Usko Siskoa

Rakkaat ystävät! Tällä kertaa siirrymme suoraan uusiin kysymyksiin.

Miksi Akulla ja Roopella on suomenkielisessä Aku Ankassa sama sukunimi? Sukutaulun mukaan Aku on Roopen sisaren Hortensian poika. Ja alkuperäkielellä Roope on sukunimeltään McDuck. Mallia ei ole otettu ruotsista, koska siellä Roope on sukunimeltään von Anka.

– Jorma Karppila

Aku Ankka -lehden päätoimittaja Aki Hyyppä kertoo, että ankkojen sukunimien tausta ulottuu lähes 90 vuoden taakse. Helsingin Sanomissa julkaistiin tuolloin Mikki Hiiri -sarjakuvaa, jonka kääntäjäksi Eljas Erkko oli pyytänyt sihteerinsä Sirkka Ruotsalaisen (1901–1995).

Akun hahmo esiintyi Hesarissa ensi kertaa toukokuussa 1935. Sirkka Ruotsalaista saamme kiittää monista Ankkalinnan hahmojen nimistä. Vaikka Aku ehti välissä esiintyä Seurassa nimellä Ankka Lampinen, alkuperäinen nimi vakiintui, kun Ruotsalaisesta tuli Aku Ankan ensimmäinen päätoimittaja vuonna 1951.

Roope esiteltiin suomalaisille samoihin aikoihin. 26. tammikuuta vuonna 1952 hahmo esiintyi sarja­kuvassa Ilta-Sanomien sivuilla. Nimen keksi Aili Laine (1909–2007), joka niin ikään käänsi sarjakuvia sanomalehtiin.

Scrooge muuttui Roopeksi äänteellisen yhtäläisyyden perusteella. Sukunimeksi Roope sai tuolloin saman kuin Aku, joka oli jo lukijoille tuttu.

”Myöhempien sukututkimusten valossa nimi on ’väärä’ ja Roope on oikeasti Akun eno. Mutta noihin aikoihin kukaan ei ole välttämättä miettinyt ankkojen sukupuuta”, Hyyppä sanoo.

Monet hahmot ovat tulleet Ankkalinnaan sivuhahmoina, joten aina ei voitu tietää, kuinka pitkäksi aikaa nimi jäisi elämään.

”Roopekin oli sivuhahmo. Mutta rooli vahvistui, kun sen potentiaali havaittiin. Rikas ankka mahdollistaa esimerkiksi matkailun. Sitä ennen, jos Aku lähti mihinkään, hänen piti pantata talonsa tai voittaa arpajaisissa.”

Hyyppä sanoo, että Roopen sukunimi perustellaan nykyisin niin, että hän on vain yksinkertaistanut nimensä Ankaksi lähtiessään vuolemaan kultaa maailmalle.

Roopen nimi ei ole ainoa nimi, jonka käännös ei pohjaa täysin faktoihin. Esimerkiksi Beagle Boys sai nimekseen Karhukopla, vaikka siinä oli alun perin koiria.

”Pieniä kauneusvirheitä nykytiedon näkökulmasta – mutta nämä hahmot ovat täysin koskemattomia”, Hyyppä sanoo. ”Jos nimiä ruvettaisiin vaihtamaan, saisimme mielenosoituksen ovelle.”

Mikä mahtaa olla maailman eniten muotoiltu esine? Omat ehdotukseni ovat kuulakärkikynä, rannekello tai sormus.

– Mape Lahesta

Lahden muotoiluinstituutin lehtori Vesa Damski kertoo, että eri aikakausina muotoilukulttuurin kiinnostuksen kohteet suuntautuvat eri asioihin. Vielä 1990-luvulla muotoilutuotannon näkyvin tuoteryhmä olivat tuolit ja muut istuimet. Taidekäsityön alueella taas on tehty luultavasti eniten saviastioita virkkaus- ja kudontatöiden ohella.

Tarkkaa tilastotietoa eniten muotoillusta tuotenimikkeestä on oi­keastaan mahdotonta löytää.

Jos tarkastelemme monistettavaksi tarkoitettua muotoilun tuotantoa tai fyysisiä hyödykkeitä, niin eniten suunniteltuja ja suosittuja aiheita ovat erilaiset istuimet ja vaateteollisuuden tuotteet. Kyniä ja sormuksia ei todennäköisesti ole uusina lanseerauksina suunniteltu yhtä paljon, vaikka esimerkiksi kuulakärkikyniä myydään määrällisesti enemmän kuin istuimia.

Aina satokauden alkaessa meitä kehotetaan syömään runsaasti marjoja, koska ne auttavat painonhallinnassa. Toisaalta olen jo lapsena oppinut, että karhu lihottaa itsensä syksyisin talvi­unia varten juuri näitä samoja marjoja syömällä. Molemmat olemme seka­ravinnon syöjiä, karhu ja minä. Miksi marjat lihottavat karhua ja pitävät minut hoikkana?

– Mustikanpoimija

Karhu tosiaan lihottaa itsensä marjoilla, joissa on paljon hiilihydraatteja. Lihominen ja laihtuminen ovat osa karhun aineenvaihduntaa. Karhu kerää kehoonsa paksun ­rasvakerroksen ja polttaa sen talvikuukausien aikana horroksessa. Sille on normaalia lihoa jopa neljänneksen ruumiinpainostaan ennen horrosta.

Karhun aivoselkäydinnesteessä on kemikaaleja, jotka aiheuttavat unettamisen ennen horrosta. Karhu laskee kehonsa lämpötilaa, ja sen koko biokemia muuttuu: eläin ei myöskään ulosta tai virtsaa talven aikana. Kun nämä asiat ottaa huomioon, alkaa olla selvää, kuinka eri tavoin karhun ja ihmisen aineenvaihdunta ja elimistö toimivat.

Eläimille ei varsinaisesti kerry ylipainoa (paitsi tuotanto- ja lemmikkieläimille). Niiden täytyy sulattaa ruokansa ennen kuin ne voivat taas saalistaa. Ravinnon hankintaan kuluu energiaa, ja niinpä eläin kuluttaa sen minkä syö. Eläin ei yksinkertaisesti pärjäisi, jos se lihoisi.

Karhukin sulattaa ruuan pitkän talven aikana ennen kuin syö lisää. Sen painonnousu ei siis ole varsinaisesti ylipainoa.