Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Päivän puheenaihe on lihominen. Palstalla keskusteltiin karhun ja ihmisen marjansyönnistä. Helena Rautala kommentoi:

”Karhu syö marjoja kilokaupalla. Ihminen syö jokusen sata grammaa ja lihoo hänkin, jos marjat eivät korvaa muuta syömistä vaan tulevat muun ruuan päälle.”

Tellervo R. puolestaan kirjoittaa: ”Olennaista on, millaisia määriä ihmisen pitäisi syödä marjoja saavuttaakseen suhteessa sama painonlisäys kuin karhulla. Se edellyttäisi ihmiseltä melkein kokopäivätoimista marjansyöntiä ja lisäksi varpuja, joita karhu myös ohessa syö.”

Kiitos kirjeistänne!

Miksi vain miehet syljeskelevät estottomasti julkisilla paikoilla? Eikö olisi korkea aika puuttua asiaan näin korona-aikana? En ole pitkän elämäni aikana nähnyt naispuolista henkilöä, joka sylkisi kadulla. Sen sijaan ei mene ainuttakaan lenkkiä, etteikö vastaan tule joku varoittamatta räkivä miesoletettu. Aikoinaan junissa oli sylky­kupit, mutta nykyään räkäklimppejä voi bongata keskellä kaupungin katuja. Onko tämä biologinen välttämättömyys vai psyykkinen pakko-oire, joka vaivaa vain toista sukupuolta?

– Koronakauhuinen kaduntallaaja

Ilmiö on minulle kivuliaan tuttu: olen itsekin saanut tämän vuoden aikana ohi juoksevan miehen sylki­klimpin kasvoilleni. Eihän se mukavaa ollut, vaikkei hän varmaan pahaa tarkoittanut.

Miksi miehet sylkevät?

No, erilaiset asiat, kuten tupakointi, tulinen ruoka ja närästys lisäävät syljeneritystä. Isommilla ihmisillä on hieman aktiivisempi syljeneritys. Fyysisessä rasituksessa suuhun kertyy paksumpaa sylkeä, jonka nieleminen voi teoriassa olla hieman hankalampaa.

Mutta naiset eivät sylje edes urheillessaan eivätkä miehet kaikissa lajeissa. Jalkapallossa ele on yleinen, tenniksessä ei lainkaan. Miehet eivät myöskään syljeskele sisällä, eivätkä kaikki miehet sylje ulkona. Myös kulttuurien ja paikkakuntien välillä on eroja.

Vaikka ilmiötä on yritetty selittää monenlaisella syljenerityksen erikoisuudella, on selvää, että syy on enemmän kulttuurinen kuin fysiologinen. Ihmiselle luontainen tapa poistaa ylimääräistä sylkeä on niellä se.

Sylkeminen on tietyissä tilanteissa maskuliinisuuden korostamisen keino. Sylkijä pyrkii – ehkä tiedostamattaan – vaikuttamaan miehekkäältä tai vakuuttavalta muiden silmissä.

Vaikutus ei kuitenkaan välttämättä ole haluttu, ainakaan jalkapallokentän ulkopuolella: syljeksiminen on muuttunut yleisesti varsin paheksutuksi tavaksi, eikä maailmanlaajuinen pandemia ole sen imagoa parantanut. Kun juoksija sylkäisi naamalleni, en pitänyt sitä maskuliinisena vaan moukkamaisena tekona.

Yhdysvaltalainen runoilija Louise Glück sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon, ja HS julkaisi mielenkiintoisen uutisen kirjailijan suomalaisesta kääntäjästä ja kustantajasta. Uutisen yhteydessä oli hieno runo nobelistilta. Olen kirjallisuuden suurkuluttaja, mutta lyriikka on jäänyt vieraaksi. Heräsi kysymys: kuinka tuota runoa pitäisi lukea? Lauseet katkeavat lähes aina rivinvaihtoon, vaikka rivi olisi lyhyt, ja uusi lause alkaa kesken rivin. Lauseiden pilkkominen katkaisee lukurytmin. Tämä tyylikeino on varmastikin tarkoituksellinen, mutta voisitko, Sisko, avata tätä maallikolle, joka haluaisi vilpittömästi tutustua tähän runo­kokoelmaan ja muuhun lyriikkaan.

– Luca Viljamaa

Hyvä kysymys! Niin kommentoi innoissaan myös runoilija, jolle esitin kysymyksesi.

”Runojen rivit ovat säkeitä, ja näitä lauseen rikkovia katkoksia kutsutaan säkeenylityksiksi tai säkeenmurroksiksi”, runoilija Veera Antsalo opasti minua.

Kun tuollainen ylitys tai harppaus katkoo lausetta rajummin, se tekee tekstiin eräänlaisen painokohdan.

”Tämmöinen ’häiriö’ virittää lukijaa kiinnittämään sanoihin ja niistä avautuviin merkityksiin enemmän huomiota kuin proosatekstissä. Runoa ei yleensä kuulukaan lukea yhtä ’sujuvasti’ kuin proosaa. Sen äärellä viivytään kauemmin,­ ja sen jälkivaikutusta ja sanomaa jäädään kenties ihmettelemään pidemmäksi aikaa.”

Se, mikä ensin voi tuntua kummalliselta, muuttuu tutuksi ajan myötä.

Eikä kaikkea ole pakko ymmärtää: runon merkitys aukeaa usein ennemminkin intuitiivisella tasolla kuin koodeja ratkomalla. Säkeenylitykset luovat rytmiä ja rakentavat tunnelmaa.

Antsalo kannusti vain lukemaan kiinnittämättä häiriöihin aluksi sen enempää huomiota.

”Voimme verrata runon lukemista polkupyörällä ajamiseen. Se näyttää helpolta, mutta itse asiassa se koostuu hyvin monista samanaikaisista hienomotorisista liikkeistä, joita ajaja ei tiedosta. Toistuvan harjoittelun myötä liikkeet automatisoituvat. Kun runon erityispiirteisiin on tottunut, ne alkavat antaa merkityksiä kuin itsestään.”