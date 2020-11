Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Viimeksi palstalla ihmeteltiin, mihin Välimerellä tarvitaan meteorologeja. Maarit Nieminen antaa lisätietoa aiheeseen:

”Kreikassa meteorologeja tarvitaan hengenvaarallisten helleaaltojen ennustamiseen. Kun lämpötila kohoaa 40 asteen yläpuolelle, on säähän varauduttava etukäteen. Kesämyrskyjen aikana metsäpalot saattavat uhata ihmishenkiä. Kesäisin ukkonen aiheuttaa rankkasateita, ja kreikkalaiset sadepisarat ovat suuria kuin ’tuolinjalat’. Esimerkiksi vaeltajien on seurattava säätiedotuksia, sillä vuoristoisen maan sadevesiuomien solisevat purot saattavat muuttua surmanloukuiksi, mikäli ylhäällä vuorella tulee sadekuuro. Pitkäaikainen etelätuuli saattaa tuoda tullessaan Saharan hiekkaa, jolloin tiedossa on auton ja parvekkeen pesu. Meteorologit tiedottavat kansalaisia myös vaihtelevasta uv-säteilyn määrästä.”

Suomen armeijalta on ilmeisesti vanhentumassa ohjuksia. Nyt kun olemme viimein alkaneet ymmärtää kiertotalouden merkitystä, olisi hyvä suunnitella pommitkin kierrätettäviksi. Kuinka paljon energiaa saataisiin talteen tarpeettomiksi jäävien Amraam-ilmaohjusten räjäyttämisestä?

– Tapio Taula

Puolustusvoimat varastoi sotilasräjähteitä sekä normaaliolojen koulutus- ja harjoituskäyttöä että poikkeusoloja varten. Puolustusvoimien logistiikan alan asiantuntijat kertovat, että elinkaarensa päähän tulleet ohjukset tehdään vaarattomiksi joko räjäyttämällä ne hallitusti tai purkamalla ja käsittelemällä kemikaalit ongelmajätteenä.

Räjähteiden tuhoamisesta mahdollisesti saatavan energian määrää ei Puolustusvoimissa kuulemma ole laskettu. Lämpöenergian talteenottoa on kuitenkin ainakin tutkimusmielessä tarkasteltu kansainvälisesti.

Onneksi tikkaremmistäkin löytyy fyysikko, joka laski hypoteettisen vastauksen kysymykseen.

Jos Amraam-ohjusten räjähdekärki on noin 20 kg, josta puolet (10 kg) olisi räjähdeainetta, esimerkiksi yhtä tehokasta kuin TNT, jonka energia-arvo on räjähtäessä 4.2 megajoulea / 1 kg, niin ohjuksen energiasisältö olisi arviolta 42 megajoulea. Lisäksi lentävällä ohjuksella on liike-energiaa, itse asiassa jopa enemmän kuin räjähteessä on energiaa.

Jos ohjuksen massa on 152 kg ja maksiminopeus 4 900 km/h, kaavalla 1/2 mv2 saadaan kokonaisenergiaksi 182 MJ (140 MJ + 42 MJ). Kilowattitunteina se on noin 50 kWh.

Kerrostalon saunan kiuasta sillä lämmittäisi noin 8 tuntia.

Jos taas ohjuksen polttoaineen ja räjähteen ottaisi talteen (ilman että ohjus liikkuu) ja polttaisi tehokkaassa öljypannussa, niiden energia-arvo olisi noin 95 kWh. Sillä saisi kiukaan täysille jo 15 tunnin ajaksi, eli muutaman lauantaisaunan sillä saisi lämpiämään.

Jos Amraam-ohjus maksaa 300 000 euroa ja sähkönsiirto 10 euroa, ei tämä kuitenkaan olisi kovinkaan edullinen energiantuotantomuoto.

Mitä on ajatteleminen? Miten tutkimus määrittelee fyysisen tapahtuman, jonka perusteella pystymme tekemään johtopäätöksiä ja toimimaan?

– Ihmeellinen ihminen

Kognitiotieteen yliopistonlehtori Anna-Mari Rusanen kertoo, että ihmisen tapaisten nisäkkäiden aivoissa monimutkaiset hermosolujen muodostamat rakenteet tuottavat ne ilmiöt, joita arkikielessä kutsumme ”ajatteluksi”. Ajattelulla tarkoitetaan nykyään ihmisen mielen tai tiedonkäsittelyjärjestelmän kykyä operoida sisältöä.

Tutkimusalasta riippuen ajattelua tarkastellaan eri näkökulmista. Kognitiivisessa psykologiassa ajattelu jaotellaan esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Kognitiotieteilijät taas tarkastelevat toiminnanohjaukseen liittyvää tiedonkäsittelyä – jos esimerkiksi ihmisen toiminnan tavoite on poimia omena puusta, aivojen tehtävä on suunnitella ja ohjata toimintaa kohti tavoitetta. Aivojen pitää tällöin ratkaista kysymys, kuinka nopeasti ja mihin kohtaan kättä pitää liikuttaa, jotta sormet voisivat tarttua omenaan.

Aivotutkijat puolestaan selvittävät hermostollisia mekanismeja, joiden avulla biologiset aivot mahdollisesti toteuttavat tällaisia tehtäviä. Teko­älytutkijat pohtivat, miten tällaista tiedonkäsittelyä voitaisiin toteuttaa keinotekoisesti tietokoneiden avulla.

Rusasen mukaan nykyisin ajatellaan, että ihmisen lisäksi muillakin eliölajeilla ja periaatteessa myös koneilla voi olla eriasteista ajattelua tai tiedonkäsittelyä. Erilaisilla tiedonkäsittelyjärjestelmillä voi olla laadullisesti erilaisia kykyjä ajatella, eivätkä ne kaikki välttämättä ole samankaltaisia kuin vaikkapa ihmisaivoille tyypilliset ajattelun muodot.

Siksi ei välttämättä ole yhtä ”fyysistä tapahtumaa”, jota ajattelu olisi, vaan riippuen tiedonkäsittelyjärjestelmän ominaisuuksista ”ajattelu” voi toteutua usealla erilaisella tavalla.

