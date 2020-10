Liityin miesten kirjakerhoon, jossa luetaan vain naisten kirjoittamia kirjoja. Se ei ole muuttanut ajatteluani.

Muistan miten matkalaukku painoi, kun kiskoin sitä hiessä ylös Fabianinkatua. Laukku oli sullottu täpötäyteen kirjoja, joista jokainen oli myöhässä.

Helsingin yliopiston kirjaston ystävälliset virkailijat sovittelivat myöhästymismaksua. Viidensadan euron sijasta selvisin viidelläkympillä.

En ole tästä ylpeä.

Otin puhelimella kuvan kuitista. Toiveikkaana, että palaan lainaamaan ne kirjat, joita en ollut ehtinyt lukea.

Tästä on nyt vuosia. En tietenkään palannut.

Näen kaikkialla kiinnostavia kirjoja. Tuosta olisi hyvä tietää lisää! Ja tuosta! Pidän myös ajatuksesta itsestäni lukemassa niitä. Siksi haalin kirjoja joka käänteessä.

Pari vuotta sitten olin lomalla New Yorkissa, jonka Strand-kirjakaupasta löytyi journalismi-osio. Mikä aarreaitta! Ostin seitsemäntoista kirjaa, puolison vastustelusta huolimatta.

Lentokentällä koettiin kireitä hetkiä, kun mannertenvälinen lento lähestyi ja matkatavarat ylittivät reilusti sallitun painorajan. Kävi ilmi, että kirjat painavat varsin paljon.

Suhteeni lukemiseen on ristiriitainen. Vaikka haalin kirjoja maanisesti, en osaa löytää aikaa niiden lukemiselle. Olen aina ihmetellyt, miten Erkki Tuomioja muka ehtii lukea kirjan viikossa.

Lisäksi olen kärsimätön ja alan helposti hypistelemään uusia teoksia. Jos vain vähän alusta .. Kirjahyllystäni löytyy useita teoksia, joita olen lukenut noin 83 sivua.

Viime vuonna ajattelin, että nyt tämä muuttuu. Kaverini kutsui minut perustamansa feministisen kirjallisuuskerhon jäseneksi. Miehistä koostuvan kerhon ajatus oli se, että siinä luetaan vain naisten kirjoittamaa proosaa.

Liityin mielelläni. Joukkopaine pakottaisi lukemaan, ajattelin. Lisäksi mietin, että vaikka luinkin jo naisten kirjoja, niitä olisi varmasti hyvä lukea enemmän.

Kaverini perusti kerhon joitain vuosia sitten. Noihin aikoihin toimittaja Maria Pettersson oli kirjoittanut Ylelle kolumnin otsikolla Mies, joka ei lue naisten kirjoittamia kirjoja, ei ole sivistynyt. Kolumni kiinnitti huomiota siihen, että valtaosa miehistä ei lue naisten kirjoittamia kirjoja.

Vuonna 2007 kaksi kolmasosaa miehistä ilmoitti lukevansa vain miesten kirjoja. Tilastokeskuksen tuoreen julkistuksen mukaan yli puolet kaunokirjallisuutta lukevista miehistä ilmoitti lukevansa enimmäkseen miesten kirjoittamaa proosaa. Vain prosentti luki enimmäkseen naiskirjailijoita.

Iso kuva on pysynyt melko samana. Naiset lukevat sekä miehiä että naisia, miehet enimmäkseen miehiä.

Kaverini sanoo, että hän tunnisti tämän myös itsessään. Hän oli kolmekymppinen mies, joka luki käytännössä vain miesten kirjoittamia kirjoja. Niin tekivät monet muutkin hänen ystäväpiirissään.

Niinpä kaverini perusti kirjallisuuskerhon.

Kerho on pyrkinyt kokoontumaan noin kerran kuudessa viikossa. Jokainen valitsee vuorollaan kirjan. Viime kerralla tehtävä osui minulle. Jotta kirjoja ei tulisi liikaa samoilta suunnilta, vaatimukset olivat tällä kerralla: ei-eurooppalainen, ei-japanilainen.

Päädyin työkaverin suosituksesta Svetlana Aleksijevitšin kirjaan Neuvostoihmisen loppu.

Joukkopaine ei ole toiminut yhtä hyvin kuin luulin. Esimerkiksi Minna Canthia luin puolipaniikissa metrossa matkalla lukupiiriin. Moni kirja on häpeäkseni jäänyt lukematta. En ole toki ainoa, mutta varmasti pahimmasta päästä.

Päätin kunnostautua, kun luettavaksi tuli Yaa Gyasin erinomainen Matkalla kotiin. Ahmin teoksen ja saavuin ylpeänä Oulunkylän Olutravintola Janoon.

