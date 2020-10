Rantalomat etelässä olivat valokuvaaja Verna Kovaselle lapsuudesta saakka jokavuotinen tapa.

Syksyllä neljä vuotta sitten valokuvaaja Verna Kovanen lähti pakettimatkalle Pohjois-Kyprokselle. Välimeren rannoilla aurinko paistoi hellästi. Hotelli oli suuri ja tasoltaan keskinkertainen.

Kovanen päätti jäädä hotellille, kun muut matkalaiset lähtivät eräänä aamuna­ bussilla katsomaan nähtävyyksiä. Hän oli lomaillut saarella ennenkin ja tunsi maisemat.

Kovanen meni hiekkarannalle. Turistisesonki oli jo päättynyt, ja ranta oli hiljainen. Kovanen alkoi miettiä, mitä oikeastaan teki siellä.

”Havahduin siihen, että toistuvasti samaan aikaan vuodesta löydän itseni rannalta jonkun hotellikompleksin vierestä. Aloin miettiä, miksi olin matkustanut sinne”, Kovanen sanoo.

Hän käsitti toimineensa automaatio-ohjauksella, lähteneensä rantalomalle tavan vuoksi kuten usein aiemminkin. Turisteille rakennetut paikat ja niihin kuuluvat huvitukset tuntuivat yhtäkkiä moneen kertaan nähdyiltä ja kuluneilta.

Syntyi kuvasarja Broken Holiday, joka on kuvattu usean vuoden aikana Välimeren rantakohteissa ja lomakeskuksissa.

Valokuvaajana ja kuvataiteilijana työskentelevä Kovanen, 31, sanoo halunneensa näyttää kuvilla rantojen nykytilannetta ja dokumentoida muutoksen edessä olevaa, osittain jo katoavaa massaturismin kulttuuria.

Nyt kuvat yhdistyvät mielessä koronavirusepidemian tyhjentämiin lomakohteisiin, ikään kuin enteillen tulevaa.

Muovisia rantatuoleja oli laitettu suojaan pressun alle Famagustan rannalla.­

On ihmisiä, jotka kysyvät matkailua kaipaavilta, että­ mikä pakko sinne ulkomaille on päästä. Miksi ei voi olla kotimaassa? Kovanen ei aikaisemmin miettinyt koskaan sellaisia.

Rantalomat kuuluivat hänen elämäänsä pikkulapsesta saakka. Opettajavanhemmat hankkivat hänen syntymänsä jälkeen lomaosakkeen Kanariansaarilta.

Kovasen isoäiti oli jo 1980-luvulla ostanut asunnon Espanjan Torremolinoksesta. Rantalomailusta tuli perheelle tapa, jokavuotinen rituaali.

”Lomaosaketta piti käyttää, kun sellainen oli ostettu. Se käynnisti kierteen, joka vei perheemme lomalla aina Välimerelle”, hän sanoo.

Kun matkalta palattiin kotiin, oli jo selvää, että seuraavalla lomalla lähdettäisiin taas etelään. Lomaosakkeen sääntöihin kuului, että kohteen sai valita yrityksen omistamien lomakylien joukosta. Kovasen perheelle tulivat tutuiksi myös muut Väli­meren lomakohteet. He kävivät usein etenkin Espanjassa ja Turkissa.

Kovasen muistoissa lapsuuden lomat ovat iloisia. Hänen mieleensä ovat jääneet seisovien pöytien loputtomat jälkiruoka-annokset, hurjilta tuntuneet vesipuistot ja museot, joissa asui antiikin ajan päättömiä patsaita. Jäätelöä sai joka päivä.

”Päivät kuluivat uima-altaalla ilmalla täytetyn krokotiilin kanssa leikkien. Välillä menimme rannalle, jossa hautauduimme kaulaa myöten hiekkaan ja otimme kuvia ’irtonaisesta’ päästä hiekan päällä.”

Kotimatkalla matkalaukussa oli aina simpukoita.

Vanhoja turistipostikortteja myynnissä Famagustan kaupungissa.­

Ensimmäisen kerran Kovanen heräsi pohtimaan turismin seurauksia kymmenen vuotta sitten.

Se tapahtui Turkin lounaisrannikolla pienessä rantakaupungissa, jossa hänen äitinsä omisti kakkosasunnon. Kovanen ihmetteli, miksi katujen mainostaulut olivat valkoisia, tyhjiä.

”Eräs paikallinen kertoi, että kaupungin asukasluku vaihteli valtavasti sesongin mukaan. Paikallisia asukkaita oli niin vähän, että turistikauden ulkopuolella heille ei kannattanut mainostaa ollenkaan.”

Tieto jäi mietityttämään Kovasta. Miten asukas­luku voikin vaihdella niin paljon? Mitä riippuvuus turismista oikein tarkoittaa lomakohteille?

