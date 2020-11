Afganistan

Heela Najibullah oli 18-vuotias, kun hänen isänsä, Afganistanin presidentti Najibullah hirtettiin. Nyt maan nykyjohto ja Taleban neuvottelevat rauhasta. Presidentin tytär yrittää tuoda neuvottelupöytään uhrien äänen.

Valokuvassa tumma viiksekäs mies nostaa pientä tyttöä kohti kattoa. Molemmat nauravat.

Heela Najibullah on kääntänyt videopuhelussa kameraa näyttääkseen kuvan, joka roikkuu hänen työhuoneensa seinällä Zürichin ulkopuolella Sveitsissä.

Kuvassa on Heela Najibullah ja hänen isänsä, joka myöhemmin hirtettiin.

Najibullah, Dr. Najib, toimi Afganistanin presidenttinä vuosina 1987–1992. Hän oli maan viimeinen kommunistinen presidentti. Hän toimi pitkään Neuvostoliiton käsiohjauksessa, eikä luopunut aatteestaan Neuvostoliiton vetäydyttyä Afganistanista vuonna 1989.

Syyskuun 27. päivänä 2020 murhasta tuli kuluneeksi 24 vuotta. Qatarin pääkaupungissa Dohassa käydään historiallisiksi luonnehdittuja Afganistanin rauhanneuvotteluja, joissa maan johto ja Taleban istuvat yhteisessä neuvottelupöydässä.

Neuvotteluilta odotetaan paljon. Amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä on jo päätetty, mutta vielä pitää sopia pysyvästä tulitauosta, demokraattisen yhteiskunnan perusrakenteista, naisten ja vähemmistöjen oikeuksista. Suomikin on ilmoittanut, että sen sotilaat voisivat palata Afganistaniin jo ensi vuonna.

Genevessä puolestaan pidetään ensi viikolla, 23.–24. marraskuuta, Afganistanin apu -konferenssi. Suomella on merkittävä rooli konferenssin järjestäjänä yhdessä YK:n ja Afganistanin hallituksen edustajien kanssa. Tavoitteena on saada Afganistanin omat ja ulkopuolisten tukijoiden kehityshankkeet yhteen ja seurata niiden edistymistä.

Suomi aikoo esittää, että maan saama tuki olisi tästä eteenpäin ehdollista. Eli jos toivottuja tuloksia ei synny, tuki lakkaa.

Afganistanin nykyjohto halusi järjestää tänä vuonna Dr. Najibin muistojuhlat, mutta niitä ei lopulta koskaan pidetty. Kommunistin ja vakaumuksellisen muslimin perinnölle on Afganistanissa liian monta ristiriitaista ottajaa.

Juhlien sijasta Kabulissa oli poliittisten ryhmien mielenosoituksia, mellakoita ja yhteenottoja.

Tapahtumat ovat pitäneet Heela Najibullahin kiireisenä. Presidentin tyttäreltä on pyydetty kannanottoja levottomuuksien eri vaiheisiin. Hän on vastannut pyyntöihin kärsivällisesti otettuaan ensin selvää, mitä kaikkea Kabulissa tapahtuu.

Heela Najibullah on rauhanaktivisti ja toiminut kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijänä eri maissa. Häntä haluavat kuulla monet. Najibullah kommentoi usein Afganistanin asioita medioissa. Twitterissä hänellä on runsaat 40 000 seuraajaa.

Kommentoinnin ohessa Najibullah viimeistelee väitöskirjaansa, jonka aihe koskettaa Afganistania, rauhaa ja rauhan tekemistä. Tarkemmin siinä kartoitetaan ”ylisukupolvisia kertomuksia rauhasta ja konflikteista afganistanilaisessa diasprorassa Sveitsissä ja Saksassa”.

Tässä diasporassa, pois kotoa, Heela Najibullah on elänyt kaksi kolmasosaa elämästään. Afganistan on hänelle isän- ja äidinmaa, jossa hän on viimeksi asunut kolmekymmentä vuotta sitten.

