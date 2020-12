Gölten Bedretdin johtaa tataareita ja Suomen Islam-seurakuntaa. Hän uskoo, että seurakunta saa vielä naisen myös imaamiksi.

Mustavalkoisten valokuvien rivistö yltää seinän puoliväliin. Kahdeksan keski-ikäistä miestä, mustat puvuntakit, tummat kravatit, vakaat katseet suoraan kameraan.

Ensi silmäykseltä tunnistaa, että tässä on johtajien jono. Kuvat ovat Suomen Islam-seurakunnan kokoustilassa Helsingin Punavuoressa. Mukana ei vielä ole yhtäkään naista, mutta pian on. Seuraavaksi pomo­jonoon kuvataan Gölten Bedretdin, 67. Hän on seurakunnan puheenjohtajana ja Suomen tataarien johtajana uudenlainen muistakin syistä kuin sukupuolensa takia. Hänellä on takanaan näyttävä ura pankkimaailmassa, aluksi valuuttadiilerinä ja myöhemmin johtajana eri pankeissa. Eikä hän pidä itseään erityisen uskonnollisena.

”Mutta kyllä minä lujasti Allahin voimaan uskon”, hän sanoo. ”Nukkumaan mennessä rukoilen ja luen parit suurat.”

Entäs paasto?

Bedretdin hymyilee.

”Noooh, olen saattanut fuskata vähän. Olen yrittänyt noudattaa paastoa, mutta aina en ole onnistunut. Olen vähän sellainen, että jos jossain on aita matalalla, niin kyllä minä siitä menen.”

Paastoa koskevia sääntöjä voikin tulkita monin tavoin. Yksi tulkinta on erityisen lempeä. Sen mukaan paastonajan iftarin eli yöllisen aterian tarjoaja saa osakseen aterialle osallistuneiden paastosta koituvan hyvän. Siispä Bedretdinillä on tapana kutsua syömään suuri joukko ystäviä ja ruokkia heidät hyvin.

”Se onkin yksi paaston hienoista puolista, silloin tapaa ystäviä ja sukulaisia usein.”

Moskeija on kerrostalon ylimmässä kerroksessa. Sen eteisen seinällä on ylipäällikön päiväkäsky, siis se sama, joka monien kirkkojenkin seinillä komeilee. [– –] isänmaamme puolustajat hiljenevät sodan kentillä hartain mielin ja syvä rakkaus rinnassaan muistamaan Teitä, äidit.

Päiväkäskyn vieressä on muistolaatta talvi- ja jatkosodissa menehtyneille tataareille. Kerrosta alempana olevassa kerhohuoneessa on heidän kuvansa ja nimensä. Kymmenen nuorta miestä. Heistä yksi, Syvärillä kaatunut korpraali Feyzi Alejeff, oli Bedretdinin isän serkku.

Rintamalla olivat myös isä ja setä. Isä haavoittui Vuosalmella, kun luoti hipaisi hänen selkärankaansa. Myöhemmin sota tuli uniin, mutta lapsilleen isä ei siitä koskaan puhunut.

”Sedältä kuulin, että isä oli haettu yöllä ja kannettu samaan tilaan kaatuneiden kanssa. Ehkä hänen luultiin kuolleen.”

Bedretdin arvelee, että kaikilla Suomen tataariperheillä oli joku läheinen rintamalla. Ei siis ihme, että sodat näkyvät seurakunnan seinillä. Ja isänmaallisuus, se on Bedretdinin mukaan tärkeä osa Suomen tataarien identiteettiä.

”Heti lähdettiin puolustamaan uutta isänmaata, siitä ei ollut kysymystäkään.”

Hallituksen huoneen seinältä katselevat Suomen Islam-seurakunnan aiemmat johtajat. Gölten Bedretdinin isä oli yksi heistä, kuvassa keskellä.­

Joulukuussa seurakunnan tilat ovat hiljaiset. Perjantairukoukset ja lasten äidinkielen tunnit on siirretty nettiin, kulttuurikerhon kokoukset peruttu. Myös korkeaan ikään ehtineiden seurakuntalaisten kerho, tuttavallisemmin nitrokerho, on tauolla.

Johtajan kalenteri on silti täynnä. Seurakunnan tilat vaativat isoja remontteja, ja suunniteltavana on seurakunnan 95-vuotisjuhla, jota vietetään alkavalla viikolla etäyhteyksin.

Yllätyksiä tulee koko ajan. Johtajalle soitetaan, kun jotain äkillistä tapahtuu, kun joku seurakunnan jäsenistä saa lapsen tai kuolee. Imaami antaa lapselle nimen ja toimittaa hautauksen, mutta Bedretdin auttaa käytännön asioissa.

