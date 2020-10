Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Viimeksi palstalla puhuttiin siitä, missä päin Suomea ­Jyväskylä sijaitsee. Myös nimimerkki Epätietoinen on kokenut hämmennystä elinpaikkansa suhteen.

”Kiitos selvityksestä, millä alueella jyväskyläläinen asuu. Oma paikallistamisongelmani liittyy sääennustuksiin. Oletan, että niihin ei löydy täsmällistä alueluokitusta. Silti toivoisin löytäväni jonkinlaisen ohjenuoran siihen, miten tulkita meteorologin puhetta Itä-, Kaakkois- tai Keski-Suomesta.”

Tähän vaivaan Torstilla on tarjota lääke: ohjenuora on nimittäin ­olemassa, ja se löytyy Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. Sääennusteissa Suomi jaetaan suuriin alueisiin, jotka perustuvat maakuntiin. Esimerkiksi maan keskiosaan kuuluvat Satakunnan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, ­Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Meteorologi Anniina Valtonen korostaa Torstille, ettei tarkoitus ole huidella säälähetyksessä kädellä minne sattuu. Lähetyksessä on noin kaksi minuuttia puheaikaa, joten yksittäisiä paikkakuntia ei ehdi pu­huessa luettelemaan. On yksinkertai­sesti nopeampaa mainita ilmansuunta tai puhua epämääräisemmin ”maan keskivaiheilla” ja osoittaa kädellä tarkemmin, mitä aluetta tarkoittaa.

Meteorologin etäisyys kameraan saa aikaan pientä vääristymää – vaikka käsi olisi kartan oikeassa ­kohdassa, kuvakulma voi saada sijainnin näyttämään himpun verran pieleen.

Kuka ratkaisee rikoksia Antarktiksella? Jos kansainvälisillä tutkimuskeskuksilla tapahtuisi vaikka murha, kuka toimittaisi murhaajan oikeuteen – ja minne?

Jos tutkimusaseman työntekijää epäillään vakavasta rikoksesta, työntekijä joutuu vastaamaan asiasta kotimaassaan ja sen lainsäädännön mukaan. Tästä ja monesta muusta asiasta on sovittu 60 vuotta sitten solmitussa Antarktiksen sopimuksessa.

Usein aseman johtaja hoitaa käytännön järjestelyt. Vähäiset rikokset voidaan ratkaista paikan päällä, tai työntekijä erotetaan. Vakavammissa tapauksissa rikoksesta syytetty voidaan panna lukkojen taakse odottamaan kuljetusta.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 1996 suurella McMurdon tutkimusasemalla, kun yksi kokeista hyökkäsi vasaran kanssa toisen kokin kimppuun. Kukaan ei kuollut, mutta FBI lensi paikan päälle tutkimaan asiaa ja viemään epäillyn pois.

Tiedossa ei ole, onko Antarktiksella murhattu ketään. Joidenkin lähteiden mukaan näin saattoi käydä neuvostoliittolaisella tutkimusasemalla vuonna 1959. Tarinan mukaan eräs työntekijä hermostui šakkiottelussa ja tappoi kollegansa kirveellä. Asiasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.

Vuonna 2000 alueella kuoli 32-vuotias australialainen astrofyysikko Rodney Marks, ja myöhemmin selvisi, että kuolinsyynä oli metanolimyrkytys. Ei ole kuitenkaan saatu selville, miten metanoli oli Marksin elimistöön joutunut.

Tutkimusretket ovat vaatineet lukuisia kuolonuhreja, mutta jos johonkin kuolemaan on liittynyt hämäriä piirteitä, tieto niistä on jäänyt jäiseen maisemaan.

Mikähän on päätteillä työtään tekevien työntekijöiden osuus työväestöstä? Tarkoitan työntekijää, jonka työ on kokonaan tehtävissä tieto­koneella. Huomaan hieman ärsyyntyväni, kun jotkut tuntuvat ajattelevan kaiken työn tapahtuvan nykyään päätteen ääressä.

– Lasinpuhaltaja

Sosiologian yliopistonlehtori Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta on tutkinut näitä asioita, joten kirjoitin hänelle. Pyöriä vastasi sähköpostitse, päätetyöläinen kuin on. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei ole, hän sanoi. Pyöriän oma työ esimerkiksi on paljolti tietokoneen näpyttelyä, mutta siihen sisältyy myös paljon muuta. Monet ammatit ovat tällaisia.

Pyöriä kehotti tutustumaan Tilastokeskuksen työolotutkimukseen, jossa on vuodesta 1984 seurattu tietotekniikkaa työssään käyttäviä.

”Kun vuonna 1984 tietotekniikkaa työssään käyttävien palkansaajien osuus oli vain 17 prosenttia, vuonna 2018 vastaava osuus oli jo 91 prosenttia”, Pyöriä siteeraa.

Tämä ei tarkoita, että kaikki nuo ihmiset nyt istuisivat koko työpäivän ajan ruudun ääressä. Kuva tarkentuu, kun katsotaan, kuinka suuri osa näiden ihmisten työstä yleensä kuluu tietotekniikan parissa.

”Niistä palkansaajista, jotka tietotekniikkaa käyttävät, noin neljä ­kymmenestä käyttää sitä lähes koko työaikansa. Tietotekniikkaa käyt­tävistä ylemmistä toimihenkilöistä hieman yli puolet käyttää tietotek­niikkaa lähes koko työajan, ja alemmista toimihenkilöistä 40 prosenttia, mutta työntekijöistä vain 18 prosenttia.”

Sitten ovat ihmiset, jotka eivät ole päätteellä lainkaan. Näihin ammatteihin kuuluu muun muassa rakennusalan ammattilaisia, siivoojia ja keittiötyöntekijöitä sekä konepaja- ja valimotyöntekijöitä.

