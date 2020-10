Kiihkeän suhtautumisen kasvosuojuksiin ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä.

Keväällä Suomessa annettiin maskeista epäselvästi tietoa, ja syksyllä tästä nousi julkisessa keskustelussa myrsky.

Kasvosuojukset kärjistivät yhteiskunnallista ilmapiiriä jo 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Silloin niitä vaadittiin käytettäviksi espanjantaudin takia. Hyödyistä ja haitoista väiteltiin kiihkeästi. Kasvosuojuksia vastustaneet kansalaiset järjestäytyivät liittoumaksi ja puolustivat yksilönvapauksia.

Espanjantaudin opit olisivat tulleet tarpeeseen alkuvuonna 2020.

Kasvot peittävä maski ei ole mikä tahansa suojaväline, vaan siihen liittyy vahvoja kulttuurisia ja poliittisia merkityksiä. Julkiset suojautumiskäytännöt eivät koskaan ole pelkkää virusoppia.

Se tiedetään Suomenkin histo­riasta. Koleraepidemian aikaan karanteenimääräykset herättivät epäluuloa ja vastarintaa. Virus levisi, kun yhteiskunnallinen ilmapiiri oli jo valmiiksi levoton. Vuonna 1831 vihainen ihmisjoukko tappoi nimismies Georg Neiglickin Salmissa Laatokan pohjoisrannalla, koska hänen epäiltiin myrkyttävän kansaa koleratoimien varjolla.

Historiaan, paikallisiin olosuhteisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin perehtymisen sijaan koronapandemiassa huomio on kiinnittynyt ensisijaisesti dataan.

Tilastotiedon korostaminen on vahvistanut kuvaa viruksesta, jolla olisi paikasta ja ajasta riippumaton universaali toimintalogiikka.

Maaliskuussa 2020 maailmalla alkoi levitä kuvio, joka tarjosi yhden koronakevään suosituimmista iskusanoista: flatten the curve eli madalla käyrää. Käyrän madaltamista esittävä kuvio tarjosi visuaalisesti taidokkaan, helposti omaksuttavan ja varsinaisesta tiedekeskustelusta irrotetun ratkaisun koronakriisin hoitoon. Yksi oivaltavasti laadittu kuva esitettiin universaalina ratkaisuna yhteen tämän hetken kiperimmistä kysymyksistä. Loiventuva kurvi.

Viime vuonna menehtynyt israelilainen politiikan teoreetikko ja filosofi Yaron Ezrahi kirjoitti siirtymästä, jossa moderni yhteiskunta vaihtaa informaation tällaiseen outformaatioon.

Outformaatio on täysin irrallaan tiedon tuottajasta ja siirrettävissä mihin tahansa kontekstiin. Olennaista on tiedon tarkkuuden sijaan tiedon uskottavuus, joka liittyy usein tiedon esittämisen muotoon.

Vahva visuaalinen esitystapa ja helposti omaksuttavissa oleva tulkinta leviävät varsinkin sosiaalisessa mediassa laajemmin kuin kuiva ja kontekstiin sidottu informaatio.

Tämä on näkynyt julkisessa keskustelussa koronakriisin aikana.

Flatten the curve -iskusanan jälkeen kansainvälinen huomio keskittyi vasaran ja tanssin kieli­kuvaan, hammer and dance. Vasara viittasi nopeiden ja aggressiivisten koronatoimien merkitykseen. Tanssi taas tarkoitti, että määrätietoisen vasaroinnin seurauksena maa saa lisää varautumisaikaa ja normaalimpaa arkea. Kielikuvaa jaettiin ahkerasti vaatimuksen saattelemana: nyt vasarointia ja sitten tanssia!

Vaikka globaali julkinen tila on pirstaleinen ja moniääninen, yksittäiset kielikuvat voivat saada hämmästyttävän nopeasti tiedollisen auktoriteettiaseman.

Myös laumasuojan käsite on ollut korona-ajan outformaatio, joka on irrotettu tieteellisestä yhteydestään ja otettu käyttöön pikemminkin moralisoivana kuin tutkimuksellisena käsitteenä kuvaamaan vaarallisena pidettyä koronapolitiikkaa. Kielikuva on tarjonnut moraalisen kompassin, jonka avulla valtioiden todelliset tai oletetut koronatoimet voi nopeasti luokitella oikeisiin ja vääriin.

Niin ikään tukahduttamisen kielikuva toimi koronakeskustelun keskeisenä kehystäjänä.