”Jos kännykkä soi yöllä, yleensä se tarkoittaa, että joku on kuollut.”

Puhelin hälyttää silloinkin, kun jossain päin maailmaa tehdään moskeijaisku tai jihadistinen terrori-isku, vaikkei niillä ole mitään tekemistä Suomen tataarien kanssa. Toimittajat soittavat silti, järjestöt ja koulut pyytävät vierailuille. Kaikki haluavat tietää lisää islamista ja islamofobiasta.

”Sanon aina soittajille, että viattomien ihmisten tappaminen ei missään tapauksessa kuulu islamiin.”

Noina aikoina seurakuntaan tulee joskus myös vihaviestejä.

”Aika vähän kuitenkin”, Bedretdin sanoo. ”Me olemme harmaata porukkaa, pidämme matalaa profiilia.”

Harmaus on todennäköisesti yksi syy siihen, että Suomen tataarien ja kantaväestön välit ovat olleet rauhalliset ja hyvät. ”Näin se on”, Bedretdin vahvistaa. ”Alusta asti on ajateltu, että Suomi on hyvä maa. Jos saamme jäädä tänne, niin ollaan nöyrästi ja hiljaa.”

Tataareja on asunut Suomessa jo pitkälti toistasataa vuotta. Osa heistä saapui vähän ennen Venäjän vallankumousta, toiset vähän sen jälkeen, siis 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Useimmat olivat maanviljelijöitä. He asuivat Venäjällä, monet samoissa kylissä Nižni-Novgorodin kuvernementissa, nelisensataa kilometriä Moskovasta kaakkoon. Talvisaikaan osa heistä ryhtyi kauppiaiksi.

Suomi oli tuolloin autonominen osa Venäjän suuriruhtinaskuntaa, joten kaupankäynti Suomen suuntaan oli vilkasta. Tataarit kauppasivat kankaita ja turkiksia. Kun seudut tulivat tutuiksi, tänne oli helppo muuttaa, aluksi muista syistä, myöhemmin bolsevikkeja pakoon.

Tataareja muutti ensin Terijoelle ja Viipuriin, myöhemmin esimerkiksi Kotkaan, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. Ensimmäinen minareetillinen moskeija rakennettiin Järvenpäähän vuonna 1942. Se on nykyisin osa Bedretdinin johtamaa seurakuntaa.

Mutta onko sopeutumisen takana muutakin kuin harmaus ja hiljaisuus?

Bedretdin huokaa vähän. Tätä häneltä kysytään aina. Että miten tataarit ovat sopeutuneet niin ihmeen hyvin? Vähän uudempi kysymys on tämä: miksi tataarit otettiin paremmin vastaan kuin viime vuosina tulleet muslimisiirtolaiset?

Bedretdin sanoo ymmärtävänsä Suomessa vuoden 2015 jälkeen noussutta maahanmuuttovastaisuutta.

”Väkeä tuli niin paljon, niin kaukaa ja niin vieraasta kulttuurista. Eivät suomalaiset olleet tottuneet sellaiseen.”

Tataarit ovat asuneet Suomessa jo toistasataa vuotta. He olivat olleet vähemmistönä jo kotiseudullaan, olivat tottuneet elämään naapureina juutalaisten ja kristittyjen kanssa. Suuri osa heistä ei oikeastaan ollut maahanmuuttajia, sillä he muuttivat maan rajojen sisällä.

He asettuivat köyhään Suomeen, jossa jokaisen oli pärjättävä omillaan. Sosiaaliturvaa ei ollut, joten turvaa haettiin omasta yhteisöstä.

”Jos joku menestyi kauppiaana, hän avusti sitten muitakin.”

Tataarit eivät erottuneet valtaväestöstä ihonväriltään tai pukeutumiseltaan. Kulttuurikin oli tutumpi, ilmasto samankaltainen kuin kotikylissä.

Sopeutumiseen pakotti myös pelko. Venäjän vallankumouksen jälkeen tataarit pelkäsivät, että heitä pidettäisiin venäläisinä ja palautettaisiin Neuvostoliittoon. Siksi he pitivät suunsa supussa ja päänsä painuksissa.

Omasta taustasta ei pidetty meteliä. Jos siitä piti puhua, korostettiin, että tataarit ovat turkinsukuinen kansa. Puhuttiin pohjoisen turkkilaisista, ei missään nimessä venäläisistä.

Yhteisössä vaalittiin silti omaa kulttuuria. Puhuttiin turkinsukuista tataarin kieltä, rukoiltiin perjantaisin ja vietettiin ramadania, mutta osallistuttiin myös koulun joulujuhliin. Opeteltiin suomen kieli, oltiin maassa maan tavalla.

