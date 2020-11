Kun myrskyt lisääntyvät, rajanaapurin tekemisillä on iso merkitys.

Sääennuste lupasi poutaisen hellesään jatkuvan. Seisoin kesäillassa Pohjois-Karjalan Nurmeksessa entisen kotini pihalla, kun taivas alkoi muuttua epätodellisen kellertäväksi. Kuului uhkaavaa jyrinää, joka lähestyi.

Sitten alkoi tapahtua. Tuuli nousi käsittämättömän nopeasti. Puut taipuivat kuin jouset. Salamat löivät joka puolella, ja ilmassa lensi oksia.

Kun ehdin sisälle turvaan, taivaalta mätti rakeita niin paljon, että ikkunoista ei nähnyt ulos. Sitten kaikki loppui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin.

Jälki oli melkoista. Sähköt eivät palanneet pariin vuorokauteen. Lähes kaikki lähiseudut tiet valtatietä myöten olivat poikki. Kaikkialla näkyi katkenneita ja juurineen kaatuneita puita.

Heti kun ehdin, lähdin metsäpalstoilleni katsomaan, oliko siellä tuhoja. Olihan niitä.

Metsänhoidosta on käyty tänä vuonna vilkasta keskustelua, myös mediassa. Vastakkain ovat avohakkuisiin perustuva tasarakenteinen metsänkasvatus sekä jatkuva kasvatus, jossa metsässä kasvatetaan yhtä aikaa eri-ikäisiä puita.

Keskustelu on masentavaa seurattavaa. Se on taantunut juupas-eipäs -väittelyksi, ja sitähän aiheesta on käyty vähintään 1980-luvulta asti.

Jatkuvan kasvatuksen kellokkaat tyrkyttävät malliaan kaikkialle, vaikka itsekin tietävät aivan hyvin, ettei siinä ole mitään järkeä esimerkiksi puusta puuhun leviävän lahoepidemian vaivaamassa vanhassa tasarakenteisessa kuusikossa, josta puuttuu lehtipuusekoitus.

Avohakkuiden puolustuspoteroissa puolestaan unohdetaan, että useat pitkäaikaisiin kenttäkokeisiin pohjautuvat tutkimukset todistavat erirakenteisen metsänkasvatuksen sopivissa olosuhteissa kaikkein tuottoisimmaksi metsänhoitotavaksi.

Keskustelun varjossa käytännön metsänhoito monipuolistuu. Monet metsäpalveluyrittäjät tarjoavat jo molempia malleja rinta rinnan ja perustavat suosituksensa kulloisenkin hakkuukohteen lähtötilanteeseen – aivan kuten järkevässä metsänhoidossa kuuluukin.

Toivotaan, että myös metsäkeskustelu monipuolistusi. Tässä yksi ehdotus, mistä voisi puhua.

Parhaimmillaan avohakkuu suunnitellaan niin, että sen reunat myötäilevät maaston luontaisia muotoja. Kun vastassa on naapurin raja, niin ei voi tehdä.

Ja tällaisia viivasuoria rajoja on Suomi täynnä.

Kun toisella puolella tehdään rajaan ulottuva avohakkuu, syntyvän aukon teräväpiirteinen reuna jää hyvin alttiiksi tuulelle. Aukossa tuuli ottaa vauhtia ja iskee sitten reunapuustoon, joka ei vielä tuoreen hakkuun jäljiltä ole tottunut vihurin voimaan.

Teräväpiirteiset metsäreunat muodostavat tuulituhoriskin myös esimerkiksi teille ja sähkölinjoille. Tonttiin rajautuva avohakkuu saattaa saada aikaan sen, että pihapuut kaatuvat talon, auton tai muun omaisuuden päälle.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän myrskytuhoja.

”Tuntuu siltä, että myrskyjä on aiempaa useammin. Tänä vuonna niitä on nähty selkeästi paljon”, sanoo If-vakuutusyhtiön korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Vakuutusyhtiössäkin tiedostetaan, millainen riski esimerkiksi tonttiin rajoittuvaan hakkuuseen sisältyy. ”Jos suojaavat puut poistetaan, vahinkoja voi tulla herkemmin.”

Ainakaan toistaiseksi rajanaapurilla ei kuitenkaan ole vastuuta vahingoista, eikä tuulituhoriskiä arvioida tapauskohtaisesti esimerkiksi vakuutusmaksuja määriteltäessä.

Vierailin kesällä 2016 Mänttä-Vilppulassa Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsässä, jossa erilaisia metsänkäsittelytapoja on kokeiltu käytännössä jo vuosikymmenien ajan. Muutamaa vuotta aiemmin alueelle oli iskenyt syöksyvirtaus, joka tuotti kiinnostavaa ennalta suunnittelematonta tutkimustietoa.

Pahinta jälkeä näkyi tasarakenteisissa puustoissa. Parhaiten myrskytuholta olivat yleensä säästyneet ne metsäkuviot, joita oli hoidettu jatkuvalla kasvatuksella.

Omissa metsissäni tein viime kesänä saman havainnon. Tuuli ei pääse erirakenteisena hoidetun puuston sisään, vaan nousee sen yläpuolelle, jolloin puita kaatuu vähemmän.

Pahinta jälkeä syntyy tasaikäisessä puustossa silloin, kun tuuli pääsee latvuskerroksen alle metsän sisään.

Myös tasarakenteisessa metsänkasvatuksessa hakkuun toteutuksella on merkitystä myrskytuhojen torjunnassa. Esimerkiksi Nurmeksessa pahin näkemäni tuho syntyi metsään, josta harvennuksessa oli poistettu tuuleen tottunut reunapuusto raivaamalla siihen ajoura.

Omassa metsässäni olen seurannut myös hitaampia muutoksia. Suota halkovan rajaviivan toisen puolen avohakkuu on johtanut siihen, että minun palstani puolella tulvii. Vettyminen leviää, kun avohakkuun jälkeen puusto ei enää haihduta vettä maasta.

Metsäneuvoja Visa Mikkola Suomen Metsäkeskuksesta kertoo, että keskustelua naapurin hakkuista ja niiden vaikutuksesta tuhoihin syntyy usein.

Suomessa metsänkäsittely on säädeltyä toimintaa. Kaikista hakkuista tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus viranomaisille.

”Mutta jos metsälakia noudatetaan, rajaan ulottuva hakkuu on sallittu.”

Olisiko kuitenkin mahdollista, että ainakin avohakkuiden osalta metsänkäyttöilmoitukseen sisältyisi naapurin kuuleminen?

Tätä kirjoitusta viimeistellessäni ulkona myrskyää taas. Metsäkeskustelun juupas-eipäs -energia tarvittaisiin tuhoilta varautumiseen.