Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Tällä kertaa sukellamme suoraan uusien kysymysten pariin. Lähetättehän jatkossakin kysymysten lisäksi kommentteja ja keskustelunavauksia, niitä on ilo lukea!

Pieni lapseni kysyi, mitä papit, munkit ja nunnat tekevät. Tähän osasin jotenkin vastata, mutta en enää siihen, miksi omassa evankelis-luterilaisessa seurakunnassani ei ole munkkeja, nunnia ja luostareita. Niin, miksi ei? Onko koskaan ollut, ja minkälainen luterilainen luostari voisi olla? Voisiko sellaisesta olla apua aikamme hätää kärsiville, väsyneille ja yksinäisille?

– Kaisa

Luterilaisuus on aikoinaan hylännyt luostarijärjestelmänsä, eli sellainen on kyllä ollut olemassa. Martti Lutherkin noudatti tiukkaa, keski­aikaista luostarikuria ennen kuin rikkoi luostarilupauksensa ja meni naimisiin nunnan kanssa.

Luther ymmärsi kaiken perustuvan lopulta yksin Jumalan armoon. Niinpä hän alkoi painottaa hengellisyydessään kristityn arkista vaellusta luostariin vetäytymisen sijaan.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Jyri Komulaisen mukaan jotain myös menetettiin luostarijärjestelmästä luopumisen myötä: luostarit ovat olleet usein vastakulttuurisia paikkoja, joiden hiljaisuudessa on kehittynyt uusia ajatuksia.

Viime vuosikymmeninä luterilaistenkin piirissä on alettu kaivata uudenlaista hengellisyyttä. Tällöin on haettu vaikutteita katolisesta luostariperinteestä: näin on syntynyt esimerkiksi hiljaisuuden viljelyksi kutsuttu virtaus. Komulainen kertoo, että Enonkoskella toimii luostariyhteisö, johon voi halutessaan vetäytyä pidemmäksikin ajaksi.

”Jos luterilaiset luostarit lisääntyvät, ne voisivat olla ennen kaikkea pysähtymisen paikkoja, joista on aina vapaus palata maailmaan.”

Monen suomalaisen on vaikea ääntää b-, d-, f- ja g-kirjaimia. Jopa uutistenlukijat puhuvat ”pussi­lakosta”, ”lekendasta” ja lentoyhtiö ”Vinnairista”. Mistä nämä ääntämisvaikeudet johtuvat? Ruotsia ja englantia äidinkielenään puhuvilla ei minusta tätä samaa ongelmaa ole.

– Anders Snellman

Vaikeasti äännettävät sanat eivät usein ole alkujaan suomenkielisiä sanoja: bussi, legenda ja Finnair ovat kaikki vakiintuneet meille vieraasta kielestä. Siksi niitä voi olla vaikea lausua.

”Väärin” lausuminen on ikään kuin sanan suomenkielistämistä: sana soljuu paremmin muun suomen seassa, kun sen lausuu ”suomalaisittain”. Tämä taas johtuu siitä, että mainitsemasi b-, d-, f- ja g-kirjaimet ovat verrattain uusi ilmiö suomalaisessa foneemijärjestelmässä.

Foneemi tarkoittaa kielen pientä yksikköä, joka erottaa merkityksiä. Suomea kirjoitetaan foneettisella aakkostolla, jossa melkein jokaiselle äänteelle on oma kirjaimensa.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi, että sanat ”minä” ja ”sinä” voidaan muuttaa tarkoittamaan toisiaan vain yhtä äännettä muuttamalla – eli m- ja s-äänteet ovat suomen foneemeja.

Mainitsemasi kirjaimet merkitsevät soinnillisia äänteitä. Historiallisesti ero soinnillisten ja soinnittomien äänteiden välillä ei ole ollut merkitystä erottava. Vasta kun suomeen tuli sanoja, kuten ”bussi”, joka täytyi pystyä erottamaan sanasta ”pussi”, syntyi tarve lisätä soinnilliset äänteet osaksi foneemistoa.

Soinnillisen b:n ja soinnittoman p:n välillä pitää siis olla merkitystä erottava suhde, muuten ”pussi” ja ”bussi” viittaavat samaan asiaan.

Tästä päästään vielä yhteen vaikuttavaan seikkaan, nimittäin murteisiin. Esimerkiksi stadin slangia bamlaavan ja Pohjois-Pohjanmaan murretta puhuvan ihmisen kielenkäyttö on hyvin erilaista, ei pelkästään sanaston vaan myös ääntämisen osalta.

On ihan luonnollista, että Helsingissä, jossa on historiallisesti ollut käytössä paljon ruotsalaisia ja venäläisiä lainasanoja, osataan ääntää oudompiakin sanoja. Yhteisö, jossa äänteitä ei juuri kuule, käyttää niitä harvemmin eikä siksi lausu niitä välttämättä ”oikein”.

Mitä enemmän kielikontakteja tulee, sitä paremmin tunnistamme eroja äänteiden välillä.

Milloin ihminen käytti ensimmäisen kerran biologista asetta?

– Sissi

Tarttuvia tauteja on yritetty hyödyntää sodankäynnissä jo antiikin aikana, mutta ei ole tarkempaa tietoa siitä, mikä olisi ollut ensimmäinen kerta. Ilmeisesti varhaisiin keinoihin on kuulunut muun muassa kalmojen tai eläinten raatojen heittäminen vesilähteisiin.

Varhaisilta ajoilta on myös kuvauksia myrkytetyistä nuolista. Esimerkiksi aroalueilla asuneiden skyyttien on kerrottu käyttäneen kyykäärmeestä ja ihmisverestä tehtyä sekoitusta nuolenpäihin.

Tuolloin ei tietystikään tiedetty vielä tarkemmin, mikä tauteja aiheuttaa. Siinä mielessä biologiset aseet ovat modernin ajan keksintö.

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi