Toimittaja Heikki Aittokoski on seurannut Berliinin uuden lentoaseman vaiheita

Tiistaina 30. maaliskuuta 1999 ilmestynyt Hesari oli tavallinen arkilehti.

Lehden pääuutisena oli Balkan. Se oli 1990-luvulla yleistä. Siellä sodittiin: Kymmenet tuhannet kosovolaiset pakenivat serbiterroria.

Suomessa oli vastikään käyty eduskuntavaalit. Politiikan sivuilla oli kuva kokoomusjohtaja Sauli Niinistöstä ja kansanedustaja Riitta Uosukaisesta, jotka halasivat Eduskuntatalossa.

Kuluttajasivuilla annettiin vinkki: Puhelinnumerot kannattaa hakea internetistä. Tuo internet oli monille melko uusi asia.

Minäkin osallistuin lehdentekoon. Olin Berliinissä kirjeenvaihtajana, ja takimmaisella taloussivulla B8 oli kirjoittamani pikku-uutinen. Otsikko kuului: Berliiniin tehdään uusi suurlentokenttä. Kerroin uutisessa, että lentoaseman ”on määrä valmistua vuonna 2007”.

Ei ihan valmistunut. Rakentamispäätöksestä on nyt kulunut 21 vuotta ja 7 kuukautta, ja tänään lauantaina aseman on viimeinkin määrä olla toiminnassa. Sen virallinen nimi on Berliinin-Brandenburgin Willy Brandt -lentoasema.

Ensimmäinen kentälle laskeutuva reittilento on EasyJetin lento EJU 5924, joka aikataulun mukaan saapuu Saksan aikaa kello 20.05 Fuerteventurasta, Kanariansaarilta.

Uskotaan kun nähdään. Niin paljon on tullut nähtyä, niin paljon uskottua.

Saksa on suuri arvoitus. Yli 80 miljoonaa asukasta, Euroopan talousdynamo, insinöörien luvattu maa, jossa kliseiden mukaan Ordnung muss sein. Järjestys ennen kaikkea.

Ja sitten tämä kovan onnen lentoasemashow. Se rikkoo Saksa-kliseen perusteellisesti. Juuri se tekee tarinasta kiinnostavan.

Minulla on Berliinin lentoasemiin henkilökohtainen suhde. Vuosisadan vaihteessa asuin Berliinissä neljä vuotta, ja työkenttääni olivat saksankieliset maat ja muukin Eurooppa.

Lähtöruutu oli melkein aina Tegelin kenttä. Milloin lensin Brysseliin EU-huippukokoukseen, milloin Albaniaan raportoimaan Kosovon sodasta, milloin Wieniin uutisoimaan Itävallan oikeistopopulistisen kauhukakaran Jörg Haiderin edesottamuksista.

Aina piti suoriutua ensin Tegelin asemasta. Sanon ”suoriutua”, koska Tegel on kauhea sumppu. Vai uskaltaisiko sanoa, että oli. Reittilentojen pitäisi loppua Tegelillä 8. marraskuuta.

Tegelin terminaali on mutterinmuotoinen rakennus, jonka käytävät ovat kapeita. Päästäkseen omaan lähtöselvitykseen piti usein ensin tungeksia läpi ihmismassojen, jotka olivat pyrkimässä Milanon- tai Moskovan-koneeseen, minne lie.

Vuoden 1999 pikku-uutisessa luonnehdin kohteliaasti, että ”tällä hetkellä Berliinin lentokentät ja -yhteydet ovat kaupungin kokoon nähden heikohkoja”. Berliinissä on nykyisellään 3,7 miljoonaa asukasta.

Tegelin asema oli silti portti uusiin maailmoihin. Pienuudessaan ja nuhjuisuudessaan se oli myös omalla tavallaan kodikas. Ainakaan Tegelistä ei syntynyt mielikuvaa, että Euroopan johtomahti yrittää pröystäillä.

Huonot muistot ovat sitä paitsi osittain itse aiheutettuja. 2000-luvulla olen lentänyt Berliiniin vähintään kerran pari vuodessa, niin työn kuin vapaa-ajan merkeissä.

Syksyllä 2016 olin palaamassa työmatkalta. Kyse oli varhaisesta aamulennosta. Olin unenpöpperössä ja unohdin kameralaukkuni terminaaliin.

Tajusin kömmähdykseni vasta, kun kone oli jo ilmassa. Koneen laskeuduttua Helsinki-Vantaalle aloin heti plärätä berliiniläisiä uutissivustoja. Olin ehtinyt kehitellä kauhukuvia, kuinka yksinäinen kameralaukkuni laukaisee hälytyksen ja koko terminaali evakuoidaan.

Huokaisin helpotuksesta, kun sellaisia uutisia ei näkynyt. Minua ei edes suuremmin harmittanut, vaikka kameraa ei koskaan löytynyt. Joku oli ilmeisesti vohkinut sen.

Kaksikymmentäyksi vuotta ja seitsemän kuukautta. Minne ne ovat menneet?

Pieleen, tietysti. Berliinin uuden lentoaseman rakentamisessa on mennyt pieleen suunnilleen kaikki, mikä voi pieleen mennä.

Olen kirjoittanut lukuisia artikkeleita Berliinin muutoksista. Vuonna 2001 kirjoitin Hauptstadtin suurista rakennushankkeista, muun muassa päärautati­easemasta. Sekin oli monimutkainen projekti – joka kuitenkin valmistui aikataulussaan vuonna 2006.

Lentoaseman suhteen olin tuossa artikkelissani suorastaan profeetallinen: ”Vielä hitaampi hanke on Berliinin uusi lentokenttä, jonka työt aloitettaneen 2003.”

Työt aloitettiin vuonna 2006. Lento­aseman piti valmistua lokakuussa 2011. Sitten alkoi pukata viivästyksiä.

Ensin tuli pieni viivästys. Käyttöön­ottopäiväksi ilmoitettiin 3. kesäkuuta 2012. Sinä aamuna kello 5.30 ilmaan piti nousta uuden ajan airuen, Lufthansan A380-matkustajakoneen.

Sitten tuli iso viivästys. Muutama viikko ennen avajaisjuhlallisuuksia ilmoitettiin nolosti, että lentoasema onkin valmis vasta syksyllä – siis syksyllä 2012. No ei ollut.

Vuonna 2014 kirjoitin taas yhden pikku-uutisen: Berliinin lentokenttä viivästyy edelleen. Olisin voinut vuosikymmenten mittaan vain kopioida tuon saman otsikon uudestaan ja uudestaan.

Syksyllä 2016 yksi unelmistani kävi toteen. Pääsin vierailemaan uuden lentoaseman työmaalla, kun tuurasin silloista Berliinin-kirjeenvaih­tajaa.

Hienon näköinen asema, ei siinä mitään. Maallikon silmiin se näytti lähes käyttövalmiilta. Ei muuta kuin katto­paneelit kiinni ja suojamuovit pois terminaalien penkkiriveiltä.

Työmaan tekninen johtaja Jörg Marks kuitenkin toppuutteli. Oli pitänyt muun muassa vetää uusiksi 6 000 kilometriä kaapelia. Kansainvälinen lentoasema on kuin valtava kone, jossa jokaisen yksityiskohdan täytyy toimia tai mikään ei toimi.

Opin Marksilta saksankielisen sanan: työmaa oli koordinierungsaufwändig, työläästi koordinoitava. Siitä fiaskossakin oli kyse. Kollektiivinen todellisuudentaju petti, kuten vuonna 2016 julkaistussa 1 269-sivuisessa tutkimusraportissa todettiin.

Lentoasematyömaan vastuu oli jaettu niin moneen paikkaan, ettei sitä oikein ollut kellään. Julkisia toimeksiantajiakin oli kolme: Saksan liittovaltio sekä Berliinin ja Brandenburgin osavaltiot.

Veronmaksajat ovat päässeet osallistumaan. Syyskuussa 2020 kirjoittamassani uutisjutussa kerroin, että rakennusbudjetti on ylittynyt roimasti. Kustannuksia on nyt kertynyt yli seitsemän miljardia euroa, ja koronakriisin takia lentoasemayhtiö tarvitsee vähintään satoja miljoonia euroja lisärahoitusta.

Vuonna 2016 jututin lentoasemayhtiön silloista johtajaa Karsten Mühlenfeldiä. ”Uskomme, että 2017 on yhä mahdollinen”, hän sanoi.

Osasin tuossa vaiheessa suhtautua lupailuihin jo hivenen epäillen.

Berliinin lentoaseman moninaisista vaiheista mieleenpainuvin on ehkä ollut Monsteri. Sillä nimellä työmiehet kutsuivat savunpoistojärjestelmää, joka piti panna kokonaan uusiksi. Monsterin suunnitteli insinööri, josta myöhemmin kävi ilmi, ettei hän oikeastaan ollut insinööri.

Eihän epäonnistumisille nauraminen ole asiallista. Mutta pakko on myöntää, että olen jo vuosien ajan ottanut Berliinin suurlento­aseman vaiheet myös viihteenä.

Maailmassa on paljon pahuutta, ja lentoasemafiasko on uutisena viattomimmasta päästä. Rahaa on palanut ja kasvoja menetetty, mutta viivästyksiin ei ole kukaan kuollut.

Minulla on oikeastaan surullinen olo, kun lentoasemasaaga nyt – perjantai-illan tietojen mukaan – on viimeinkin päättymässä ja Berliini saa ansaitsemansa lentoaseman.

Nuoruus on jäänyt kauas taa. Lento­asemaa on rakennettu. En paljon liioittele, kun sanon, että siitä on tullut osa ammatillista minuuttani. Mitään uutisprosessia en ole seurannut yhtä pitkään kuin tätä.

Melkeinpä pelottaa se hetki, kun joskus – toivottavasti lähitulevaisuudessa – laskeudun ensimmäistä kertaa Berliinin suurlentokentälle. Saatan ajatella: Mihin maailmaan olen tullut? Missä ovat tutut kiintopisteet? Miksi kaikki muuttuu näin nopeasti?