Kun häneltä kysyy, aikooko ja haluaako hän joskus palata, hän vastaa kertomalla haaveestaan. Siinä isän ja sedän haudan ympärille on rakennettu sairaala ja koulu.

Heela Nazibullah ei elänyt kuin kuka tahansa tavallinen tyttö Afganista­nissa.

Perhe asui neuvostotyylisessä harmaassa betonitalossa. Pienen tytön leuka ylettyi juuri ikkunalaudan yli, ja ikkunasta näkyi lumipeitteinen Hindukušvuoristo.

” Heelan saattoi kouluun ”setien joukko”.

Isä kuului maata tuolloin hallinneen puolueen, Afganistanin demokraattisen kansanpuo­lueen, johtoon. Kun Heela oli nelivuotias, isä aloitti Afganistanin tiedustelupalvelun päällikkönä ja johti sitä kovaotteisesti vuosien ajan KGB:n tukemana.

Tyttären saattoi kouluun ”setien joukko”, mutta turvamiesten aseet eivät olleet koskaan näkyvillä.

Heela Nazibullah kertoo, että hänen ensimmäinen henkilökohtainen kokemuksensa väkivallasta oli se, kun oma opettaja kuoli pommi-iskussa. Heela reagoi jäämällä kotiin, koska ei halunnut kenenkään muun opettavan itseään. Äidiltään hän kyseli terroristeista.

”Keitä he ovat? Miksi he pitävät niin kovaa meteliä?”

Koulussa opetettiin, että mitään vierasta esinettä ei saanut poimia kadulta ja räjähdyksen tai tulituksen aikana piti pyrkiä suojaan.

Kun Heelan isästä tuli presidentti vuonna 1987, tytär oli kymmenvuotias. Hänen elämänsä muuttui radikaalisti. Lapsen maailmasta leikkautuivat pois ystävät, urheilu ja leikit ulkona. Elämää oli koulupäivän lisäksi vain suljetulla presidentinpalatsin alueella.

”Suurimpia onnenpäiviä olivat islamilaiset juhlapäivät. Silloin kotiin tuli sukulaisia ja isän ystäviä. Muuten olimme aina perheen kesken. Äiti, isoäiti, kaksi nuorempaa sisarta, minä ja isä.”

Kaikkina noina vuosina Heela Najibullahin kotimaa oli sodassa: sodassa neuvostojoukkojen kanssa ja sisällissodassa.

Viimeiset presidentinpalatsissa viettämänsä vuodet perhe asui pohjakerroksessa. Se oli ainoa paikka, joka oli edes jotenkin turvassa päivittäisiltä tulitaisteluilta.

Vuoden 1991 pitkästä joululomasta tuli Heela Najibullahin elämän käännekohta.

14-vuotias Heela sisaruksineen lähetettiin Intiaan enon luokse oppimaan englantia. Tältä kielikurssilta hän ei koskaan palannut kotimaahansa. Sisällis­sodan taistelut olivat kiihtyneet entisestään, ja lopulta äitikin seurasi tyttäriä Intiaan.

”Isä teki kaikkensa, että valta vaihtuisi hallitusti”, Najibullah sanoo. ”Hän yritti sopia YK:n kanssa, että turvaneuvosto lähettäisi joukkoja Afganistaniin ja hän eroaisi vasta sen jälkeen. Isä näki vaaran valtatyhjiön syntymisessä.”

Toisin kävi. YK ilmoitti Najibullahin erosta huhtikuussa 1992 ennen kuin turvaneuvosto oli käsitellyt asiaa. Joukkoja ei koskaan lähetetty, ja muslimitaistelijat valtasivat vähitellen itselleen lisää alueita ja myös poliittista valtaa.

” ”Sotien uhreilla ei ole edustajaa neuvotteluissa.”

