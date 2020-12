Helsingin Sanomat kertoi 29. marraskuuta laajassa artikkelissa, kuinka toimii bitcoin-sijoituksia tarjoava globaali huijausverkosto.

Osana tutkintaa paljastui myös, että yksi maailman suurimmista yhtiöstä, Google, tienaa vuosittain lähes kaksikymmentä miljoonaa euroa bitcoin-huijausverkoston verkkomainonnasta. Google ei ole osa itse huijausverkostoa, mutta se hyötyy siitä välillisesti.

Paljastui, että Google myös aktiivisesti ehdottaa julkkisten käyttämistä osana huijaussivustojen mainontaa.

Bitcoin on verkossa toimiva spekulatiivinen kryptovaluutta, jonka arvo määrittyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Koska bitcoinin arvo nousee ja laskee nopeasti, se tekee siitä sijoituskohteen, jossa mahdolliset voitot ja tappiot ovat suuria.

HS:n ja kansainvälisen toimittajayhteistyön paljastamassa huijausverkostossa toimii useita yhtiöitä kolmessa maanosassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa – ja verkosto onnistuu huijaamaan arvioiden mukaan vuosittain jopa miljardeja eurojen arvosta maailmanlaajuisesti.

Suomalaisiakin uhreja on satoja.

Tutkinta perustui yhteistyöhön, jota johtivat ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti sekä organisoituneen rikollisuuden ja korruption tutkintaan keskittynyt toimittajaverkosto OCCRP.

Huijausverkoston yhtiöt tuottavat sekä bitcoin-valeuutisia että bitcoin-sijoitussivustoja, joita molempia jaetaan ja mainostetaan Googlen avulla. Kuhunkin maahan räätälöidyissä valeuutisilla tunnetut ihmiset – kuten Suomessa vaikkapa näyttelijä Jasper Pääkkönen ja uutistenlukija Matti Rönkä – ylistävät bitcoinia.

Näiden valeuutissivujen avulla houkutellaan uhreja itse huijaussivustoille.

Google tarjoaa alustoillaan kahdenlaista mainontaa: näyttömainontaa eri verkkosivuilla sekä hakusanamainontaa Googlen hakukoneessa. Bitcoin-huijausverkoston hämäräyhtiöt käyttävät molempia.

Lontooseen rekisteröity verkkomarkkinointiyhtiö Finixio – joka on toimittajaverkoston tutkimuksissa kytkeytynyt bictoin-huijausverkostoon – on käyttänyt vuoden 2020 aikana noin seitsemän miljoonaa dollaria Googlen kautta mainostamiseen, ja ainakin osan siitä bitcoin-valeuutisten näkyvyyteen.

Yhtiö myös ylläpitää sijoitusneuvosivustoja eri maissa. Esimerkiksi suomenkielinen sijoitusrahastot.org-sivustolla kuvitteelliset asiantuntijat arvioivat myönteisesti bitcoin-huijaussivustoja.

Kyproksella toimiva sijoitusvälittäjä ForexTB – joka taas saa asiakkaita bitcoin-valesivustojen kautta ja siten kytkeytyy osaksi huijausverkostoa – on maksanut tänä vuonna Googlelle noin yhdeksän miljoonaa dollaria hakusanamainonnasta.

ForexTB osti Googlelta bitcoin-mainontaa myös eettisesti hyvin arveluttaville hakukonelauseille, kuten kuinka tehdä helppoa rahaa teini-ikäisenä. ForexTB ei vastannut toimittajaverkoston kysymyksiin.

Yhteensä verkostoon kuuluvien yhtiöiden ja verkkosivustojen tiedetään ostaneen tänä vuonna Googlelta lähes 20 miljoonalla eurolla hakusanamainontaa, josta ainakin osa koskee bitcoin-valeuutissivustoja sekä hämäräperäisiä bitcoin-sijoitusohjelmia, kuten Bitcoin Code tai Bitcoin Revolution. Bitcoin-julkkisvalemainokset johdattavat usein juuri näille sivustoille.

Tiedot Googlelta ostetusta verkkomainonnasta toimittajaverkosto sai verkkomarkkinointityökalu Semrushin avulla.

Apple-yhtiön perustajiin kuuluva Steve Wozniak (keskellä) nosti heinäkuussa 2020 kanteen Googlea ja Youtubea vastaan, koska Wozniackia käyttäviä bitcoin-valeuutisia oli jaettu näiden alustoilla.­

Google ei näytä pelkästään passiivisesti hyväksyneen bitcoin-huijaussivustojen mainontaa alustallaan. Yhtiö myös aktiivisesti tarjoaa julkkisten nimiä osaksi bitcoin-valeuutisten mainontaa.

Toimittajaryhmä testasi, minkälaisilla hakusanoilla Googlen mainosalustalta voi ostaa näkyvyyttä bitcoin-sivustoille. Bitcoin-huijarit ovat käyttäneet Britanniassa esimerkiksi Dragon’s Den -tosi-tv-sarjan (Suomessa Leijonan luola) tähtiä bitcoin-valeuutisissa. Kun hakutermeiksi laittoi yhden huijaussivustoista eli Bitcoin Coden sekä Dragon’s Denin, Google ehdotti, että hakusanoihin lisättäisiin tosi-tv-sarjan julkkisten nimiä.

Googlen mainosalusta siis kehotti mainostamaan niin, että tiettyjen julkisuuden henkilöiden nimi yhdistyisi tiettyyn bitcoin-huijaussivustoon.

Googlen Pohjois-Euroopan viestintäjohtaja Mark Jansen ei kiistä tietoa.

”Tiimimme tutkivat nyt mainitsemianne esimerkkejä varmistaakseen, ettei tällaista tapahdu tulevaisuudessa”, Jansen kirjoittaa.

Sen sijaan yhtiö haluaa perustella, miksi tämänkaltaisten huijaussivustojen jäljittäminen ja estäminen on heille vaikeaa. Kyse on ensinnäkin volyymistä, sillä erilaisten huijaussivustojen määrä verkossa on valtava, ja niiden läpikäyminen on vaikeaa.

”Kyseessä on kissa ja hiiri -peli: huijarit kehittävät jatkuvasti keinojaan pystyäkseen voittamaan systeemimme, mutta me olemme sitoutuneet taistelemaan sitä vastaan”, Jansen kirjoittaa.

Yhtiö kertoo lisänneensä työvoimaa sisällönvalvontaan ja poistaneensa alustoiltaan 50 miljoonaa ”sensaatiomainosta” vuonna 2019. Sensaatiomainoksilla Jansen viittaa esimerkiksi bitcoin-valeuutisiin, joissa käytetään valheellisesti julkkiksia ilman näiden omaa suostumusta.

Finixio-yhtiön perustaja Adam Grunwerg kiistää, että yhtiöllä olisi suoria linkkejä bitcoin-sijoitushuijaukseen. Hän kuitenkin myöntää, että yhtiön lähettämien sähköpostien linkit johtavat suoraan bitcoin-valeuutissivustoille ja toteaa, että ne ovat virhe yhtiöltä.

Grunwergin mukaan hän on ohjeistanut henkilökuntaa, ettei julkkiksia käytetä tällaisten sijoitustuotteiden mainonnassa. Hän väittää, että koronapandemian ja etätyön takia viesti ei ole mennyt kaikille perille.

Finixion ylläpitämiä vilpillisiä sijoitusneuvosivustoja Grunwerg ei kiistänyt, vaan totesi esimerkiksi crypto-valuta.net-sivuston olevan ”huonosti kirjoitettu ja väärin käännetty”.

Hän lupasi yhtiön korjaavan asian.