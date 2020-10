Suomessa valta on siirretty vaaleilla ja väkivallatta yhdeltä puolueelta toiselle 14 kertaa sitten vuoden 1919. Amerikkalaisprofessorin mukaan se on varsin poikkeuksellista maailmassa, kirjoittaa kolumnissaan Tommi Nieminen.

Tuijotan karttaa, joka on samaan aikaan sekä kiehtova että kauhistuttava.

New York Universityn poliittisen tieteen professorin Adam Przeworskin kokoamassa maailmankartassa värikoodit kertovat siitä, kuinka maapallon valtioissa on onnistuttu siirtämään poliittinen valta yhdeltä puolueelta toiselle puolueelle ilman väkivaltaa vuosina 1919–2015.

Eli noin vuosisadan aikana.

Mitä vaaleampi maa, sitä epädemokraattisempi puoluekenttä ja väkivaltaisemmat vallansiirrot. Mitä tummemman sininen, sitä tiuhemmat ja demokraattisemmat vallanvaihdot.

Toki kartassa on myös Suomi.

Vallanvaihdon ei pitäisi olla temppu eikä mikään. Taaperokin sen osaa. Lasten leikit koostuvat erilaisista vallanvaihdoista.

Kuinka hyvin ihmiskunta – tässä tapauksessa me aikuiset – on siis onnistunut Przeworskin mukaan?

Tolkuttoman huonosti, totta kai.

Przeworski tutki vuosina 1919–2015 järjestettyjä vaaleja 200 maassa, joilla on jonkinlainen valtiollinen status.

Noin puolessa niistä ei ole tehty sataan vuoteen ensimmäistäkään väkivallatonta vallansiirtoa yhdeltä puo­lueelta toiselle. Valta ei ole joko ylipäätään siirtynyt vaaleilla (kuten Neuvostoliitossa/Venäjällä) tai sitten vallanvaihto vaalien jälkeen on johtanut joka ikinen kerta väkivaltaan.

Se on karu totuus maapallosta, kun sitä oikein silmin katsotaan.

Przeworskin kartassa on toki iloisiakin yllätyksiä.

Pieni väliamerikkalainen Costa Rica sekä eteläamerikkalainen Ranskan Guayana ovat toistuvasti vaihtaneet valtapuoluetta väkivallatta. Vähintään kahdeksan kertaa valta on vaaleilla siirretty väkivallattomasti toiselle puolueelle myös Islannissa, Uudessa-Seelannissa, Ranskassa, Britan­niassa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Austra­liassa, Yhdysvalloissa, Kolumbiassa, Japanissa – ja Suomessa.

Jos lasketaan vuodesta 1919 tähän päivään asti, Suomessa valta on eduskuntavaaleissa siirretty puolueelta toiselle väkivallatta neljätoista kertaa. Tosissaan järjestelmää on koetettu horjuttaa vain kerran, 1930-luvun alussa, jolloin oikeistoradikaali La­puan liike tähtäsi vallankaappaukseen.

Viime kerralla valta otettiin keskustalta ja ojennettiin Sdp:lle.

Maapallon mittakaavassa Suomi edustaakin outoa kuriositeettia, kroonisesti demokraattista valtiota.

Olen lumoutunut vallanvaihdoista.

Ne ovat sekä kauheinta että kauneinta draamaa, mitä todellisuus meille ylipäätään tarjoaa. Vallansiirrossa on tiettyä yhteiskuntafilosofista jaloutta jopa silloin, kun maan johtoon nousee edeltäjäänsäkin kelvottomampi lurjus.

Vallanvaihtoon sisältyy aina potentiaalinen kosto, joka on yleensä suoraan verrannollinen vallasta luopuneen hallitsijan tekoihin. Siksi Syyrian al-Assadin tai Venäjän Putinin kaltaisten hallitsijoiden ainoa mahdollisuus on roikkua vallassa.

Demokraattinen vallanvaihto taas edellyttää molemminpuolista luottamusta. Lupauksen siitä, että kun luovuttaa valtansa, saa pitää maineensa, vapautensa ja omaisuutensa.

Kuinka valta sitten vaihtuu Suomessa?

Pienieleisesti ja arkisesti kuin Matti Ijäksen elokuvissa: ensin odotetaan, että Ylen vaalistudion Sami Borg saa nuohotuksi Suomen tiiviimmin asutun alueen eli Helsingin Kallion äänestysalue 11E:n viimeisetkin hajaäänet.

Voittanut ehdokas vastaanottaa kukkakimpun puolueen vaalijuhlassa, palaa taksilla kotiin, syö yöpalaksi maksamakkaravoileivän ja lasin maitoa – ja herää aamulla vallanpitäjänä.

Hävinnyt pääministeri taas tyhjentää virkahuoneensa perhevalokuvista, hyvästelee sihteerinsä ja autonkuljettajansa, ottaa selfien Valtioneuvoston linnan portailla, palaa taksilla pizzerian kautta kotiin, syö pollo americanan sohvalla ja nukahtaa lähes rivikansalaisena.

Mitä karumpaa sitä kauniimpaa.

Toisaalla maailmassa vallanvaihto on kolhoa historian kolinaa. Silloin se koukuttaa eri tavoin kuin yksikään tv-sarja.

Valko-Venäjällä jatkuu jo kolmatta kuukautta kansannousu.

Olen seurannut sitä herkeämättä nyt 79 vuorokauden ajan ja pitänyt tapahtumista eräänlaista etäpäiväkirjaa Twitterissä. Teen aiheesta vähintään yhden twiitin joka päivä.

Ne alkavat aina samalla kaavalla. Tänään sunnuntaina twiitti tulee alkamaan: #Minsk, väkivallattoman kansannousun 79. päivä.

Valko-Venäjällähän on kyse nimenomaan hitaasta vallanvaihdosta. Diktaattori Aljaksandr Lukašenka pelaa vielä lisäaikaa itselleen ja varmistelee, että saa syytesuojat ja tarpeeksi ison omaisuuden, kunnes hän lopulta joutuu valtansa luovuttamaan.

Lokakuussa olen tutkaillut Przeworskin karttaa Pohjois-Amerikka mielessäni. Yhdysvalloissa on vuoden 1800 presidentinvaaleista (Thomas Jefferson voitti John Adamsin) tehty pääasiassa väkivallattomia vallansiirtoja. Kun seuraavan presidentin on määrä astua virkaan tammikuussa, maalla on takanaan 220 vuoden melko ehjä putki.

Saa nähdä, jatkuuko putki. Lokakuun puolivälissä Donald Trump ilmoitti, että tappion hetkellä hän tyytyisi rauhanomaiseen vallansiirtoon.

Huterina aikoina täysin varma voi olla kuitenkin vain yhdestä asiasta: Meillä Alppilassa seurataan tämäkin draama.