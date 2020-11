Terrori-iskulla on aina myös henkisiä uhreja. Wienissä yksi sellainen oli ampujan lähelle joutunut, siirtolaiskysymyksiä työkseen pohtiva Tuuli Tiitinen.

Maanantai-ilta 2. marraskuuta oli Wienissä täysin poikkeuksellinen. Kaikki ravintolat olivat viimeistä iltaa auki ennen kuin menivät puolilta öin kuukaudeksi kiinni koronaviruksen takia. Suomalaisittain sää oli kesäisen lämmin, vielä illallakin oli 20 astetta. Väkeä oli liikkeellä todella paljon.

Suomalainen Tuuli Tiitinen oli menossa tapaamaan ystäväänsä ravintolaan.

Hän oli vähän myöhässä tapaamisesta, ja niin oli hänen ystävänsäkin. Pieni myöhästyminen on arkinen sattuma, mutta nyt sillä oli niin iso merkitys, että sitä ei oikein pysty edes ajattelemaan.

Ihmismielellä on kuitenkin taipumus jossitteluun. Jos Tiitinen olisi lähtenyt kotoa ajoissa ja kävellyt normaalia, reipasta kävelyvauhtiaan, hänelle olisi saattanut käydä paljon huonommin. Hän joutui hyvin lähelle Wienin terrori-iskua.

30-vuotias Tiitinen työskentelee Wienissä järjestössä, joka auttaa ihmisiä maissa, joista monet pyrkivät siirtolaisiksi Eurooppaan. Työ on mielenkiintoista ja palkitsevaa: siinä tuntee tekevänsä jotain tärkeää. Siirtolaisasiat alkoivat kiinnostaa häntä erityisesti vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan.

Aiemmin hän on ollut töissä EU:n komissiossa. Siellä saatu osaaminen ja kontaktit johtivat hänet nykyiseen työhön, joka on hänelle rakas.

Kävelemme Tiitisen kanssa saman reitin, jonka hän kulki maanantai-iltana. Vähän kello 20:n jälkeen hän käveli Graben-kävelykadulla kohti ystävän kanssa sovittua tapaamispaikkaa, Schwedenplatzia.

”Kadulla oli paljon väkeä, ei mitään normaalista poikkeavaa”, hän sanoo. Hän kuunteli kävellessään kuulokkeilla musiikkia, kuten hänellä on tapana.

Sitten hän kääntyi kadunkulmasta Schwedenplatzia kohti. Aivan sen lähellä, muutaman kadunkulman päässä, ampuminen oli jo alkanut, mutta kadulla sitä ei huomannut mistään.

Tiitinen lähestyi kanaalin rantaa, jossa hän huomasi poliisin sulkeneen kadun. Kahden poliisiauton lisäksi paikalla oli bussi. Hän arveli, että kyseessä on liikenneonnettomuuspaikka, ja hän päätti yrittää luikahtaa sen ohi.

Ystävä laittoi viestin, että metro ei pysähtynyt Schwedenplatzilla. ”Ajattelin, että­ se oli metrolinja, joka ei vain pysähdy siinä. Mutta se johtui tilanteesta.”

Poliisin tiesululla Tiitiselle valkeni, että jotain todella erikoista oli käynnissä. Ihmiset juoksivat. He pitivät käsiään ylhäällä. He pakenivat ampumista.

Noin 60–70 ihmisen ryhmä juoksi kadulla paniikissa, Tiitinen arvioi nyt jälki­käteen. Paniikki tarttui. Hän alkoi täristä.

Hän lähti juoksemaan samaan suuntaan muiden kanssa. Kypäräpäisillä poliiseilla oli isot aseet. He huusivat ihmisille, että kaikkien oli mentävä sisätiloihin. Ei ollut valinnanvaraa.

Tiitinen meni ihmisjoukon mukana viereiseen ravintolaan ja laittoi ystävälleen ääniviestin: voitko katsoa uutisista, mitä täällä tapahtuu.

Kun hän pääsi ravintolan sohvalle istumaan, sattumalta äiti soitti Suomesta.

”Siinä se paniikki purkautui, kun kuuli äidin äänen, ja tuli kyyneleet. Sanoin, että katso uutiset, en pystynyt puhumaan.”

