Viikon lopuksi

Tukholma-syndrooma kiehtoo mediaa ja populaarikulttuurin tekijöitä. Mutta tarina sen taustalta kertoo, että uhrin käytös ymmärrettiin väärin, kirjoittaa kolumnissaan Maria Manner.

Tällä viikolla olen ajatellut Tukholmaa. Paitsi korona­tartuntoja myös Tukholma-syndroomaa.

Siis sellaista tilannetta, jossa uhri alkaa kehittää kiintymyksen tunteita sieppaajaansa kohtaan. Paradoksaalista kiintymystä väkivallan­tekijään.

Tukholma-syndrooma on tuttu panttivankidraamoista, mediasta ja kirjallisuudesta. Nimitys on peräisin Ruotsissa vuonna 1973 tapahtuneesta pankkiryöstöstä. Siinä aseistautunut ryöstäjä otti Norrmalmstorgilla neljä pankissa työskennellyttä ihmistä panttivangiksi. Uhrien kuvattiin kehittäneen oudon myötämielisiä tunteita sieppaajaa kohtaan samalla kun he arvostelivat poliisin toimintaa.

Tukholma-syndrooman mukaan on nimetty elokuvia, rokkibändejä ja kirjoja. Käsite on laajentunut kuvaamaan myös lähisuhdeväkivaltaa ja mitä tahansa hyväksikäyttöä, jossa uhri tuntee järjenvastaista kiintymystä pahantekijää kohtaan.

Siihen viitataan niin usein, että olin kuvitellut sen pitävän paikkansa.

Sitten satuin lueskelemaan toimittaja Jess Hillin lähisuhdeväkivaltaa käsittelevää kirjaa See What You Made Me Do. Hill käy siinä läpi myös Tukholma-syndrooman alkuperää. Hän kutsuu käsitettä myytiksi, joka pohjautuu valheelle.

Käsitettä käytti alun perin ruotsalainen psykiatri Nils Bejerot. Hän toimi poliisin neuvonantajana operaation aikana. Juuri häntä ja poliisin toimintaa panttivangiksi joutunut Kristin Enmark arvosteli.

Psykiatri vastasi kritiikkiin leimaamalla Enmarkin pelon poliisia kohtaan epärationaaliseksi. Hän selitti, että se johtui uhrien emotionaalisesta tai seksuaalisesta kiintymyksestä sieppaajaan. Hän ei kuitenkaan itse koskaan puhunut tapahtumista Enmarkin kanssa.

Kun Kristin Enmarkia myöhemmin pyydettiin selittämään käytöstään, hän sanoi: ”Pelkäsin poliisia, mitä kummallista siinä on?” Poliisi oli valmiina ampumaan, ja se oli jo tehnyt operaatiossa virheitä.

Pankissa ollessaan Enmark puhui puhelimessa Olof Palmen kanssa. Enmark sanoi pääministerille luottavansa täysin sieppaajaan ja pyysi poliisia päästämään heidät pois. Jälkeenpäin hän sanoi, ettei ollut puhunut totta. Hän oli sanonut niin, koska oli pelännyt sieppaajan tappavan panttivangit ja pyrki siksi ratkaisemaan tilanteen.

Myöhemmin vapautumisen jälkeen Enmark aloitti suhteen rikolliseen, jonka poliisi oli tuonut sieppaajan vaatimuksesta pankkiin neuvottelemaan. Panttivankina Enmark oli tuntenut, että miehen saapuminen rauhoitti vaarallista tilannetta. Hän kertoo tästä kaikesta elämäkerrassaan Jag blev Stockholmssyndromet.

Enmark koki, että häntä syyllistettiin syvästi traumatisoineista tapahtumista. Ikään kuin hän olisi toiminut väärin. Hän oli yrittänyt selviytyä.

Olin hämmentynyt ja soitin oikeuspsykologi Julia Korkmanille.

Hän sanoo, että Tukholma-syndroomaa on tutkittu yllättävän vähän ottaen huomioon, miten tunnettu käsite on.

Termi on epämääräinen, eikä sille ole selvää määritelmää. Tutkimus­tulokset ovat ristiriitaisia, mutta joissakin tutkimuksissa on havaittu tapauksia, jotka näyttävät sopivan ”syndroomaan”, Korkman sanoo. Ilmiö vaikuttaa kuitenkin olevan hyvin harvinainen.

Korkmanin mielestä syndrooma on harhaanjohtava sana. Sehän viittaa häiriöön tai sairauteen. Myönteinen käyttäytyminen sieppaajaa kohtaan ei ole hänestä merkki omituisesta käytöksestä vaan pikemminkin sopeutumisesta epänormaaliin tilanteeseen.

Eikä se ole välttämättä mitenkään epärationaalista, päinvastoin.

Ensinnäkään sieppaajat eivät käyttäydy uhreja kohtaan yksioikoisen julmasti vaan jopa ystävällisesti. Kun on täysin toisen armoilla, on inhimillistä takertua vähäiseenkin ystävällisyyden osoitukseen, Korkman sanoo.

Ja toisaalta – jos on pakotettu viettämään toisen ihmisen kanssa aikaa, eikö ole normaalia yrittää ymmärtää häntä?

Eräässä panttivankitutkimuksessa todettiin, että uhrien ja sieppaajien kanssakäyminen muuttui normaaliin suuntaan vähitellen. He juttelivat, vitsailivatkin. Uhrit yrittivät jopa auttaa tekijää. Mikä olennaista: kaikki uhrit kuvasivat toimineensa siten voittaakseen sieppaajan luottamuksen.

Se taas on eloonjäämisen kannalta hyvin rationaalista toimintaa, Korkman sanoo. ”Voi ajatella, että jos pystyy luomaan tekijään ystävyyssuhteen tai saa tämän pitämään itsestään, se lisää mahdollisuuksia jäädä henkiin.”

Toisin sanoen: Tukholman-syndrooman kaltaista käytöstä voi joissain tapauksissa esiintyä, mutta käsitettä käytetään usein harhaanjohtavasti.

Samankaltaisia väärinkäsityksiä liittyy raiskauksen uhreihin. Tutkimus on osoittanut, että uhrin kertomuksen uskottavuutta lisää, jos uhri itkee kertoessaan tapahtumista.

Mutta ihmiset reagoivat traumoihin eri tavoin, Korkman sanoo. Eikä uhri välttämättä yritä taistella fyysisesti vastaan. ”Tiedetään, että raiskauksen uhrit voivat lamaantua tai antaa tekijälle kondomin. Sekin voi olla tapa pyrkiä selviytymään mahdollisimman vähin vammoin.”

Harha syntyy siitä, että uhrien toiminta ei vastaa oletuksiamme tai intuitiivista ajatteluamme. Mutta kun miettii vähän pidemmälle, järjenvastaiselta vaikuttava toiminta voi näyttää hyvinkin ymmärrettävältä.

Tukholman panttivankidraaman uhrit selvisivät hengissä. Asiaan vaikutti ryöstäjän mukaan se, että hän tutustui panttivankeihin ja nämä olivat hänelle ystävällisiä. Hän sanoi, että se teki tappamisesta vaikeaa.