Valitettavasti olin paikalla viikkoa liian aikaisin. Kerhon puheenjohtaja kuitenkin armahti ja tilastoi osallistumismerkinnän. Pelastin nahkani, koska osa jäsenistä on jo heitetty pihalle puutteellisen aktiivisuuden takia.

Kirjallisuuskerhossa on sen olemassaolon aikana luettu edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi Harper Leen Kuin surmaisi satakielen, Anaïs Ninin Pikkulinnut, Pirkko Saision Punainen erokirja, Mia Kankimäen Naiset joita ajattelen öisin ja Hiromi Kawakamin Sensein salkku.

Kerhossa on etenkin sen alkuaikoina käyty keskustelua siitä, mikä on valittujen teosten ”naisnäkökulma”. Sittemmin on pohdittu sitä, että tämä tuntuu hieman erikoiselta naisten kirjoittamien kirjojen eksotisoinnilta.

Lukupiirissä onkin edetty pois siitä edes alitajuisesta ajatuksesta, että kirjoista pitäisi hakea jotain ahaa-elämystä (”nyt ymmärrämme naisia!”) tai erityistä näkökulmaa.

”On tultu siihen, että meillä on nyt tämä kirjakerho, ja joku rajaus pitää olla. Ja tällä hetkellä se on se, että kirjat ovat naisten kirjoittamia, koska miesten kirjoja on tullut muutenkin luettua niin paljon”, kaverini pohti.

Yritin miettiä, onko juuri naisten kirjojen lukeminen muuttanut jollain tavalla ajatteluani. En huomannut oikein mitään muutosta. Tottahan kirjat aina ajatuksia herättävät, mutta en kokenut katsovani maailmaa jostain aivan uudesta vinkkelistä.

Työkaverin mielestä se oli hyvä merkki. Naisten kirjoittamat kirjat eivät ole mystistä salatiedettä. Ei ole mitään syytä olla lukematta niitä, jos haluaa ylipäänsä lukea hyviä kirjoja.

Kirjakerhoon valitut teokset ovat tottakai sinänsä tuoneet uutta ajateltavaa kerhon jäsenille. Ei ”naisnäkökulman” vuoksi vaan siksi, että ne ovat raottaneet maailmaa eri suunnista. Kuten hyvillä teoksilla on tapana.

Esimerkiksi eräs kaverini kertoi, että kerhon myötä hän on alkanut ajattelemaan ontologista käännettä.

Siis mitä?

Ontologinen käänne on ollut viime aikoina iso kysymys tieteenfilosofiassa, kaverini valisti. Hänelle se tarkoittaa sitä, että näennäisesti yksi yhteinen maailmamme voi hyvinkin olla kokoelma eri maailmoja.

”Tämä eri näkökulmista lähtevien tarinoiden lukeminen on tehnyt tuon teoreettisen pyöritelmän todeksi. Käytännössä: jos todellisuudet ovat erilaisia, niin miten esimerkiksi yhteiskunta pitäisi järjestää niin, että se toimii kaikille, jotka kokevat maailman eri tavoin?”

Ajatus heräsi kirjoista Kuin surmaisi satakielen ja Neuvostoihmisen loppu. Edellinen käsittelee eliittiä ja ulkopuolisuutta, valkoisuutta ja värillisyyttä, sukupuolta.

”Yhteiskunta ei palvele kaikkien sen jäsenten tarpeita, koska se on rakennettu lähtökohdista, joita kaikki eivät ymmärrä”, kaverini pohti.

”Neuvostoihmisen loppu on taas tosi hyvä esimerkki siitä, miten rakenteet muokkaavat yksilön todellisuuden ja mitä tapahtuu, kun ne romahtavat. Mitä tapahtuisi, jos oma todellisuuteni romahtaisi?”

Kirjakerho on tavallaan jo tehnyt itsensä tarpeettomaksi.

Kerhon perustanut kaverini lukee nyt naisten kirjoja paljon enemmän myös kerhon ulkopuolella. Uskon, että näin on muidenkin kohdalla. Kynnys on kadonnut.

Miksi niin moni mies silti lukee vain miehiä? Ehkä kyseessä on tottumus. Ehkä jokin tuntuu niissä vieraalta. Ehkä ajatellaan, että miehet kirjoittavat kaikille, mutta naiset kirjoittavat ”naisasioista”. Ei koske minua!

Ehkä miesten kirjoja myös tarjotaan enemmän. Iso kirjakauppa mainosti äsken syksyn kiinnostavimpia kirjauutuuksia. Kaikki kuusi olivat miesten kirjoittamia.

Vaikka kirjakerho on tehnyt jo tehtävänsä, se pysyy. Hyvä niin, ajattelen, koska se patistaa ottamaan kirjan käteen. Seuraavaksi on vuorossa korealaisen Han Kangin Ihmisen teot.

Tuleepahan luettua.