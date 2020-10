Tätä tekstiä kirjoittaessa alakerran naapuri huutaa kurkku suorana.

Ei oma naapuri, vaan ystävän. Viestittelemme. On myöhäinen ilta, ja ystävä tuskailee naapurin miehen humalaa. Hän miettii, soittaisiko poliisille.

Ääni raikaa rappukäytävään.

Saatanan huora.

Saatanan perkeleen huora.

Vittu saatana perkeleen huora.

Kirjoitan viestissä, että huuto voisi täyttää rikoslaissa olevan kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Vuonna 2005 korkein oikeus linjasi, ettei huorittelu ole vähäinen rikos.

Oikeuden tutkima huorittelu tapahtui ravikilpailuissa. Miesohjastaja tuomittiin kunnianloukkauksesta, kun hän kutsui eteen kiilannutta naisohjastajaa ”saatanan huoraksi”.

Rappukäytävä käy rikospaikasta aivan yhtä hyvin kuin ravirata. Mutta jos solvauksien kohteeksi joutunut nainen tekisi rikosilmoituksen, johtaisiko se mihinkään?

Kunnianloukkaukset nousivat keskusteluun jälleen viime kuussa. Tuolloin Rovaniemen hovioikeus tuomitsi toimittaja Johanna Vehkoon kunnianloukkauksesta. Uhri oli Oulun kaupunginvaltuustossakin vaikuttava Junes Lokka.

Toista vuotta jatkunut oikeuskiista on saanut laajalti huomiota ja kirvoittanut paljon kommentteja. Vehkoo on tunnettu toimittaja ja Lokka taas äänekäs maahanmuuttovastainen aktivisti ja sitoutumaton kuntapoliitikko.

Vehkoo tuomittiin siitä, että hän kutsui Lokkaa ”natsipelleksi” ja ”rasistiksi”. Vehkoo on ihmetellyt tuomiota. Hän on muun muassa sanonut, että kommentointi kohdistui Lokan poliittiseen toimintaan.

Moni vaikutti muodostaneen tapauksesta valmiin näkemyksen jo ennen oikeudenkäynnin alkua.

Tässä jutussa ei pohdita sitä, oliko hovioikeuden ratkaisu sinänsä oikein vai väärin. Tuomio herättää joka tapauksessa tärkeitä kysymyksiä. Kuten sen, suojellaanko kaikkien kunniaa Suomessa yhtä lailla.

Vanhan sanonnan mukaan oikeus on sokea. Se tarkoittaa, että jokaisen pitäisi olla lain edessä yhdenvertainen. Pahinkaan häirikkö tai rikollinen ei menetä lain silmissä oikeuttaan hakea itselleen oikeutta.

Tämä näkyi myös Vehkoon tuomiossa. Syyttäjä ja tuomioistuin kohtelivat Lokkaa kuin ketä tahansa asianomistajaa eli uhria. Lokka on itse nimitellyt ihmisiä esimerkiksi huoriksi, häiriintyneiksi sekopäiksi ja vitun idiooteiksi. Hänet on tuomittu kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja hän on ollut epäiltynä joukosta muita sananvapausrikoksia.

Oikeus on siis sokea. Mutta onko se myös kuuro? Suhtaudutaanko kaikkiin loukkauksiin vakavasti? Saako toisten kunnia enemmän suojaa kuin toisten?

Vuosi sitten Helsingin Sanomien toimittajat Susanna Reinboth ja Satu Vasantola kävivät läpi 867 syyttäjien ja käräjäoikeuksien päätöstä kunnianloukkauksista. Aineistossa, joka kattaa vuodet 2016–2018, oli paljon etenkin naisiin kohdistuvaa solvausta.

Kun kyse oli huorittelusta, valtaosassa tapauksia syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan. Tekoja pidettiin niin vähäisinä, ettei esitutkintaa kannattanut jatkaa.

Joskus huorittelustakin nousi syyte. HS:n selvityksestä kävi ilmi, että kunnianloukkausten seuraukset vaikuttavat hyvin sattumanvaraisilta. Esimerkiksi natsiksi tai rasistiksi kutsuminen voi johtaa tuomioon tai siihen, että esitutkinta lopetetaan.

Aineiston perusteella syyttäjillä vaikutti olevan korkeampi kynnys viedä käräjille juttuja, joissa solvauksen kohteena on nainen.