Ruotsin tien kielikuvasta taas tuli nopeasti yksi tulkinta Suomen koronalinjasta. Se herätti pelkoa – hallitukselta kun ei saatu täsmällisiä vastauksia valitusta strategiasta.

Spekuloinnit hallinnon ”todellisista päämääristä” innostivat monia ihmisiä hankkimaan uutterasti tietoa epävirallisista lähteistä.

Hissin työntekijä suojautuneena espanjantautia vastaan New Yorkissa 16. lokakuuta 1918.­

Hakeutumista kyseenalaisen tai virheellisen tiedon äärelle määrittää usein juuri halu selvittää tosiasiat perinpohjaisesti, ei suinkaan välinpitämättömyys totuudesta.

Tämä näkyy hyvin salaliittoteorioiden kohdalla. Yhdysvalloissa marginaalisena sosiaalisen median ilmiönä alkaneen salaliiton QAnonin kannattajat puhuvat teorioistaan ”tutkimuksena”, jolla pyritään määrätietoisesti selvittämään kätkettyjä totuuksia.

QAnon on viime aikoina valtavirtaistunut ja lisännyt kannatustaan yhä merkittävämpien poliittisten vaikuttajien piirissä. Salaliittoteorioille on omi­naista lähes pakkomielteinen suhtautuminen yksityiskohtiin ja faktoihin, joiden uskotaan paljastavan asioiden ”todellinen laidan”.

Korona-aika tarjoaa hedelmällistä maaperää salaliittoteorioille ja niiden valtavirtaistumiselle. Epidemiat kärjistävät yhteiskunnallista ilmapiiriä. Vakiintuneet instituutiot eivät useinkaan pysty tarjoamaan yhtä vetoavaa ja uskottavalta tuntuvaa tietoa kuin epäviralliset lähteet.

Toisaalta myös Suomessa hallituksen epäselvä koronalinja ja tiedon läpinäkyvyyteen liittyvät ongelmat ovat lietsoneet ilmapiiriä, jossa tietoa haetaan muista kuin virallisista lähteistä.

Ja jos luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin heikentyy, yhä useammat alkavat etsiä faktoja muualta.

Seattlen Punaisen Ristin osaston talkoissa tehtiin tiettävästi 260 000 kasvosuojainta kolmen päivän aikana. Lokakuussa 1918 Seattlen julkista liikennettä ei saanut käyttää ilman maskia.­

Väärän tiedon leviäminen on vakava uhka, jota pitäisi pystyä käsittelemään ilman vähättelevää suhtautumista tiedonjanoon.

Jos kansalaiset tulkitsevat päättäjien ja viranomaisten viestintää niin, että tasavertainen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun vaatii erityistä asiantuntijuutta, luottamus poliittista järjestelmää kohtaan voi heikentyä. Jos hallinnon kieli on teknistä ja vaikeaselkoista, verkkokeskustelut saattavat tarjota vetoavampia tulkintoja ja uskottavampia johtopäätöksiä. Myös tiedon heikko läpinäkyvyys valtionhallinnossa on riski, joka pitää ottaa tosissaan.

Vaikka julkisuus on yhä vapaampi tiedon perinteisistä portinvartijoista, tarve rajata julkinen tila asiantuntija-areenaksi on edelleen läsnä. Elitistinen suhtautuminen kansalaiskeskusteluun on vanha ilmiö, jota esiintyy myös poliittisten vaikuttajien piirissä.

Toki vähättelyyn pystyvät sosiaalisessa mediassa kaikki: kuka tahansa voi sanoa kenestä tahansa julkisesti koronanäkemyksiään esittäneestä, että tästä on tullut ”yhdessä yössä virologi ja epidemiologi”.

Demokratia kuitenkin elää kansalaiskeskustelusta.

Ihmisten tiedonjano epävarmuuden ilmapiirissä pitää ottaa tosissaan eikä leimata sitä piittaamattomuudeksi tosiasioista.

Yhdysvalloissa kamppailu kasvomaskeista on jo kärjistynyt väkivaltaiseksi ja johtanut useisiin kuolemantapauksiin.

Tapahtunutta vuonna 2020: Michiganissa kaupan työntekijä ammuttiin kuoliaaksi, koska hän vaati asiakasta käyttämään kasvosuojusta. Kaliforniassa vartija ampui asiakkaan, joka asteli kauppaan ilman maskia.

Kirjoittaja on tutkijatohtori Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa.