Antti Häkkästä on pitkään veikkailtu kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi, mutta nyt Elina Lepomäki uhkaa ajaa ohi. Häkkäsen pitää siis keksiä jotain.

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) jakoi muutama viikko sitten Facebookissa ja Instagramissa valokuvan haukiburgerista.

Politiikan tarkkailijalle heräsi heti kysymys: miksi ihmeessä?

Selitystä voi lähteä hakemaan syyskuun alusta, jolloin Häkkänen valittiin jatkokaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Isompi uutinen oli kuitenkin se, että niin ikään varapuheenjohtajaksi valittu Elina Lepomäki sai lähes yhtä paljon ääniä kuin Häkkänen.

Lepomäki pirskahteli ilosta. Häkkänen näytti vakavalta.

Lepomäen äänimäärä taisi olla Häkkäselle yllätys. Onhan Häkkästä pidetty jo vuosia Petteri Orpon kruununprinssinä. Nyt Häkkänen oli saanut puheenjohtajakisaan kilpakumppanin. Ja aika pahan sellaisen.

Aiemmin Lepomäki on ollut kokoomuksessa marginaalissa, sillä moni pitää häntä talouslinjaltaan kovin oikeistolaisena. Häkkänen puolestaan lasketaan kokoomuksen arvokonservatiiveihin, mutta hänellä on kyky miellyttää puolueen muitakin fraktioita.

Lepomäki on taitava esiintyjä, joka saa jatkuvasti kutsuja television keskustelu­ohjelmiin. Häkkänen on viime viikkoina näkynyt vähemmän julkisuudessa.

Kaksi vuotta sitten tällä samaisella palstalla päiviteltiin oikeusministeriön nettisivuja, jotka olivat pelkkää Häkkästä.

Ministeriön tiedotteiden otsikoissa kerrottiin:

Oikeusministeri Antti Häkkänen teettää...

Oikeusministeri Antti Häkkänen päättää...

Oikeusministeri Antti Häkkänen käynnistää...

Nettisivujen ”uusimmat uutiset”-osion otsikoissakin oli pelkkää Häkkästä. Blogit-osiossa julkaistiin Häkkäsen kirjoituksia. Vain yhdessä sivuston valokuvista näkyi jotain muuta kuin Häkkänen.

Ei siis jäänyt epäselvyyttä siitä, kuka oli Suomen hallituksen oikeusministeri.

Oppositiossa on kurjaa. Etenkin jos on ehtinyt olla ministerinä ja tottua siihen, että toimittajat pörräävät ympärillä ja puoli­villaisellakin lausunnolla pääsee otsikoihin. Oikeusministeriön nettisivuilla on nykyisin Anna-Maja Henrikssonin kuvia.

Häkkäsen oli siis pakko keksiä jotain. Ettei jää täysin Lepomäen jalkoihin.

Niinpä 4. lokakuuta Häkkänen pani brändityössään ison pyörän pyörimään. Hän postasi haukiburgerinsa Facebookin Kotiruokaryhmä-sivustolle, joka ei ole mikä tahansa sivusto. Ryhmässä on jäseniä 130 000, joten se on Suomen suosituimpia sivustoja.

Saatetekstissä Häkkänen korosti, että hauki on pyydetty itse.

Brändimielessä haukiburgeri oli nerokas. Se välitti mielikuvan, että Häkkänen on erähenkinen, maanläheinen, kekseliäs ja nuorekkaan rempseä.

Pyynnöstä Häkkänen suostuu jakamaan brändiburgerinsa reseptin. Hän varoittaa, että se ei ole alun perin oma vaan kuulemma jostain löytynyt ja kokeilun kautta jalostunut. Mutta niinhän hyvät ideat aina ovat.

Häkkäsen haukiburgeri

500 g haukifilettä

1 rkl sitruunamehua

1,5 tl suolaa

ripaus valkopippuria

1 tl sitruunapippuria

1 muna

0,5 dl korppujauhoja

2 kesäsipulia

kunnolla tillisilppua

2 dl kermaa

1 rkl soijakastiketta

sämpylöitä

tomaattia

kermaviilikastike

Käy kalassa ja nosta hauki. Koolla ei niin väliä. Perkaa hauki. Fileeraa nahat ja suuret ruodot pois. Jauha paloitellut fileet monitoimikoneella tasaiseksi massaksi.

Sekoita korppujauhot, kerma, mausteet, silputut sipulit, tillisilppu ja lopuksi muna. Sekoita nämä kalamassan sekaan. Tee massasta märillä käsillä pihvejä. Paista ne voissa pannulla, kunnes pintaan tulee ruskeaa väriä.

Pihvit sämpylöiden väliin ja loput täytteet kehiin. Juomaksi kylmää olutta tai maitoa, riippuu illan suunnitelmasta.