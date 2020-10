Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Raija kirjoittaa: ”Jos kissa ei käy yöllisillä retkillä vaan ulkoilee joko valjaissa tai ulkotarhassa, omistaja säästyy monelta huolelta. Vaikka kissa olisi sirutettu ja leikattu, sen ulkoilun tulee olla valvottua. Luonto ja kissa säästyvät, ja kaikki kiittävät!”

Rupesin pohtimaan, mitä tunnetta tunnen biologista isääni kohtaan. Hän ei ole ottanut vastuuta jälkikasvustaan vaan tehnyt ikäviä väistöjä lapsiensa suhteen. Lapsuuteni muistot ovat pääosin pettymystä ja hämmennystä. En silti pidä isääni läpeensä pahana. Emme ole juurikaan tekemisissä, mutta tunnen häntä kohtaan jonkinlaista lämpöä. Voiko se olla rakkautta, biologista sukujuurten tuomaa yhteyttä tai sidettä? Mikä se tunne voisi olla, kun en itse osaa sitä sanoittaa?

– Tunne sanoiksi

Meille on annettu vain yksi biologinen äiti ja isä. Tämän tosiasian kanssa joudumme elämään, joten asian hyväksyminen helpottaa omaa olemistamme. On helpompi elää mieluummin hyvän kuin pahan vanhemman mielikuvan kanssa, helpompaa rakastavien kuin vihaavien tai välinpitämättömien ajatusten kera.

On normaalia miettiä, mitä on saanut vanhemmilta syntymälahjaksi. Harva vanhempi on läpeensä paha, kuten totesit. Onkin tärkeä kyky huomata toisessa ihmisessä hänen hyvät puolensa vähemmän ansiokkaiden ominaisuuksien rin­nalla.

Lukupiirin psykologi muistuttaa, että vanhemmat ovat eri ikäkausina erilaisia esikuvia lapsilleen. Ensin rakkauden ja ihailun kohteita, sitten kyseenalaistamisen kohteita, sitten kenties hyviä keskustelukumppaneita ja tukijoita. Myöhemmin he taas ovat vanhenemisen ja elämästä luopumisen malleja. Ehkäpä tunteesi isääsi kohtaan sanoittuu näiden erilaisten mallien kautta.

Vaimoni lukee joka ilta kirjaa. Hänen mukaansa kirjallisuuden lukeminen parantaa montaa älyllistä tointa, ja hän kehottaa minuakin lukemaan kirjoja. Itse luen päivittäin paperisen Hesarin ja useita nettilehtiä. Kompensoivatko lukemani lehdet älyllisen kehityksen, ja pysynkö vaimon kanssa samalla sivistystasolla?

– Reijo Koskela

Lukemisesta on paljon hyötyä: tutkimusten mukaan kirjojen lukeminen parantaa esimerkiksi empatiakykyä, sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Samaistumalla kirjan kautta erilaisten henkilöiden elämään pystyy sympatiseeraamaan muita myös omassa arjessa.

Samaistuminen on ihmiselle elintärkeää – olemme sosiaalisia eläimiä emmekä pärjää ilman muita. Lisäksi kaunokirjallisuuden lukeminen edistää muistin ja mielikuvituksen toimintaa.

Neurologi Markku T. Hyyppä on kirjoittanut siitä, kuinka kirjoilla on myönteinen vaikutus jopa elinikään. Esimerkiksi Japanissa on huomattu, että siellä, missä on aktiivisin kirjastolaitos, ihmiset elävät pidempään. Tämä selittyisi ainakin osittain juuri kognitiivisten toimintojen parantumisella ihmisten lukiessa.

Sanomalehtien lukemisella on niin ikään positiivisia vaikutuksia mielelle, mutta ei ihan yhtä paljon kuin kaunokirjallisuudella. Ero pitkien ja lyhyiden tekstien lukemisessa onkin, että nopea uutisvirta voi jopa väsyttää mieltä, kun taas pitkää tarinaa lukiessa mieli rentoutuu. Mielen rentoutuminen taas vaikuttaa suoraan kognitiiviseen toimintaamme ja älyllisten toimien parantumiseen.

Pitkään tekstiin keskittyminen lieventää stressiä, jota esimerkiksi nopeatahtinen työelämä tai sosiaalinen media voivat aiheuttaa. Vastaus on siis ei, lehdet eivät täysin kompensoi kirjan lukemista.

Saisimmeko puolueettoman vastauksen siihen, miten avattu kahvipaketti tulee säilyttää. Meillä on mieheni kanssa asiasta ikuinen riita. Minä kaadan avatun kahvipaketin metalliseen purkkiin ja suljen kannen käytön jälkeen. Mieheni on ehdottomasti sitä mieltä, että paras säilytys on kahvipaketin sulkeminen nipsuilla.

– Leena Mäkinen

Paras tapa säilyttää kahvia on omassa pakkauksessa suljettuna, valolta suojattuna ja kuivassa, tietävät lukupiirin paahtajat ja baristat. Kahvin pahin vihollinen on ilma, joka saa kahvin rasvan eltaantumaan helposti. Jos kahvipussi ei ole suljettava, pyykkipoikamaiset nipsut ovat paras ennaltaehkäisy hapettumiseen.

Myös kosteus voi pilata kahvin, eli paketoinnin tulisi olla vesitiivis. Auringonvalo taas saattaa tehdä kahvista seisottuneen makuista. Metallista purkkia kannattaa siis säilyttää kaapissa, ei esimerkiksi tasolla ikkunan lähellä. Lisäksi lämpötilanvaihtelu voi pilata kahvin: älä siis säilytä pakettia uunin vieressä tai lieden yllä. Jos kahvi lämpenee ennakolta, sen aromi kärsii.

Jääkaappikaan ei ole paras vaihtoehto paketille: avattuun pussiin voi tarttua sivumakuja muista ruuista, jos paketti on suljettu huolimattomasti.