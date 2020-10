Sosiaalinen media

Z-sukupolvi aikoo pelastaa maailman, jonka boomerit ovat ajaneet tuhon partaalle, kirjoittaa Jaakko Lyytinen kolumnissaan.

Tenttaus alkoi aamiaisella.

Teini: Faija, kuulitsä, mitä Fortum on tehnyt?

Faija: Jaa. Jotain ikävää?

Teini: Ne aikoo avata uuden hiilivoimalan Saksassa.

Faija: Tarkoitatko sitä Uniper-firmaa, jonka enemmistön Fortum osti?

Teini (silmiään pyöritellen): Siis HIILIVOIMALAN!

Faija: Eikös Fortum ole aika hyvä näissä ympäristöasioissa?

Teini: Ok, boomer. Viherpesu alkaa. Älä vaan sano, että sulla on Fortumin osakkeita.

Faija: Osakkeita? Öööh. Boomer? Eikös sillä viitata amerikkalaisiin, sodanjälkeisiin suuriin ikäluokkiin?

Teini: Ok, whatever.

Tentit jatkuivat, teemat vaihtelivat. Ilmastokriisi, Fridays For Future, George Floyd, Black Lives Matter, Trump, Fortum, feminismi, mielenterveysongelmat, rasismi, ihmisoikeudet, kehopositiivisuus, Pride, perussuomalaiset, translaki, Päivi Räsänen. Tuntui, että aamiaisella minua tenttasi vuoroin Greta Thunberg ja Alexandria Ocasio-Cortez. How dare you!

Kun sain suunvuoron, johdattelin keskustelua mukavuusalueilleni, historiaan ja politiikkaan: Katsos, monet edistysaskeleet ovat aika tuoreita, maailma muuttuu hitaasti. Lapseni pommitti jatkokysymyksillään kuin mikäkin Brecht. Miksi tämä on näin?

Mumisin jotain harmaan sävyistä, politiikan perusteista ja kompromissien tekemisestä. Näkemysteni uskottavuutta ei varmaankaan vahvistanut se, että 14-vuotias tyttäreni huomasi tämän tästä tietävänsä minua enemmän joistakin aiheista, kuten translain kiemuroista.

Kun keskustelumme syvenivät, aloin hahmottaa, mistä monet syötteet aamiaispöytäämme tulivat. Tyttäreni tärkeimmät tietolähteet olivat sosiaalisen median sovellukset Instagram ja erityisesti Tiktok. Olin suhtautunut niihin samalla ylenkatseella kuin moneen asiaan, joihin en ollut oikeasti jaksanut perehtyä. Insta oli mielestäni stailattua ja kaupallistettua lifestyle-poseerausta ja Tiktok musiikkivideoilta kopioitua ketkutusta ja huulisynkkaa.

Tyttäreni näytti kanaviaan. Hämmennyin. Instagramissa oli hyggekuvien rinnalla paljon politiikkaa. Varsinainen yllätys oli Tiktok. Tajusin videoihin upotetuista tekstinpätkistä ja emojeihin perustuvasta merkkikielestä yhtä vähän kuin hieroglyfeistä, mutta tyttäreni avasi minulle videoihin kätkettyjä kannanottoja kuin kärsivällinen egyptologi. Hömpän seassa oli politiikkaa, kriittistä uutisten kommentointia, tiukkaa asiaa. Niukkaan ja viihdyttävään muotoon pakattuna.

Tiktok on meidän Z-sukupolvemme media, tyttäreni sanoi. Huojennuin, kun hän kertoi suhtautuvansa tietolähteisiinsä kriittisesti ja tarkistavansa faktoja luotettavista laatumedioista.

Keskustelumme jälkeen tajusin, että Tiktokista on tullut Z-sukupolven tanssivan viraalivallankumouksen väline. Samalla se on kiinalaisten koodarien algoritmeihin perustuva miljardiyritys – ja kansainvälisen politiikan kiistakapula. Trumpin hallinto on yrittänyt kieltää sovelluksen, jolla on Yhdysvalloissa jopa sata miljoonaa ja globaalisti 800 miljoonaa käyttäjää.

Z-sukupolvella tarkoitetaan vuoden 1995 jälkeen syntyneitä. Sukupolvitietoisuus syntyy avainkokemuksista, muistitihentymistä. Ilmastoahdistuksen lisäksi Z:n avainkokemus on rajaton maailma, jossa sosiaalinen media ja virtuaalisuus ovat osa elämää tavalla, jota meidän analogisen aikakauden lasten on mahdotonta hahmottaa.

Me vanhemmat yritämme kontrolloida lastemme ruutuaikaa, mutta Z-sukupolvelle koko ajatus on naurettava. Ei ole mitään ruutuaikaa ja ruudutonta aikaa. On vain aikaa. Erään Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan Z-sukupolven edustajat ovat sosiaalisessa mediassa 50 tuntia viikossa.

Z-sukupolven eetos on syntynyt kahtiarepeytyneessä Trumplandiassa, mutta se on levinnyt kaikkialle. Ytimessä on identiteettipolitiikan läpäisemä ajatus, joka saa vanhempieni ikäluokan, 1960-luvulla oman opiskelijatalonsa vallanneet aidot boomerit nyökkäilemään nostalgisesti: henkilökohtainen on poliittista.

Z:lle valta ja politiikka eivät ole elämästä eristettyjä saarekkeita, jotain ihme kokouksia, joissa hierotaan kompromissipäätöksiä viinerin voimalla. Politiikka on kaikkialla. Ihmissuhteissa, koulussa, kotona, kadulla. Kehossa, mielessä, somessa.

Koronapandemiasta on tulossa Z:lle todellinen muistitihentymä. Missä olit silloin, kun riparit ja protuleirit peruttiin ja lakkiaisia lykättiin.

Eräänä tiistaiaamuna tentti oli taas alkamassa. Olin viimein hahmottanut, että olimme saapuneet vääjäämättömän äärelle. Näin tämän pitää mennä. Seuraava sukupolvi kaataa patsaat ja kyseenalaistaa vanhempiensa maailmankuvan. Isä, mitä sä teit, kun ilmasto lämpeni ja maailma paloi?

Päätin kysyä suoraan.

Faija: Mulle tuli mieleen yks ajatus näistä meidän keskusteluista. Kuulostanko mä sun korvissasi siltä kuin äänessä olisi puolueettomuuden harsolla pelkuruuttaan peittelevä perusboomeri, joka katselee kaukana kytevää maailmanpaloa farmari-Volvon ikkunasta? Keskuslukitus päällä.

Olin lisäillyt itseironista liioittelua, jonka olin oppinut Tiktokista.

Teini: Isä, et sä oo tollanen. Sähän oot oikeestaan tiedostava ihminen.

Tyttäreni katsoi minua lämpimästi.

Hänen silmissään ei ollut ironista tuiketta.