Heela Najibullah näkee tässä paljon yhtäläisyyksiä nykytilanteeseen. Afganistanin vakaus tarvitsee hänestä tuekseen muutakin kuin hallituksen ja Talebanin sopimuksen. Hän ei usko, että Talebanin neuvottelupöytään räätälöimät kauniit lupaukset pitävät arjessa. Hän pelkää myös, että naisten ja tavallisten afgaanien ääni ja toiveet eivät kuulu neuvotteluissa.

”Sotien uhreilla ei ole edustajaa neuvotteluissa. Siellä ei ole mukana sellaisia käsitteitä kuin siirtymäkauden oikeusjärjestelmä tai eheyttävä oikeus, ja samaan aikaan sota ja väkivaltaisuudet jatkuvat Afganistanissa.”

Naisten asema Afganistanissa romahti Talebanin vallan alla, ja siksi neuvottelupöydässä esitetyt lupaukset naisten oikeuksista kuulostavat epäuskottavilta.

Najibullah on perustanut yhdessä kaltaistensa koulutettujen afganistanilaisten kanssa säätiön, joka julkaisee My Red Line -kampanjasivustoa. Siellä pääsevät ääneen tavalliset afgaanit. Heidän kokemuksensa sodasta ja ajatuksensa rauhasta on suunnattu rauhanneuvottelijoille Dohaan.

Tähän mennessä tämä ”Punainen nauha” -kampanja on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuuden miljoonan afgaanin ajatuksia siitä, mikä heille on tärkeintä kestävän rauhan saavuttamisessa.

Kuvat ja videot ovat ammattilaisten tekemiä, ja ne on tekstitetty englanniksi.

Kampanjalla halutaan tuoda neuvottelupöytään varsinaista agendaa laajempi kirjo asioita, jotka pitää ottaa huomioon, jos maahan halutaan pysyvä rauha. Keskeinen lisäys on toivomus eräänlaisesta totuus­komissiosta.

”Neljänkymmenen vuoden aikana on syntynyt niin paljon haavoja, että kestävän sovun saavuttamiseksi täytyy selvittää ja hoitaa näitä epäoikeudenmukaisuuksia, virheitä ja rikoksia”, Najibullah sanoo.

My Red Line on vedonnut moniin päättäjiin ja rauhan edistäjinä tunnettuihin henkilöihin saadakseen kampanjalle tukea ja näkyvyyttä. Myös presidentti Tarja Halonen on saanut kirjeen.

Presidentti Najibullahin kotiaresti vallasta syrjäyttämisen jälkeen kesti neljä ja puoli vuotta, huhtikuusta 1992 syyskuuhun 1996. Sen ajan hän eli YK:n hallitsemalla alueella vankilamaisissa olosuhteissa.

Najibullah sai soittaa perheelleen In­tiaan kerran viikossa, lauantaisin, ja puhelu sai kestää korkeintaan tunnin. Najibullah jakoi yleensä ajan tasan vaimolleen ja kolmelle tyttärelleen.

Sitten YK:ssa laskettiin, että 15 minuuttia kallista satelliittipuhelinaikaa sai riittää. Perhe keräsi kuitenkin itse rahaa ja lähetti sen Kabuliin, jotta puheaika pysyi tunnissa.

Viimeisen kerran Heela Najibullah puhui isänsä kanssa murhaa edeltäneenä yönä, syyskuussa 1996. Hän oli silloin 18-vuotias.

”Isä oli vahva ihminen. Hän ei koskaan näyttänyt heikkouksiaan tai mahdollisia pelkojaan. Hänen äänensä oli ihan tavallinen, mutta puhelussa oli jotain hätäistä”, Najibullah kertoo.

Hän muistaa kysyneensä, mitä merkitsee, että Taleban on 40 kilometrin päässä Kabulista. Isä oli rauhoitellut tytärtään ja pyytänyt tätä huolehtimaan äidistä ja sisarista.

Kun Heela Najibullah seuraavana päivänä palasi koulusta, hän kuuli BBC:n kansainvälisistä radiouutisista, että hänen isänsä oli murhattu Kabulissa. Hän soitti YK:n tukikohtaan Islamabadiin Pakistaniin saadakseen varmistuksen.

