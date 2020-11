Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Sylkeminen hämmentää, näinä aikoina myös pelottaa. Satu Rantala kirjoittaa:

”Naisissakin löytyy sylkijää. Naiskuski peruutti pihaltaan autoamme kohti, mutta ehdimme alta pois. Huomautin asiasta kuskille, joka alkoi raivoten syyttää meitä ja lähestyä minua. Huomautin turva­välistä, jolloin hän syöksähti minua kohti ja sylki kasvoilleni. Elämään astui pelko siitä, kantoiko hän ehkä koronavirusta ja tartuttiko minut.”

Katariina kirjoittaa: ”Olisin toivonut, että sylkemiseen ja liikuntaan liittyvässä vastauksessa olisi huomioitu paremmin astmaatikot ja refluksitaudista kärsivät. Tunnin juoksulenkillä syljen useita kymmeniä kertoja. Toki katson, mihin syljen (eli en kenenkään naamalle), mutta saan sylkemisestä toisinaan paheksuvia katseita.”

Lapissa vuosikymmenet hiihtäneenä olen huomannut, että mukava tapa tervehtiä vastaantulijoita erämaassa on katoamassa. Mikä on latuetiketti nykyisin? Itse tervehdin aina vastaantulijoita, olisi outoa olla noteeraamatta toista ihmistä keskellä metsää.

– Hiihtelijä

Soitin Suomen Latuun, siellä latuetiketti tunnetaan. Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen sanoi, että tervehtimisetiketti riippuu paikasta ja tilanteesta.

Kun kaupunkiin avataan syksyllä ensimmäinen kilometrin pituinen ladunpätkä, ei jatkuva moikkailu vastaantulijoille tunnu järkevältä. Erämaassa on ihan eri tilanne. Siellä tervehtiminen on paitsi kohteliasta myös turvallisuustekijä. Kun kohtaa tuntemattoman keskellä ei mitään, tulee helposti epävarma olo, jos toinen ei mitenkään noteeraa olemassaoloasi. Kun tervehditään, on myös helpompi kysyä apua tai kertoa edessä olevista olosuhteista.

Hiihtäjiä on moneen lähtöön.

”Meillä on sellaisia, jotka treenaavat tavoitteellisesti ja menevät ladulla sykevyön kanssa. Se on erilaista hiihtämistä kuin talvipäivästä nautiskelu ladulla.”

Latuetiketissä on pari yleissääntöä, joita on syytä noudattaa. Ladulla on oikeanpuoleinen liikenne, ja no­peampi väistää. Hitaammille ei huudella. Joskus äänen korottamiselle voi olla paikkansa, kun kanssahiihtäjiä pitää vaikkapa varoittaa jostain.

”Turvallisuus ja perässä tulijat on hyvä pitää mielessä: jos kaatuu jyrkässä laskussa, kannattaa yrittää mennä sivuun oikomaan itseään pystyyn. Tai jos ottaa selfieitä, ei jää tekemään sitä jyrkän mäen mutkaan.”

Rautiainen vertaa hiihtämistä liikenteeseen. Autoillessakin huomaa toisen ajolinjoista, jos tämä on epävarma. Silloin ei ole syytä mennä roikkumaan puskurissa. Jos siis epävarman oloinen hiihtäjä lähtee vaikkapa alamäkeen, on turvallista katsoa, että toinen pääsee ensin pystyssä alas asti.

Joskus hyvää tarkoittava sosiaalisuus voi tietysti mennä vähän ylikin. Kun on lähtenyt tunturiin olemaan rauhassa yksin, voi kärsiä siitä, jos joku lyöttäytyy seuraan ja jää puhumaan.

”On hyvä olla sosiaalisesti valppaana, arvioida hieman, että millä asialla toiset ovat liikkeellä. Tervehtiminen noin yleensä on hyvä tapa. Latu on yhteinen, ja jokaisella on oikeus liikkua omalla tavallaan.”

Tuntuu, että vuoden 2015 jälkeen asenteet pakolaisia ja siirtolaisia kohtaan ovat koventuneet ympäri maailman. Nuoruudestani en muista moista. Miksi ja missä vaiheessa länsimaihin pyrkiviä köyhempien maiden asukkaita on alettu pitää taakkana ja turvallisuusuhkana?

– Capa

30 vuoden aikana on tapahtunut monia asioita, jotka selittävät kehitystä.

Siirtolaisten määrä maailmassa on kasvanut. Valtioiden väestörakenne on muuttunut, ja työpaikkoja on kadonnut länsimaista Aasiaan. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on nähty ääri-islamistisia terroritekoja. Populistiset poliitikot ovat ottaneet pakolaiset ja siirtolaiset keppihevosekseen.

Yhdysvaltalainen toimittaja Sonia Shah käsittelee aihetta uudessa kirjassaan The Next Great Migration. Hän kirjoittaa, kuinka Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen virkamiehet ja poliitikot Yhdysvalloissa alkoivat pian viljellä retoriikkaa siirtolaisten aiheuttamasta anarkiasta. Onkin syytä tiedostaa, että kyse on paljolti rakennetuista mielikuvista.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pääsihteeri Filippo Grandi on viime aikoina varoitellut asiasta. Kun poliitikot kalastelevat helppoja poliittisia voittoja, he usein liioittelevat pakolaisiin ja siirtolaisiin liittyviä uhkakuvia. Samalla he lietsovat muukalaisvihamielisyyttä ja väkivallantekoja.

Kun asemies hyökkäsi Uudessa-Seelannissa moskeijaan ja tappoi kymmeniä, Grandi sanoi, että teko oli myös tulosta politiikan myrkyllisestä kielestä.

Ehkä parempaa on luvassa. Ainakin presidentti Donald Trumpin poistumisella on merkitystä, sillä hän on ollut ahkerasti viljelemässä muukalaisvihamielistä puheenpartta.