Mutta vielä silloinkaan uutiset eivät kertoneet asiasta mitään. Ensimmäiset tiedot levisivät Wienistä vasta joitakin minuutteja myöhemmin. Ja ne tiedot olivat ristiriitaisia. Isku synagogaan – ei ehkä sittenkään. Räjähdevyö – se olikin huijausta. Myös ravintolaan kiiri huhuja ystäviltä, jotka seurasivat kiihkeästi tilannetta.

Vieläkään tapauksen koko kuva ei ole selvillä. Toistakymmentä ihmistä on otettu kiinni. Poliisi on avannut vihjeitä varten linjan, joka on auki vuorokauden ympäri. Vaikka ammuskelija sai surmansa poliisin luodeista tekopaikalla, hänellä on voinut olla auttajia.

Tekijä ampui neljä ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti 23:a.

Itävallassa on viime päivinä vaadittu sisäministerin eroa ja syytetty viranomaisia. Jo iskua seuraaneena päivänä selvisi, että hyökkääjä oli ollut vankilassa, koska oli pyrkinyt Isisin riveihin Syyriaan. Hän oli kesällä yrittänyt ostaa ammuksia Bratislavassa.

Vankilan jälkeen hän oli osallistunut deradikalisaatio-ohjelmaan, jossa hän oli huijannut luopuneensa jihadistisesta maailmankuvastaan.

Kaupunkilaiset olivat viettämässä iltaa ulkona, kun terrori-isku tapahtui. Uhrien muistoksi on tuotu kukkia ja kynttilöitä.­

Tiitinen oli yli neljä ja puoli tuntia evakuoituna ravintolassa. Sieltä hän katseli, kuinka jokainen satunnainen kadun kulkija pysäytettiin ja tutkittiin, samoin jokainen auto. Ihmiset kävelivät kadulla kädet ylhäällä.

Ravintolaan pakkautuneille tarjottiin vettä, vähän myöhemmin myös kahvia ja teetä. Ihmiset olivat päällisin puolin täysin rauhallisia.

”Kukaan ei puhunut, vaan kaikki olivat omissa oloissaan ja koko ajan puhelimilla.” Suurin näkyvä ongelma ravintolassa oli se, että puhelimista loppui virta.

Yhden jälkeen yöllä ravintolaan pakkautuneet ihmiset päästettiin lähtemään koteihinsa. Schwedenplatzille ei edelleenkään päässyt, ja rikospaikka oli eristetty. Tiitinen käveli vajaan puolen tunnin matkan kotiinsa.

Olo oli tyhjä, ja hän yritti vain päästä nopeasti kotiinsa. Yksin hän ei ollut, vaan koko­ ajan puhelimen päässä oli joku läheinen.

”Se helpotti tosi paljon.”

Koko matkan varrella poliiseja oli kaikkialla.

”Ihmisiä oli kaduilla paljon, varmaan muutkin olivat juuri päässeet pois. Kaikki olivat hiljaa. Vaikka oli isompiakin porukoita, kaikki olivat hiljaa.”

”Vasta kun pääsin kotiin ja sänkyyn makaamaan, tajusin, miten voimakas fyysinen jännityksen tunne oli myös koko kropassa.”

Nukkumaan hän ei ole pystynyt eikä paljon puhumaankaan. Pitkään hän tunsi olevansa täysin turta. Uutisia, varsinkin vi­deoita tapahtuneesta hän on vältellyt.

SPR:n psykologien valmiusryhmään kuuluva psykologi Ferdinand Garoff sanoo, että ahdistukselle altistavien kuvien ja videoiden välttäminen onkin järkevää. Toipumisen tavat kuitenkin vaihtelevat ihmisestä ja tilanteesta riippuen. Ylivireys­tila on tavallista.

Vaikka joillekin netissä leviävä tieto voi olla ahdistavaa, se voi joskus myös auttaa. Garoffin mukaan tutkimuksissa on selvinnyt, että Norjassa tapahtuneen Utøyan iskun nähneet nuoret kokivat saaneensa sosiaalisesta mediasta tarpeellista vertais­tukea ja omien tarinoiden kertominen auttoi monia eteenpäin. Utøyan jälkiseu­rauksista on paljon tutkimusta.

