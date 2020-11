Trumpille olisi tehnyt hyvää jäädä maanvyöryn alle. Yhdysvaltojen Trump-transsi olisi loppunut komeaan pamaukseen, ei surkeaan kitinään oikeussaleissa, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Olin odottanut tätä yötä neljä vuotta. Kati lähti nukkumaan. Ukko-koira simahti sohvalle. Houkuttelin hänet uniriepua haistattamalla pesäänsä. Pujahdin vaatteet päällä sängylle peiton alle. Kohotin pääni, ja Ukko kohotti omansa. Sanoin: ”Ukko nukkuu, isi nukkuu.”

Hetken mietittyään pentu kelpuutti suunnitelman. Tämä oli meidän iltarituaalimme. Ukko pesi pimeydessä hetken itseään kunnes nukahti. Livahdin makuuhuoneesta olohuoneen sohvalle.

Tämä oli juhla. Söin kylmää pizzaa ja join kuumaa kahvia keskellä yötä. Nyt demokraattien Joe Biden ottaisi maanvyörymävoiton republikaanien Donald Trumpista. Saisin syventyä verilöylyn vaaliseurantaan melkein puoli vuorokautta. Murskavoitto puhdistaisi Yhdysvallat moraalisesti Trump-kuonasta. You’re fired, Donald.­

Pinosin pöydälle A4-kokoisia papereita ja kyniä muistiinpanoja varten. Latasin kännykän turvoksiin. Sillä seuraisin reaaliajassa laskennan edistymistä. Hypähtelin The New Yorkin Timesin vaalisivuilta The Spectator Indexin, Political Pollsin ja FiveThirtyEightin Twitter-tileille.

En malttanut odottaa, että televisiotoimittajat kertoisivat laskennan käänteistä. Tietoa oli saatava heti. Tein muistiinpanoja: Kello 2.27 Floridan osavaltion äänistä oli laskettu jo 56 prosenttia. Trump oli saamassa äänistä 48,5 ja Biden 50,8 prosenttia.

Ryhdyin seuraamaan maanisesti Trumpia, kun hän vaalikampanjansa aluksi neljä vuotta sitten ilmoitti meksikolaisten olevan raiskaajia. Sitä varten tarvittiin Meksikon rajalle muuri, jonka maksaisi Meksiko. Tämän vuoden kampanjan aikana on ihasteltu, miten hyvin Trump on pitänyt lupauksensa. Muuri usein unohdetaan. Sitä on rakennettu vain pätkä.

Olen lukenut Trumpin pöyristyttävästä urasta kertovia kirjoja. Olen kirjoittanut hänestä monta kolumnia ja satoja twiittejä. Kiinnostukseni kumpuaa yksinkertaisesta totuudesta. Kun vuosikymmeniä sitten Yhdysvaltain presidentti ja Neuvostoliiton päämies tapasivat, heistä toinen sentään kannatti ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia.

Trumpin ja Putinin kohdatessa kumpikaan ei kannata perusoikeuksia. Trump ihailee yksinvaltiaita. Hän viihtyy samassa pimeydessä heidän kanssaan. Trumpin ulkopoliittisen doktriinin voisi määritellä yksinkertaisesti: Yhdysvallat suhtautuu penseästi tai vihamielisesti vain liittolaisiinsa, läntisiin demokratioihin.

Kello kävi. Vaalieväät loppuivat. Söin puolukkahilloa suoraan purkista. Maanvyöryä ei kuulunut. Peukalonpään kokoinen kivi pomppi rinnettä alas, katosi pusikkoon, yhtä lehteä väräyttäen. Sen jälkeen tapahtui vähemmän. Aamukolmelta Trump ohitti Floridan äänissä Bidenin. Olin liian kiihtynyt väsyäkseni.

Kuudelta myönsin itselleni, että maanvyöry oli peruutettu. Trumpille olisi tehnyt hyvää jäädä sen alle. Yhdysvaltojen Trump-transsi olisi loppunut komeaan pamaukseen, ei surkeaan kitinään oikeussaleissa.

Kävin samoilla silmillä pimeässä marraskuun aamussa kävelyttämässä Ukkoa. Omistin hänen tämänaamuisen saavutuksensa Trumpille. Hän nostatti minussa syviä tunteita. Hän oli öykkäri ja huijari. Historia ei ole häntä armahtava.

Kati heräsi keittämään kahvia. Selostin hänelle kiihkeästi, mitkä kaikki asiat olivat menneet yöllä pieleen presidentinvaaleissa ja tämän ajan maailmassa. Ei meillä ole hätää, Kati sanoi.