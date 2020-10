Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Sään ennustaminen puhuttaa edelleen. Nimimerkki Epätietoinen Espoosta kirjoittaa:

”Minusta olisi syytä lopettaa säätietojen kertominen itä–länsi-akselilla ja siirtyä vanhaan, lääneihin perustuvaan esitystapaan. Tai sitten vain tunnustettaisiin alueiden eriarvoisuus väkimäärien suhteen ja alettaisiin antaa omat ennusteet ruuhka-Suomeen, vaikka se maaseudulla asuvia kuinka harmittaisi.”

Korona-aikana on tullut ajatelleeksi erilaisia sairauksia. Niistähän ovat tavallisten tallaajien lisäksi kärsineet Euroopan kuninkaalliset. Tietäisikö Torsti, millä kuninkaallisten sairaudella on ollut laajimmat vaikutukset alamaisten elämään?

Kuninkaalliset ovat tosiaan kärsineet samoista sairauksista kuin muutkin: heitä on menehtynyt syöpään, tuhkarokkoon, lavantautiin, isorokkoon ja muihin aikansa tauteihin.

Myös sisäsiittoisuudella on ollut vaikutusta hallitsijasukujen jälkeläisiin. Aikoinaan oli yleistä, että kuninkaalliset hankkivat puolisoksi jonkun läheistä sukua olevan ihmisen.

Niin ikään mielenterveysongelmia on ollut. Tutkijat ovat myöhemmin selvittäneet, että osa niistä selittyy porfyrialla. Porfyriat ovat harvinaisia, suurelta osin perinnöllisiä sairauksia, joihin voi liittyä esimerkiksi sekavuutta, harha-aistimuksia ja lihasten voimattomuutta.

Hallitsijoiden mielenterveysongelmilla on ollut vaikutuksia myös alamaisten elämään. Esimerkiksi Englannin kuningas Henrik VI:n (1421–1471) mielenterveysongelmilla oli yhteys siihen, että niin sanotut ruusujen sodat alkoivat. Mutta kun puhutaan historian tapahtumista ja käännekohdista, taustalla olevia tekijöitä on tietysti aina muitakin kuin yksittäisen hallitsijan sairaus.

Verenvuototautia on kutsuttu peräti kuninkaalliseksi sairaudeksi. Euroopan kuningashuoneita vaivanneen sairauden alkupisteenä on pidetty kuningatar Viktoriaa (1819–1901), jonka jälkeläisten kautta tauti levisi eri hallitsijasukuihin. Taudilla on ollut vaikutusta kuninkaallisten kuolleisuuteen, mutta Venäjällä se oli osaltaan vaikuttamassa jopa vallankumoukseen, toki yhtenä tekijänä muiden joukossa.

Venäjän keisarikunnan viimeinen kruununperijä Aleksei Nikolajevitš Romanov sairasti verenvuototautia. Tämä toi hänen isänsä, Nikolai II:n, hoviin ihmeparantaja Grigori Rasputinin, jolla oli suuri vaikutus keisariperheeseen – ja myös oma roolinsa siinä, että perheen maine rapautui.

Kun helmikuun vallankumous alkoi vuonna 1917, joukko kenraaleita ja duuman edustajia painosti Nikolai II:ta luopumaan kruunusta poikansa Aleksein hyväksi. Jos Aleksei olisi ollut terve, näin olisikin ehkä tapahtunut. Sen sijaan Nikolai II luovutti kruununsa veljelleen, joka puolestaan kieltäytyi siitä. Myöhemmin lokakuun vallankumouksessa bolševikit nousivat valtaan.

Suomessa on varmasti yhdet maailman vaihtelevimmat sääolosuhteet, joten meteorologien työ on mielenkiintoista. Kreikassa taas aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta huhtikuusta lokakuuhun. Myös Lähi-idän maissa on stabiilit sääolot ympäri vuoden. Onko kyseisissä paikoissa meteorologeja töissä, ja jos on, mitä he tekevät työpäivinään? Luulisi, että puolessa tunnissa saa katsottua ennusteet, joissa on pelkkää korkeapainetta eikä pilviä missään.

– Tuomimo

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka kertoi, että hänestä keskeisin kysymys on, minkälainen säätilanteiden kirjo esimerkiksi Välimerellä kaiken kaikkiaan on. Mikäli sää olisi päivästä ja vuodesta toiseen hyvin samanlainen, meteorologien työpanosta ei juuri tarvit­taisi.

Välimerellä ja Lähi-idässä esiintyy kuitenkin joka vuosi voimakkaita sääilmiöitä, joihin liittyy huomattavia taloudellisia ja humanitaarisia vaikutuksia: esimerkiksi syksyn ja talven voimakkaat matalapaineet, joissa esiintyy rankkaa sadetta, myrskytuulta sekä ylängöillä kymmenien senttimetrien lumisateita.

Näissä tilanteissa säätilan vaihtelu päivästä toiseen on rajua, mihin vaikuttaa myös Suomea selvästi suuremmat maaston korkeusvaihtelut. Meteorologien työpanos on erityisen arvokas, kun sään aiheuttamiin häiriöihin varaudutaan ja niistä annetaan varoituksia.

Punkan mukaan huomionarvoista on myös sää- ja luonnonilmiöiden yhteisvaikutus. Pahimmillaan esimerkiksi maanjäristys ja säätilanteen kehitys voivat yhdessä aiheuttaa katastrofin, jonka vaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna pelkkään maanjäristykseen tai yksittäiseen sääilmiöön. Näissä tilanteissa kokeneiden asiantuntijoiden arviot ovat arvokkaita.

Jos Suomea ja Välimeren aluetta verrataan, voisi tiivistäen sanoa, että Suomessa päivästä toiseen tapahtuva säätilojen vaihtelu on suurta, mutta säätilanteiden kirjon äärilaita on Välimerellä rajumpi kuin Suomessa.

