkulainen klikkaa ruudulta esiin eri maiden lukuja ja niille vaihtoehtoja. Järjestelmästä saa ennusteen aina puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Jos halutaan tartunnat nollaan, järjestelmä ehdottaa minimirajoitteet. Jos taas hyväksytään pieni nousu tartuntojen määrässä, saa jälleen uuden rajoitusvalikoiman.

”Tähän jää helposti kiikkiin”, hän sanoo ja rypistää otsaa.

Järjestelmä vahvistaa, että koulujen, työpaikkojen, tapahtumien ja matkustamisen rajoituksilla on keskeinen merkitys. Kun ihmiset ovat pitkän aikaa toistensa lähellä sisätiloissa, tartuntariski kasvaa.

Järjestelmä näyttää myös, että pandemiaa hoidetaan hyvin eri tavalla eri maissa.

Yhdysvalloissa koronaviruksen hallinnassa on Miikkulaisen mielestä epäonnistuttu. Monissa osavaltioissa on valittu mahdollisimman köykäiset rajoitukset. Se näkyy koronaluvuissa.

Talous ja ihmiset kärsivät vähiten siellä, missä rajoitukset osataan asettaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Sovelluksessa – joskaan ei vielä sen julki olevassa demoversiossa – voi myös mennä ajassa taaksepäin ja löytää hetken, jolloin rajoituksia olisi pitänyt asettaa, jotta myöhemmät täydet liikkumisrajoitukset olisi voitu välttää lievemmillä toimenpiteillä – esimerkiksi Britanniassa.

Sovelluksessa Suomen 21. syyskuuta päivätty ennuste näyttää jyrkkää tauti­tapausten nousua. Suomen tuloksille ei kuitenkaan ole laskettu luottamusväliä, Miikkulainen sanoo. ”Suomen osalta on vaikea tehdä tarkkoja arvioita, koska tautitapausten määrä on ollut niin vähäinen.”

Jo haastattelun alussa Risto Miikkulainen on vaihtanut kielen englantiin. Hän pahoittelee, ettei ole puhunut tekoälystä suomeksi 30 vuoteen.

Miikkulainen opiskeli diplomi-insinööriksi Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä 1980-luvulla. Hän väitteli vuonna 1990 Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa. Siitä lähtien hän on pysynyt Yhdysvalloissa.

Tekoäly, koneoppiminen, neuroverkot ja syväoppiminen tarkoittavat tällä hetkellä suurin piirtein samaa asiaa, Miikkulainen sanoo. Niitä on rakennettu 1950-luvulta lähtien.

Ala on kokenut kaksi mainettaan koettelevaa ajanjaksoa, niin kutsuttua tekoälyjääkautta. Niiden aikana hypekäyrä nousi nopeasti ja tuli sitten romahtaen alas, kun odotukset ja pelot eivät toteutuneetkaan.

”Vasta nyt, kun laskentatehoa ja luokiteltua tietoa on riittävästi, alkaa olla selvää, että voimme aidosti muuttaa maailmaa”, Miikkulainen sanoo.

Tekoälyllä on rakennettu konenäköä, kielenkäsittelyä, puheentunnistusta ja osakemarkkinoiden sekä energiankulutuksen ennusteita.

Tulevaisuutta on kuitenkin jouduttu ennustamaan menneisyyttä matkimalla.

”Nykyinen tekoäly pystyy kiipeämään lähimmälle mäelle, mutta se ei tiedä, millainen maisema mahdollisuuksineen sieltä avautuu”, Miikkulainen vertaa.

Miikkulainen rakentaa evoluutioteko­älyä, joka jäljittelee biologista evoluutiota, sen mutaatioita ja valintoja. Hän uskoo, että­ sen avulla voidaan löytää kokonaan uusia ratkaisuja kriisinhallintaan.

Evoluutiotekoäly soveltuu erityisen hyvin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joissa pitää priorisoida toimenpi­teitä.

Maisema näkymineen, ulottuvuuksineen ja vaihtoehtoineen alkaa siis avautua.

Koronapandemian hallinnassa oli aluksi vaikeutena, että käytössä oli vain vanhoja epidemiologisia mallinnusmenetelmiä, jotka pohjautuivat matemaattiseen tietoon aiempien tartuntatautien leviämisestä. Ne soveltuivat huonosti nykyajan globaaliin yhteiskuntaan.

Perinteisen tekoälyn avulla on ehditty rakentaa lukuisia koronan leviämistä ennustavia niin sanottuja oppivia malleja.

Miikkulaisen koronaohjelmisto on kuitenkin askeleen edellä, luovan evoluutiotekoälyn ”rajalla”.

Se näyttää mahdollisuuksia.

Siitä voi avautua toiveikas näkymä myös muihin valtaviin ongelmiin. Samaan tapaan voitaisiin ratkaista ilmastonmuutos, Miikkulainen sanoo.

Miikkulainen arvioi, että vielä tätä pandemiaa ei tekoälyllä ratkaista, mutta viimeistään seuraavassa kriisissä se on apuna.

”Tekoäly esittää vaihtoehdot seurauksineen ja löytää vaihtoehtoja, jotka voivat toimia käytössä olevia ratkaisuja paremmin. Ihmiset kuitenkin päättävät, miten toimitaan”, hän korostaa.

Pandemia on tekoälyprofessorin mukaan nopeuttanut teknologian kehitystä. Maailma joutui ottamaan etätyöhön siirtyessään nopeutetun digiloikan.

”Austinissa on yliopistokampus lähes kokonaan suljettu, mutta tekoälyä voi rakentaa missä vain. Työtehot kasvavat, kun ei tarvitse matkustaa mihinkään.”

Miikkulainen sanoo, että etätyöhön ja etäopetukseen olisi vähitellen siirrytty joka tapauksessa.

Ideat välittyvät riippumatta siitä, millainen fyysinen matka ihmisten välillä on.

Tekoälysovelluksen demoversiossa rajoitusten vaikutusta voi kokeilla eri maissa. Sininen katkoviiva ennakoi tartuntojen kehityskaarta Britanniassa siten, että nykyrajoitukset jatkuvat. Oranssin katkoviivan kehityskulun mahdollistamiseksi tekoäly ehdottaa voimakkaita lisärajoituksia.­

Kaikki rajoitukset poistetaan Britanniassa. Tartuntojen määrä nousee tekoälyn laskelman mukaan nopeasti 1,5 miljoonaan päivässä.­

Rajoitusten keveyttä priorisoidaan. Kansalaiset ovat etätyössä, julkista liikennettä rajoitetaan, maskit ovat käytössä ja informaatiokampanjat jatkuvat. Sovellus ennakoi, että koronatartunnat nousevat joulukuussa 8000:een päivässä.­