Kovin paljon hän ei silti asiaa vielä pohtinut. Hän oli kiinnostunut muista kulttuureista ja matkusti paljon. Hän jatkoi myös rantalomilla käymistä. Viikon matkan majoituksineen sai parhaimmillaan parilla sadalla eurolla. Reissut tarjosivat helpon pakomatkan kiireisestä arjesta, luvan irrottautua töistä ja järjestettyä eksotiikkaa.

Usein matkoilla toistuivat samat asiat. Auringonlaskun väriset tervetuliaisdrinkit ja vierailut mattokaupassa, jossa turisteille tarjoillaan anisviinaa ja esitellään mattoja ”lentävä matto” -show’ssa.

”Pakettimatkat edustavat eskapismia, joka on paketoitu valmisruoka-annokseksi”, Kovanen sanoo.

Turisteja varten rakennettu amfiteatteri taustallaan suuri hotellikompleksi Famagustan rannikolla Pohjois-Kyproksella.­

Vaikka muistot lapsuuden rantalomilta ovat iloisia, valokuvasarjassa lomapaikkoja leimaa melankolia. On tyhjä uima-allas, hotellinraatoja ja keskenjääneitä rakennushankkeita.

”Ehkä kuvissa on jotain nostalgian tuomaa. Ne kertovat paikoista, jotka muistuttavat minua lapsuudesta ja ajasta, jota en voi saada takaisin.”

Suuri osa kuvista on otettu Pohjois-Kyproksella. Kovanen pitää surullisena rantaviivan maisemaa, jossa vuorottelevat vanhat rauniot ja modernit hotellihankkeet. Osa niistä on jäänyt syystä tai toisesta vaille käyttöä. Hotellikompleksien kilpailijaksi on ilmaantunut Airbnb, eivätkä uudet sukupolvet ehkä enää halua ostaa lomaosakkeita lomakylistä.

”Kun joku paikka rakennetaan turismin tarpeisiin ja käyttö ei toteudukaan, paikka voi näyttää siltä, että se olisi menettänyt merkityksensä.”

Keskenjääneen hotellirakennuksen taustalla näkyi valmistunut mutta sittemmin hylätty turistihotelli.­

Tähän aikaan vuodesta moni suomalainen tähyää etelään. Ajatus parista viikosta auringossa helpottaa, kun päivät lyhenevät. On ihmisiä, jotka ostavat syksyisin mielialalääkkeiden sijaan matkan Kana­riansaarille, ja ihmisiä, joita vaivaa matkakuumeeksi kutsuttu levoton polte, joka helpottaa vasta kun on pois kotoa. Joillekin loma on hengähdys arjesta.

Nyt koronapandemia on lopettanut lomamatkat. Kesällä Suomesta pääsi hetken ajan esimerkiksi Kreikkaan, mutta tällä haavaa etelän lomakohteisiin ei tehdä valmismatkoja. Matkoja myydään tuleville kuukausille, mutta aika näyttää, joudutaanko niitä perumaan. Aurinkomatkat on alkanut myydä kotimaanmatkoja pohjoisen kaamokseen.

Kovanen on yrittänyt etsiä muita ratkaisuja arjesta irti pääsemiseen ja nollauksen tarpeeseen. Iso syy siihen ovat lentämisen ilmastopäästöt, joiden suuren osuuden omassa hiilijalanjäljessään hän huomasi täyttäessään verkon päästölaskureita. Viime aikoina hän on päätynyt remontoimaan perheen siirtolapuutarhamökkiä.

”Olen miettinyt paljon sitä, onko minut vienyt ulkomaille ulkopuolelta opittu tapa vai todellinen oma halu.”

Hän uskoo, että matkailu saattaa pandemian vanavedessä muuttua ainakin jossain määrin. Kenties sellainen matkailu vähenee, jossa aina mennään samaan kohteeseen, koska se on helppoa, Kovanen arvelee. Kokonaan hän ei itsekään aio matkailua lopettaa.

On vielä se lomaosakekin. Sitä on hankala saada myydyksi.

Verna Kovasen valokuvanäyttely Broken Holiday on nähtävänä Oulussa Galleria 5:ssä sunnuntaihin 4.10. saakka.

Ercanin kansainvälisen lentokentän tuloaula Pohjois-Kyproksella oli hiljainen.­

Vasta valmistunut valtava konferenssikeskus Artemis kumisi tyhjyyttään Famagustassa Pohjois-Kyproksella.­

Marilyn Monroen hahmo tervehti vierailijoita turisteille tarkoitetun ulkoilmateatterin lähellä Pohjois-Kyproksella.­

Hiekkaranta Famagustan alueella Pohjois-Kyproksella.­

Keskeneräinen hotellirakennus Famagustan alueella Pohjois-Kyproksella.­

Rantatuolien istuinpehmikkeet odottivat pinottuina seuraavaa turistikautta Famagustan rannalla.­