Tilanne on tuttu monille. Edes rajuista solvauksista tai uhkauksista ei välttämättä saa syytettä. Vastikään Vehkoon tuomion jälkeen sosiaalisessa mediassa jaettiin kokemuksia. Esimerkiksi toimittaja Emmi Nuorgamille oli lähetetty seuraavia viestejä Twitterissä:

”ansaitset joukkoraiskauksen”

”tiedän missä asut ja aion raiskata sut”

”ei muuta ku skalpeeraus ja siepään nokkaan mokomat mongoloidit”

Yksikään viesteistä ei ole edennyt syyteharkintaan. Eräässä HS:n näkemässä viestissä mies haukkui Nuorgamia ”feministipaskaa” kirjoittavaksi ”hirviöksi” ja kertoi, että jos lakia ei pitäisi noudattaa, hän ”teurastaisi” Nuorgamin. Nuorgamin mukaan poliisi nuhteli miestä ja kertoi miehen olevan hyvin pahoillaan.

Perustuslaissa listataan joukko perusoikeuksia. Yhdenvertaisuus lain edessä on niistä ensimmäinen.

Ei siis pitäisi olla väliä, loukataanko tamperelaisen, oululaisen vai espoolaisen kunniaa. Käytännössä tälläkin kuitenkin on väliä. Oulussa rasistiksi kutsuminen johtaa syytteeseen. HS:n selvityksen sekä muiden kokemusten perusteella monissa kaupungeissa voi sanoa lähestulkoon mitä vain joutumatta vastuuseen, vaikka puheista olisi tehty rikosilmoitus.

Miten tulkinta voi olla näin levällään?

Tätä on syytä kysyä maan ylimmältä syyttäjältä, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselta.

Toiviainen aloittaa vastauksen muistuttamalla, että jokaista tapausta on harkittava erikseen. On pohdittava sitä, kenestä puhutaan. Esimerkiksi poliitikon on siedettävä enemmän kuin tavallisen kansalaisen.

Poliitikollakin on suojaa. Kaupunginvaltuutettu Lokkakin on poliitikko, mutta hovioikeuden tuomion mukaan Vehkoon kirjoituksesta ei käynyt ilmi, että se kohdistui juuri Lokan poliittiseen toimintaan.

Silläkin on merkitystä, missä tarkoituksessa jokin asia on sanottu. Natsia voi kutsua natsiksi – jos kyse on objektiivisesta kuvailusta. Natsin kutsuminen natsiksi voi olla rikollista, jos sanalla on ollut tarkoitus loukata.

Toiviaisen mukaan on muitakin seikkoja, joita syyttäjä harkitsee. Esimerkiksi sitä, onko kyseessä kahden osapuolen välillä pidempään jatkunut riita, jossa loukkauksiin on vastattu uusilla loukkauksilla. Sekä sitä, onko loukkauksia esitetty kiihtyneessä mielentilassa tai onko solvaajaa provosoitu. Tätä tuomioistuin pohti myös Vehkoon tapauksessa.

Näilläkin reunaehdoilla vaikuttaa selvältä, että kunnianloukkausrikoksia tulkitaan usein hyvin eri tavoin.

”Ihmisiä tulisi eri puolella Suomea kohdella samankaltaisissa asioissa yhdenvertaisesti. On jatkuva haaste, että näin oikeasti tapahtuisi”, sanoo valtakunnansyyttäjä Toiviainen.

”Syyttäjät ovat itsenäisiä ja riippumattomia, ja kunkin alueen on ensisijaisesti arvioitava itse, että tulkinta on yhdenmukaista.”

Ongelmaan on herätty pääkaupunkiseudulla. Etelä-Suomen syyttäjäalueelle perustettiin pari vuotta sitten viha- ja sananvapausrikosryhmä. Se jakaa tietoa, järjestää koulutuksia ja pitää yhteyttä poliisiin.

Aluesyyttäjä Maija Päivinen on yksi ryhmän syyttäjistä. Hän sanoo, että myös syyttäjät ovat kokeneet, että poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten tulkinta on liian vaihtelevaa. Tämä koskee muitakin sananvapausrikoksia kuin kunnianloukkauksia.

”Halusimme perustaa tiimin, jotta voisimme tällä alueella miettiä näitä asioita keskitetysti. Jotta pysyisi jokin koherenssi.”

Päivinen selittää vaihtelevia tulkintoja parilla syyllä. Yksi on iänikuinen resurssit, toisin sanoen raha ja aika. Päivisenkin pöydällä on tällä hetkellä yhteensä satakaksikymmentä eri rikosepäilyä odottamassa käsittelyä, ja jokaiseen pitäisi ehtiä perehtymään tarkasti.

Myös asenteilla on merkitystä siihen, miten kunnianloukkauksia tulkitaan.