Ylipäätään iskuista alkaa olla Euroopassa jo paljon kokemusta, ja valmiudet jälkihoitoon ovat Garoffin mukaan hyvät.

Jokaisella iskulla on helposti vaikutus satoihin ihmisiin. Uhrien omaiset ja muut lähelle joutuneet joutuvat työstämään asiaa, ja lisäksi teot vaikuttavat median kautta niihinkin, jotka eivät ole olleet lähelläkään.

Osalla terrori-iskun lähelle joutuneista on kova tiedontarve, mutta uutisten seuraamista kannattaa säädellä, Garoff sanoo.

Rikospaikalla vierailu ei ole Tiitiselle helppoa. Hän haluaa kuitenkin käydä siellä, ja hänestä on hyvä idea mennä sinne yhdessä jonkun kanssa. Loputtomiin paikkaa ei voisi vältelläkään, koska se on aivan keskellä kaupunkia ja Tiitisen työpaikan vieressä.

Kynttilöitä ja kukkia tuodaan koko ajan lisää. Yhdessä ikkunassa näkyy luodinreikiä. Talon portaissa ja kadussa on vielä verta. Katuun on maalattu rikostutkijoiden merkintöjä.

Terrori-iskun tapahtumapaikalla näkyi luodinreikiä ikkunassa.­

Tiitinen on hiljaa. Niin ovat kaikki muutkin paikalla olijat. Ei tähän ole sanoja.

”Jotenkin tosi epätodellista. Yhtäkkiä jotain tällaista tapahtuu näillä kulmilla, missä on joka päivä.”

Yhden hyvän puolen hän löytää tilanteesta: onneksi tämä sattui korona-aikaan, kun omalla työpaikalla ei ole ketään, vaan kaikki työskentelevät kotonaan. Normaalisti toimistossa ollaan myöhään iltaan asti, ja kuka tietää, olisiko töistä lähtevä joutunut iskun keskelle.

Tiitinen työskentelee siirtolaiskysymysten parissa. Mitä tästä seuraa? Monet Euroopan valtiot ovat nostaneet hälytystilaa uusien islamisti-iskujen varalta, ja rajavalvontaa on tehostettu.

Iskun tekijä oli kasvanut Itävallassa. Kun vierailemme rikospaikalla, siellä näkyy monia maahanmuuttajataustaisia tuomassa kynttilöitä. Torstaina uhreja kunnioittavassa kulkueessa oli mukana paikallinen imaami ja juutalaisen seurakunnan rabbi.

Mistä johtuu, että osa ei pääse osalliseksi yhteiskuntaan, jossa on kasvanut, vaan kääntyy sitä vastaan? Kysymys on niin vaikea, ettei sitä ole osannut vielä kukaan ratkaista.

Wienissäkin on maahanmuuttajavaltaisia asuinalueita, joissa kokee olevansa jossain muualla kuin Keski-Euroopassa, Tiitinen sanoo.

Varmaa lienee, että työ, jota hän itse tekee, muuttuu entistä tärkeämmäksi. Kansainvälisen muuttoliikkeen kokonaisuuteen kuuluu rajahallinnon vahvistamista, laittoman maahanmuuton estämistä, kansainvälistä suojelua, ihmiskaupan torjuntaa ja monia muita näkökulmia. Työtä siis riittää.

Poliisit partioivat Wienissä Seitenstättengassella, missä hyökkääjä ampui ihmisiä maanantaina.­

Terrori-isku on niin järjetön, että sen edessä on voimaton olo. Iskun jälkeisinä päivinä tuntuu typerryttävältä katsoa, miten suuri määrä ihmisiä tekee tätä surullista jälkityötä: poliisit, median edustajat, lukemattomat muutkin.

Ja uhreja on paljon enemmän kuin kuolleet ja sairaalaan joutuneet. Henkisiä haavoja hoidetaan vielä kauan.

Tiitinen on asunut jo niin kauan ulkomailla, että haaveilee Suomeen paluusta. On ikävä ystäviä, merta ja raikasta ilmaa. Siirtolaiskysymysten parissa hän haluaa tehdä työtä jatkossakin.