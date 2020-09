Helposti ajattelemme, että ihmisen on valittava. On tehtävä selvä pesäero tai kärsittävä seuraukset, kirjoittaa kolumnissaan Maria Manner.

Kävi se, mitä moni pelkäsi: Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden vanhin tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli kesken Donald Trumpin virkakauden. Suruajan sijaan alkoi välitön kiista uuden tuomarin nimittämisestä.

Ginsburg oli 87-vuotias ja maineeltaan liberaali. Häntä fanitettiin kuin poptähteä. Tehtiin t-paitoja, mukeja, kirjoja ja elokuvia.

Aloin katsoa hänestä kertovaa dokumenttia RBG. Miten toisenlaiselta maailma näyttikään hänen uransa alussa. Opiskeluaikanaan hän oli yksi harvoista naisista Harvardin oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joka oli 1950-luvulla vasta alkanut ottaa naisia opiskelijoiksi. New Yorkissa yksikään asianajofirma ei siihen aikaan halunnut palkata naista. Naisen sai irtisanoa raskauden takia, ja hän saattoi tarvita pankkilainaan miehensä allekirjoituksen.

Ginsburg ei antanut sukupuolisyrjinnän lannistaa vaan alkoi haastaa sitä oikeussaleissa. Kuten mustien kansalaisoikeusliike oli tehnyt vähän aiemmin, Ginsburg vaati naisille perustuslain takaamaa yhdenvertaisuutta. Eikä vain naisille. Hän vei korkeimpaan oikeuteen myös tapauksen, jossa leskeksi jäänyt isä ei saanut yksinhuoltaja-avustusta, koska se oli tarkoitettu vain äideille.

Ginsburg on kuvannut tehtäväänsä niin, että hänen piti tehdä näkyväksi sukupuolisyrjintä, jota miestuomarit eivät uskoneet edes olevan olemassa.

Lausunto tuntui hätkähdyttävältä. Miten he eivät muka tunnistaneet ilmiselvää syrjintää, fiksut ihmiset?

Ajatus palasi mieleeni, kun sain puhelinsoiton nuorelta naiselta.

Olen tutustunut häneen, kun olen kirjoittanut joitakin juttuja tyttöihin kohdistuvasta kunniakontrollista ja sukuelinten silpomisesta.

Nainen muutti Suomeen lapsena perheensä kanssa. Hän tulee konservatiivisesta muslimiperheestä. Teininä hän ei saanut harrastaa pallopelejä, liikkua kaupungilla eikä seurustella poikien kanssa.

Naisen yhteisössä monikaan ei pitänyt näitä käytäntöjä syrjivinä. Sukupuolten erilaiset roolit nähtiin luonnollisina ja säännöt naisen suojeluna. Ajateltiin, että roolit ja säännöt nostavat naisen jalustalle. Samaan tapaan sukupuolten erilaista asemaa perusteltiin Ginsburgin nuoruudessa.

Minulle soittanut nainen on aikuinen, kouluttautunut ja työssä. Puhelinkeskustelussa hän purki turhautumistaan. Hänen mielestään julkisessa keskustelussa tilaa saavat helpoimmin ne, jotka ovat valmiita irtisanoutumaan kokonaan yhteisöstään tai tekemään siihen radikaalin eron.

Jos taas hänen tavoin haluaa pitää kiinni uskonnostaan ja identiteetistään, ongelmista on vaikeampi puhua. Nainen sanoi, että silloin tuntee helposti jäävänsä yksin.

Tunnistin ajatuksen. Olen saanut viime vuoden aikana yhteydenottoja joiltain muiltakin maahanmuuttajataustaisilta nuorilta naisilta ja kuullut saman aiemminkin.

Mietin, että ehkä tämä on laajempikin ongelma. Helposti ajattelemme, että ihmisen on valittava. On tehtävä selvä pesäero tai kärsittävä seuraukset.

Sama näkyy joskus vaikkapa Jehovan todistajien tai vanhoillislestadiolaisten yhteisöjen suhteen. Niiden ongelmia saatetaan pitää ryhmien sisäisinä asioina, joille eivät muut mahda mitään.

Lähisuhdeväkivallan uhrillekin sanotaan: miksi et lähde?

Yhteisöllisen kontrollin rinnastus perinteiseen lähisuhdeväkivaltaan tosin ontuu. Jälkimmäiseen harvoin liittyy yhteisön hyväksyntää, vaikka Penan kaverit sanoisivatkin lähikapakassa, että pane se akka ruotuun.

