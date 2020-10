Naisen kylkiluu

Sanna Marin ei istu historialliseen kuvavirtaan. Ei tule osumia, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Tiedättehän sen tunteen, kun asiat eivät tunnu olevan aivan kohdallaan, mutta silti on mahdotonta pukea sanoiksi sitä, mikä oikein on vialla. Juuri tällainen häiritsevä tunne on mieltä piinannut, kun olen uutiskuvista (IS 9.10.) seurannut pääministeri Sanna Marinia.

Äskettäin palaset loksahtivat kohdalleen: Marinilla ei ole demarin naamaa.

Demarin naama -käsitteen brittiversion lanseerasi noin vuosi sitten konservatiivista The Daily Telegraph -lehteä päätoimittanut Charles Moore. Hänen mielestään näyttelijä Olivia Colman ei sopinut esittämään kuningatarta The Crown -sarjaan, koska Colmanilla on muka ”selvästi vasemmistolainen naama”.

Sanotusta seurasi luonnollisesti sanomista, mutta se ei poista päivänselvää tosiasiaa: Marinilla ei ole vasemmistolaista naamaa.

Ennen kuin lukija nyt siellä kotona repii lehtensä ja pelihousunsa ja kysyy, että miksi pitäisi pohtia naispääministerin ulkonäköä sen sijaan, että puhutaan oikeista asioista kuten hallituksen maskistrategiasta ja EU:n elvytyspaketin Suomelle koituvasta hinnasta, saanen pyytää, että älkää ampuko viestintuojaa.

Ulkonäöllä on väliä. Erityisesti poliitikkojen ulkonäöllä on väliä. Ulkonäkötutkijat puhuvat ulkonäköpääomasta (HS 21.7.). Ihannemaailmassa asiat olisivat tietysti toisin. Ihannemaailmassa kukaan ei arvioi toista ulkonäön perusteella: kukaan ei naura presidentti Donald Trumpin hipiän sävylle tai pääministeri Boris Johnsonin ylipainolle.

Mitä sitten tarkoittaa se, että Marinilla ei ole demarin – eli sosialistin – naamaa?

Meillä jokaisella on päämme sisällä laaja kuvapankki, jonka kuvia yhdistämme mielessämme vasemmistolaisuuteen, demareihin ja entisiin demarivaikuttajiin. Nykypääministeri ei istu historialliseen kuvavirtaan. Ei tule osumia.

Sen sijaan hänet voisi kuvitella ihmisoikeusjuristiksi lontoolaiseen oikeussaliin tai meklariksi frankfurtilaiseen pankki­saliin. Hänen ”naamansa” (eli koko ulkoinen olemuksensa) on yleiseurooppalainen ja moderni. Puuttuu historian painolasti.

Poliitikon ulkoisella olemuksella on väliä, koska äänestäjät heijastavat poliitikkoon omia toiveitaan. Näyttääkö pääministeri siltä, että hän kykenee johtamaan juuri minut valoisaan tulevaisuuteen? Vai näyttääkö hän menneisyyden mieheltä tai naiselta (todellisista ikävuosistaan riippumatta)?

Britanniassa puhutaan usein siitä, ”näyttääkö” joku pääministeriltä. Parlamenttivaalit ovat korostetusti pääministerivaalit. Siksi on tärkeää, että ehdokas istuu ulkoisestikin rooliin. Sopiva habitus ennustaa menestystä, mutta ei takaa sitä. Theresa May ”näytti” pääministeriltä, mutta kausi oli lyhyt. Työväenpuolueen entinen johtaja Jeremy Corbyn taas näytti monen mielestä ”väärältä”. Heikko ulkonäköpääoma oli tuomassa kahta vaalitappiota. Nyt moni sanoo, että labourin uusi johtaja Keir Starmer näyttää ihan pääministeriltä – ja Starmer hakkaakin jo Johnsonin suosiossa.

Jonkin aikaa sitten eräs ylpeä suomalaisäiti kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka hänen tyttärensä oli peilaillut itseään ja todennut näyttävänsä aivan pääministeriltä. Ymmärrän tyttöä hyvin. Itsekin olen hyvän tukan päivänä buduaarissani (ilman silmälaseja) kampaillessani pannut tyytyväisenä merkille aivan saman.

Poliitikko on vahvoilla, jos äänestäjä näkee hänessä unelmansa. Pääministerinaama nostaa pääministeriä ja koko hallitusta.