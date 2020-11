Viikon lopuksi

Kukaan ystäväni tai tuttavani ei ymmärrä rakennusalan kulttuuria, kirjoittaa kolumnissaan Päivi Ängeslevä.

Mistäs pitäis aloittaa, kysyy kirvesmies lakonisesti ja laskee työkalupakin lattialle.

Ei taas, ajattelen.

Kaava on tuskallisen tuttu. Ensin kotona käy rakennusliikkeen omistaja, joka kanssa puhutaan remontin aikataulu ja vaiheet. Kerron, että kirjallinen työsuunnitelma on ja se on hyväksytty arkkitehdillä.

Sen jälkeen rakennusliikkeestä tulee joku, joka on aamulla saanut osoitteeni ja käskyn: sisäseinien levytys, hoida sinä se.

Ja ohjeistan taas. Talon hirsiseinät ovat vinossa. Sisäseinät on koolattava hirttä mukaillen eli kallelleen.

Kun palaan työmaalle, seinän runko on luotisuora, liian kaukana hirsiseinästä. Mies perustelee, että suoraa tekee nopeammin. Mutta jokin muukin tökkii. Väliseinätolppien etäisyyden on oltava vakio, jotta voin sujauttaa eristelevyt helposti paikoilleen. Nyt mitat heittelevät.

Purettava on. Mies tokaisee, että sehän käy, mutta jokaisesta tunnista on maksettava.

Soitan rakennusliikkeen omistajalle. Kiire on. Työn jälki ei häntä kiinnosta, eikä timpuria voi vaihtaa. Joudun taas valvomaan työtä kädestä pitäen, jotta saisin sen, mitä tilasin.

Olen teettänyt remontteja kaksi vuosikymmentä ja puinut rakennusalan kulttuuria ystävien ja tuttavien kanssa. Kukaan ei ymmärrä sitä. Hyviä tekijöitä on, mutta valitettavan usein törmää siihen, että tehdään jotain sinne päin, kunnes joku puuttuu työn jälkeen.

Kodeissa se ”joku” on usein kaltaiseni pien- tai kertarakennuttaja.

Kuten tuttu rakennusvalvoja sanoo, ala on täyttä hulluutta, ja siinä kaltaiseni kertarakennuttaja jää helposti jalkoihin. Pitää tehdä kirjallinen sopimus ja määrätä uhkasakko, mutta eivät nekään paina, jos vaakakupissa on satojentuhansien eurojen urakka isolta asiakkaalta. Pitää selvittää yrityksen taustat ja kieltää työn ketjuttaminen, mutta siltikään ei tiedä, kuka töihin tulee ja millä kokemuksella.

Kirvesmieheksi kelpaa kuka tahansa.

Ja kun virheitä tulee tai työn jälki ei kelpaa, rakennuttaja saa kuulla siitä. Yhtäkkiä sitä on kuin terapeutti tai puoliso, jolle möykätään, kuinka paljon painetta ja kiirettä firmassa on, koska tulosta ja rahaa on tehtävä. Tai saa kiroiluryöpyn ja hiljaisuuden, kun työmies painelee tupakalle.

Silloin tekisi mieli parahtaa, että hetkinen, ostin vain palvelun.

Talonrakennustekniikan professori Matti Pentti tarttuu sanaan palvelu. Sitä rakentaminen ei hänestä ole. Jokainen rakennushanke on oma pilottinsa, yllätyksellinen ja monimutkainen prosessi, jossa rakennuttajan on varmistettava riittävä asiantuntemus.

Maankäyttö- ja rakennuslakikin sen sanoo: Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

Kaltaiselleni rakennuttajalle jää siis kolme vaihtoehtoa.

Yksi: Ostan kaiken asiantuntemuksen, kuten arkkitehdin suunnitelmat, työn valvonnan ja sopimukset, joihin on yksilöity tarkasti työn laatuvaatimukset. Se ei ole persaukisten hommaa, Pentti toteaa, sillä asiantuntijoiden palkkaus voi maksaa enemmän kuin työn teettäminen.

Kaksi: Otan vastuun työn seurannasta. Siihen eivät edes rakentamisen perusteet riitä, vaan on kyettävä sopimaan tarkasti, mitä on tarkoitus tehdä ja ostaa.

Kolme: Rakennan kaiken itse.

Tunnistan itseni kakkoskohdasta. Siinä vaativassa kategoriassa pärjäävät ne, joilla on taitava luottotimpuri, jonka saa töihin tarvittaessa.

Muille ”pätevän henkilöstön” löytäminen on sattumankauppaa.

Valtioneuvoston tuoreessa julkaisussa rakennusalalta lukee näin: Niin sanotun vaativan kysynnän puuttuminen on saattanut heijastua rakennusalan suhteellisen heikkoon uudistumis­kykyyn. Monesti sanotaankin, että vaativa asiakas on parasta, mitä yrityksellä voi olla. Vaativa asiakas pakottaa yrityksen kehittämään ja parantamaan toimintaansa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen on samaa mieltä.

Hänestä rakennusalan voimasuhteet ovat vääristyneet. Rakennusliike ei ole kuningas, eikä tilaajan pidä tyytyä siihen, mitä saa. Viime kädessä voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, ja rakentamiseen liittyvien valitusten määrä onkin noussut.

Pynnönen ottaa esimerkiksi itsensä. Kun hän osti uudisasunnon, hän piti jatkuvaa yhteyttä rakennuttajaan. Kysyi aikatauluista, kävi katsomassa työn jälkeä.

Ja kuinka kävikään? Hänen kodistaan löytyi vähemmän virheitä kuin naapureiden asunnoista.

Pynnönen teki sen, mitä minäkin. Valvoi työtä.

Vaativan asiakkaan rooli käy kokopäivätyöstä, eikä sekään aina auta.

Riitatilanteessa pyysin tueksi ja ikään kuin tarkastajaksi ystäväni, rakennusarkkitehdin. Rakennusliikkeen omistaja ei paikalle vaivautunut. Sen sijaan sain tokaisun: ”Kuinkas kauan olet pyörittänyt tuota arkkitehtitoimistoa?”

Liian kauan, ajattelin.

En jaksaisi enää ryhtyä tähän hullunmyllyyn. Jäljellä lienee vain yksi vaihtoehto, rakentaa itse.