Joka tapauksessa aloin ajatella, että kategorinen ajattelutapa saattaa toisinaan estää meitä toimimasta johdonmukaisesti omien arvojemme puolesta.

Keskustelu yhteisöjensä normeja kritisoivien tyttöjen ja naisten oikeuksista kärjistyy helposti. Maahanmuuton vastustajat käyttävät naisten asemaa lyömäaseena omiin tarkoituksiinsa.

Toisaalta tuntuu, että moni tasa-arvon puolustaja on varovainen aihetta kommentoidessaan. Rasisteille ei haluta antaa välineitä silloinkaan, kun epäkohtia nostavat esiin vähemmistöihin kuuluvat itse. Varovaisuuteen voi liittyä myös perusteltu kritiikki, jota on esitetty toisten puolesta puhuvaa valkoista pelastajaa kohtaan.

On silti eri asia puhua toisen puolesta kuin olla toisen puolella. Varovaisuus saattaa joskus vaikuttaa välinpitämättömyydeltä. Koko ihmisoikeusliike pohjautuu siihen, että ne, joita asia ei koske, liittoutuvat vaikeassa tilanteessa olevien kanssa.

Naisliike on ajanut muutosta usein juuri lainsäädännön kautta. Lakiin on haluttu kirjata väärinä pidetyt teot, jotta ne tunnistetaan paremmin. Siksi aktivistit ovat usein pitäneet tarkkoja lakeja laajoja yleismääritelmiä parempina. Esimerkiksi seksuaalisesta ahdistelusta voitiin Suomessa tuomita aiemmin muun rikosnimikkeen nojalla, mutta erillinen säädös rikoslaissa nähtiin tehokkaampana keinona.

Viime vuosina nais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kampanjoineet suostumusperusteisen raiskauslainsäädännön puolesta. Raiskauksen määritelmä perustuisi vapaaehtoisuuden puutteeseen, ei väkivaltaan tai sen uhkaan. Jotkut oikeusoppineet ovat pitäneet muutosta käytännössä pitkälti symbolisena.

Eduskunnalta on vaadittu myös tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä. Silpominen täyttää jo nyt lähtökohtaisesti törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit, mutta asiasta tehdyn kansalaisaloitteen kannattajat haluaisivat kieltää sen laissa erikseen.

Seksuaalirikoslain muutostarvetta on perusteltu muun muassa sillä, että rikoslain avulla on mahdollista vaikuttaa asenteisiin. Silpomisen osalta on kuultu toisensuuntaisia argumentteja. Poliittisen kentän vasemmalla laidalla on tuotu esiin, että rikoslaki ei ole ihmelääke eikä laki lopeta ongelmaa.

Silpomista vastaan toimivat järjestötkään eivät ole lakimuutoksen tarpeesta yhtä mieltä, ja sen on pelätty esimerkiksi lisäävän etnisiin ryhmiin kohdistuvaa syrjintää. Kansalaisaloite ei ole välttämättä ongelmaton, mutta en voinut olla miettimättä, miten eri tavalla politiikassa asioita joskus painotetaan.

Laki on tärkeä, mutta sillä on rajansa. Kaikkea ei voi kieltää lailla. Jos tytöt eivät saa harrastaa tai vanhemmat eivät hyväksy puolisoa, mitä yhteiskunta voi tehdä? Kysyin soittajalta, eivätkö meidän keinomme ole silloin aika vähissä.

Monesti kontrollin takana on vanhempien inhimillinen pelko, että tytöille käy jotain, hän sanoi. Silloin keskustelu voi auttaa. Hän luetteli muitakin asioita: on tärkeää kouluttaa opettajia ja nuorten parissa työskenteleviä aiheesta, ja tietysti on puhuttava nuorten kanssa. Eikä eriarvoisia sääntöjä ei saisi hyväksyä luonnollisina kulttuurieroina, kuten nyt joskus käy. Hän viittasi nuoriin, jotka eivät osallistu musiikkitunneilla tai tule seksuaalivalistusta käsitteleville tunneille.

Ainakaan yhdenvertaisuutta haluavia nuoria ei saisi jättää yksin.

Mietin Ginsburgia. Dokumentissa hän siteeraa orjuutta vastustaneen naisasialiikkeen pioneerin Sarah Grimkén sanoja 1800-luvulta.

”En pyydä erityiskohtelua sukupuoleni vuoksi. Pyydän vain veljiltämme, että he lakkaisivat määräilemästä meitä.”