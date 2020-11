Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi puhuimme latuetiketistä. Martti Kajjaanista kirjoittaa:

”Siskon palstalla kerrottiin, että hiihtoladuilla on oikeanpuoleinen liikenne. Asia ei pidä paikkaansa Kajaanissa, jossa entisen maalaiskunnan puolella on hiihtolatu, jossa liikenne on vasemmanpuoleinen. Muualla Kajaanissakin hiihdetään ladun oikealla laidalla. En keksi syyksi kuin sen, että ammoinen Kajaanin maalaiskunta oli kovin vasemmistolainen aatemaailmaltaan.”

Kysymykseni askarruttaa kovasti minun (mies) ja tyttöystäväni mieliä. Kyseessä ei ole vitsi. Olemme seurustelleet puolisen vuotta, ja meitä ihmetyttää tyttöystävän uroskoiran käytös harrastaessamme seksiä. Ennen puuhiin ryhtymistä laitamme koiran portin taakse viereiseen huoneeseen. Alkuun kaikki sujuu hyvin, mutta touhun käydessä kiihkeämmäksi koira alkaa opponoida touhujamme haukkumalla. Haukkumisen näyttäisi laukaisevan erityisesti hetki, jolloin lähestymme orgasmia.

Mikä tällaisen käytöksen takana mahtaa piillä? Koira myös seuraa minua tiiviisti sisätiloissa. Onko se mahdollisesti merkki suojelusta ja jopa siitä, että se pitää minua alempiarvoisena lauman jäsenenä? Muutoin koira on luonteeltaan kiltti ja tottelevainen.

– Rakkaus ja Rauha Espoosta

Siskon lukupiiristä löytyy eläinten käyttäytymisen ekspertti, joka kertoo koiran reagoivan sille outoon tapahtumaan.

Mikäli ymmärsin oikein, pariskunta ei tässä tapauksessa asu yhdessä, ja suhdekin on suhteellisen tuore tapaus. Todennäköisesti akti on koiralle uusi tapahtuma, johon se ei ole tottunut sen jokapäiväisessä elämässä.

Koira tuskin merkitsee reviiriä tai pitää miestä alempiarvoisena lauman jäsenenä. Mikäli niin olisi, koiran pitäisi ymmärtää, mitä seksin aikana tapahtuu. Nyt koira on pikemminkin hämmentynyt. Voi myös olla, että koira on tottunut oleskelemaan sängyllä tai makuuhuoneessa, jotka yhtäkkiä kielletään siltä.

Koira muodostaa ihmisen kanssa tiiviin kiintymyssuhteen, joka on verrattavissa perhesuhteeseen. Koiran kanssa ollaan ikään kuin yhtä laumaa, sen sijaan että eroteltaisiin perheen sisällä ihmiset ja koirat eri lajeihin. Näin läheinen kiintymyssuhde tarkoittaa, että koira voi tuntea jopa mustasukkaisuuden tunnetta omistajaansa. Se voi myös kokea jäävänsä vaille huomiota, kun ihmiset harrastavat seksiä. Tapahtuma voi jopa pelottaa koiraa.

Jos koira on kiltti, todennäköisesti on kyse juuri tilanteen outoudesta.

Koira kyllä tottuu siihen ajan mittaan. Toisaalta se on voinut myös jo tottua haukkumiseen: ehkäpä se saa haukkumalla keskeytettyä aktin tai osallistuttua tilanteeseen. Orgasmin aikana se ehkä haukkuu enemmän, sillä silloin myös seksin harrastajat ovat tunteidensa vallassa ja äänekkäitä.

Usein koiran haukkuessa sen ajatellaan olevan vihainen tai merkitsevän reviiriään. Koira voi kuitenkin haukkua innostuksestakin. Se ilmaisee haukkumalla monenlaisia tunteita: jopa kiintymystä tai iloa.

Törmään naapuriini taloyhtiön yleisessä pyykkituvassa viikoittain, ja hän varoittaa joka kerta olevansa eristyksissä (oletettavasti koronan vuoksi) ja tuntevansa olonsa kuumeiseksi. Voi hyvin olla, että sairaudentunto juontuu pelosta eikä virustaudista. Mielestäni taloyhtiön yhteisiä tiloja ei silti tulisi käyttää, jos kokee olonsa kuumeiseksi. Mainitsin asiasta naapurille viimeksi kun tapasimme, mutta hän intti vastaan. Voinko tässä tilanteessa tehdä muuta kuin toivoa, ettei naapuri ole aidosti sairas? Mahdollisuutta omaan pyykkikoneeseen minulla ei valitettavasti ole.

– Pyykkituvan Vilijonkka

Lähtisin ratkaisemaan ongelmaa ensisijaisesti järjestyssääntöjen kautta. On ihan selvää, että jos naapuri tuntee olonsa kuumeiseksi, ei hänen pitäisi käyttää yhteisiä tiloja.

Kannattaakin olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen. Hallituksen kautta asiaa kannattaa edistää silloinkin, jos järjestyssäännöissä ei mainita asiasta mitään.

Mikäli naapurin käytös jatkuu pitkään, herää tosiaan kysymys, onko kyseessä pikemminkin sairaudenpelko kuin itse virus. Tuskinpa naapuri kuitenkaan jatkuvasti on sairaana? Lisäksi on perin kummallista, että hän julistaa olevansa sairas samalla kun liihottelee pesutuvassa.

Kun kysyin lukupiirin psykologilta, voiko pandemia aiheuttaa psykosomaattista käytöstä ihmisissä, hän totesi, että totta helkkarissa voi! Suurin osa meistä on joskus elämänsä aikana kuvitellut itselleen jonkin sairauden oireita.

Pandemia on usealle meistä hyvin ahdistava ilmiö. Se voi laukaista äärimmäisiä tuntemuksia ja käyttäytymistä, jollaista ei normaalissa tilanteessa ilmenisi.

Jos oireet yltyvät pahoiksi, on tällaiselle käytökselle omat diagnoosiluokkansa, mutta tällä hetkellä spekulointi naapurin terveydentilalla kertoo ehkä jotain omasta tylsistymisen tilastamme.