”Viranomaisten toiminta perustuu lakiin ja oikeuskäytäntöön, mutta kun lähdetään ruotimaan yksittäisen tapauksen olosuhteita, siihen vaikuttavat voimakkaasti kunkin ratkaisijan henkilökohtaiset arvostelmat. Näin on kaikessa inhimillisessä toiminnassa.”

Päivinen sanoo, että kunnianloukkaus saatetaan liian herkästi nähdä vain ihmisten välisenä riitana, joka pitäisi pystyä hoitamaan keskenään.

”Voi käydä niinkin, että mitä enemmän me poliisit ja syyttäjät näitä luemme, sitä enemmän alamme itse sietää. Ja koko ajan kasvaa kynnys sille, että jokin ei tunnu enää vähäiseltä. Mutta emme saisi upota tähän kyyniseen suohon.”

Viime vuonna syyttäjille tuli 1 138 kunnianloukkaustapausta, joista alle kymmenessä prosentissa nostettiin syytteet. Luku on pysynyt melko samana kymmenen vuoden ajan.

Vehkoon tuomio on kiinnostava myös muista syistä. Se kertoo oikeusjärjestelmän kohtaamista uudenlaisista haasteista.

Käräjäoikeuden käsittelyn aikana Lokka perusti Facebookin poliitikkotililtään tapahtuman, jossa hän kehotti seuraajiaan tulemaan oikeudenkäyntiin allekirjoittamaan eurovaalien kannattajakortteja. Tapahtuman tyylilajiksi oli valittu ”komedia”.

Hovioikeuden käsittelyn ollessa kesken Youtubessa julkaistiin video laitaoikeiston Taistelumme-tapahtumasta. Videolla Lokka puhuu aktivismistaan ja kertoo, että Vehkoosta tehty rikosilmoitus ”on tavallaan ainoa, joka on menestynyt”. Hän kehottaa kuuntelijoitaan tekemään rikosilmoituksia sanomalla, että ”kyllä nämä ihmiset kannattaa vetää oikeuteen jos mahdollista”.

Lokka myös toteaa, että ”kunnianloukkaus tai ei, ei niillä ole mitään merkitystä” ja sanoo, että koko rikos pitäisi poistaa laista.

Hovioikeudelle Lokka kertoi kokeneensa Vehkoon ilmaisut halventaviksi ja sellaisiksi, että ne ovat aiheuttaneet hänelle kärsimystä sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa ja epäkunnioitusta.

Vain Lokka viime kädessä tietää, onko hän ollut oikeudessa ajamassa vain omaa poliittista agendaansa.

Ja jos olisikin, mitä siitä pitäisi ajatella?

Kysymys ei ole aivan helpoimmasta päästä.

Syyttäjä Maija Päivinen ei kommentoi Vehkoo-tuomiota, vaan aihetta yleisemmin. Hän sanoo, että oikeusjärjestelmä ei ole olemassa sitä varten, että sitä käytetään epäasiallisiin tarkoitusperiin. Jos joku on liikkeellä kyseenalaisin motiivein, on se otettava huomioon siinä määrin kuin se on mahdollista.

Samalla on muistettava, että oikeuden pitää todellakin pyrkiä olemaan sokea. Kaikkien tulee voida saada turvaa oikeuksilleen.

”Silloin ollaan vaarallisilla vesillä, jos viranomainen alkaa vähättelemään joidenkin kokemuksia. Ketään ei saa leimata häiriköksi, vaikka olisi millainen maine.”

Entä miten Vehkoo-tapauksen syyttäjä itse arvioi Lokan toimintaa oikeussalin ulkopuolella?

Aluesyyttäjä Kirsi Männikkö sanoo olevansa tietoinen siitä, mitä Lokka on kommentoinut rikosprosessin ulkopuolella. Hän on tyytyväinen, että tuomioistuin ei antanut näille kommenteille painoarvoa.

Männikkö tarjoaa esimerkin.

”Jos joku tulee vaikka pahoinpidellyksi ja vaatii rangaistusta, mutta muussa yhteydessä sanoo, että ei se haittaa vaikka sain turpaan, niin ei sillä ole merkitystä asian arvioinnin kannalta.”

Lokan roolin tarkastelu oli Männikön mukaan siksi lopulta varsin yksiselitteistä.

”Lain edessä ihmiset ovat yhdenvertaisia. Kunniansuoja on jokaisella.”

Entä se rappukäytävässä tapahtunut huorittelu?

Ystäväni soitti paikalle poliisin, kun naapurin käytös vaimoaan kohtaan alkoi vaikuttaa uhkaavalta. Poliisi tuli ja huuto vaimeni lopulta.

Ainakin toistaiseksi.