”He sanoivat, etteivät voi vahvistaa uutista. Kysyin, miten on mahdollista, että ’isä on teidän hallussanne Kabulissa ettekä voi vahvistaa, onko hänet tapettu’.”

Tyttären käskettiin odottaa. Muutaman tunnin kuluttua tuli soitto, jossa vahvistettiin, että presidentti Najibullah ja hänen veljensä olivat kuolleet.

Taleban-joukot olivat raahanneet presidentin väkivalloin ulos YK:n alueelta. Sen jälkeen ne olivat hirttäneet presidentin ja hänen veljensä ja ripustaneet heidät liikennevalopylvääseen.

Veljesten ruumiit roikkuivat pylväässä monta päivää. Murha on edelleen selvittämättä huolimatta perheen pyynnöistä ja ponnistuksista. Heela Najibullah uskoo, että asialla oli Pakistanin turvallisuuspalvelu Yhdysvaltain tuella.

Kansainvälinen tiedon- ja kuvanvälitys talebanien hallitsemasta Kabulista oli tuolloin toisenlaista kuin nykyään. Tapahtumasta ei ole liikkuvaa kuvaa. Myöhemmin Taleban on julkaissut joitakin suttuisia valokuvia.

Isän murha herätti juuri koulusta valmistumassa olleen nuoren naisen mielessä surun lisäksi kostonhalua. Ensin tunne koteloitui, sitten purkautui ja lopulta väistyi.

” Sveitsissä Najibullah käytti äitinsä tyttönimeä Jelani, eikä hän puhunut taustastaan kenellekään.

Isän toiveen mukaisesti vanhin tytär huolehti perheensä suurimman surun ja järkytyksen yli. Hän oli jo hakenut ja saanut opiskelupaikan Englannista ja Australiasta, mutta kumpikaan maa ei myöntänyt hänelle viisumia. Lopulta hän löysi kaksikymppisenä itselleen mieluisan ja kiinnostavan yliopiston Sveitsistä.

Sveitsi ja opiskelijaelämä antoivat Heela Najibullahille mahdollisuuden olla kuin kuka tahansa muu. Hän käytti äitinsä tyttönimeä Jelani eikä puhunut taustastaan kenellekään.

Sveitsissä Najibullah tutustui lähemmin kansainväliseen Punaiseen Ristiin ja löysi elämäntehtävänsä. Järjestön tunnuksen hän oli nähnyt ensimmäistä kertaa jo pikkutyttönä Kabulissa, kun Punainen Risti rokotti koululaisia.

Najibullah palasi järjestön mukana In­tiaan kehittämään paikallista toimintaa. Seuraava komennus vei Indonesiaan, tsunamin runtelemaan Acehiin vuonna 2005. Siellä hänen työtoverinaan oli afgaanilääkäri. Yhteisten keskustelujen seurauksena Heela oli valmis muuttamaan nimensä takaisin Najibullahiksi. Hän myös ymmärsi, että kotimaakin tarvitsi hänen panostaan.

Heela Najibullah sanoo, että hänen omat haavansa ovat arpeutuneet. Hän ei ole katkera vaan uskoo vahvasti ihmisten hyvyyteen.

Tästä lämmöstä pääsevät osallisiksi viisivuotiaan tyttären ja aviomiehen lisäksi kaikki kanssakulkijat – myös suomalaiset. Najibullah kertoo, että hänen nykyisessä perheessään elää vahva mieli­kuva Suomesta ja suomalaisista. Se juontaa juurensa 1970-luvulle. Najibullahin puoliso syntyi vuonna 1977 Helsingissä diplomaattiperheeseen. Vaikka vanhemmat olivat ulkomaalaisia, he saivat äitiyspakkauksen. Ja kun oman äidin maito ei riittänyt, poika sai juodakseen suomalaisten naisten luovuttamaa rintamaitoa.