Pikkutyttönä Bedretdin oli koulun joulukuvaelman enkeli. Tuli näyttämölle siivet selässä ja kynttilä kädessä, kun jouluevankeliumia luettiin. Turkiskauppiaana toiminut isä lainasi lampaantaljan Jeesuksen seimeen ja turkikset paimenten hartioille.

”Uskonnosta ei pidä tehdä liian vaikeaa”, sanoo Gölten Bedretdin.­

Suomalaiset tavat ja tataarikulttuuri lomittuvat myös kuoleman hetkellä. Silloin on kiire, sillä tapana on haudata vainaja viimeistään kolmantena päivänä kuoleman jälkeen. Seurakunta auttaa käytännön asioissa kuten hautapaikan järjestämisessä. Jo vuosikymmenien ajan Bedretdin on auttanut myös vainajan pesemisessä, jos omaiset ovat kaivanneet apua.

Vainaja pestään samaan tapaan ja samassa järjestyksessä kuin rukoukseen valmistauduttaessa. Kädet, kasvot, jalat.

Suomalaisesta perinteestä on otettu kukat ja seppeleet. Muslimeilla ei ole tapana viedä haudalle kukkia, mutta Suomen tataarit tekevät niin.

”Se on suomalaista ja se on kaunista.”

Hautajaiskutsun lähettää seurakunta, ja siksi paikalla on yleensä paljon saattajia. Muistojuhla järjestetään vasta viikkojen päästä, ei heti hautajaisten jälkeen. Omaiset eivät siis joudu järjestämään isoa tilaisuutta heti läheisen poismenon jälkeen.

”Meillä suruperhe ei ruoki ketään, vaan muut tarjoavat ruokaa heille.”

Alkuvuodesta oli muiden vuoro ruokkia Bedretdiniä. Hänen miehensä kuoli helmikuussa sydänsairauteen, ja perhe kutsuttiin syömään kahteenkin eri paikkaan.

Perhettä on kuitenkin paljon. Omia ja miehen lapsia yhteensä seitsemän, heillä puolisoita ja lapsia, kaksi lastenlastenlastakin. Kaikkiaan 18 henkeä. Se olisi ollut suuri vierasmäärä vastaanotettavaksi. ”Niinpä kiitin kauniisti, mutta kieltäydyin. Sukulaiset toivat sitten meille ruokaa, salaattia ja perinteisiä lihapiirakoita. Se lohdutti.”

Suomen tataariyhteisö on pieni ja tiivis. Helsingin seurakuntaan kuuluu kuutisensataa jäsentä.

Moskeija on kuitenkin avoin kaikille muslimeille, ja ennen korona-aikaa rukoilijoita kävikin paljon. Aina välillä seurakunnalta odotetaan enemmänkin.

Bedretdin kertoo puhelusta, jossa hiljan Suomeen muuttanut nainen vaati seurakuntaa auttamaan maahanmuuttajia.

”Kysyin, mitä apua he toivoisivat. En oikein tiedä, mitä voisimme tehdä.”

”Yleensä olen neuvonut, että yrittäkää ensin oppia suomen kieli ja maan tavat. Olkaa kiitollisia, sillä Suomi on hyvä maa.”

Eikö nöyryys ja kiitollisuus ole aika kova vaatimus? Pitääkö maahanmuuttajan pienentää itseään, että tulee hyväksytyksi?

”Ei se ole kova vaatimus. Ei tarvitse luopua omasta kulttuuristaan. Mutta kannattaa tehdä kaikkensa, että sopeutuu. Silloin uusi kotimaa myös tuntuu kodilta.”

Joskus kulttuurit ja uskon tulkinnat törmäävät perjantairukouksessa.

”Kerran eräs vierailija alkoi arvostella kynsilakkaani. Kynsilakka ei ollut hänen mielestään sallittua. Silloin sanoin, että ohhoh. Minä kyllä tiedän, mitä teen ja miten rukoilen.”

Tataariyhteisölle seurakunta on paljon muutakin kuin uskonyhteisö. Se opettaa lapsille äidinkieltä, järjestää kesäleirejä, ylläpitää kulttuuri- ja urheiluseuroja. Vielä 1960-luvulla sillä oli jopa oma kansakoulu Fredrikinkadulla. Koulu toimi kahdella kielellä, tataariksi ja suomeksi. Siellä Bedretdinkin opiskeli ensimmäiset kouluvuotensa.

Nykyisin on myös musta joutsen. Se on ryhmä, joka pohtii, miten pieni yhteisö selviää, kun uskonnon merkitys vähenee eivätkä nuoret enää opi tataarin kieltä yhtä luontevasti kuin ennen.

Myönnytyksiä on tehty. On ollut pakko.

Vielä Bedretdinin nuoruudessa oli täysin poissuljettua mennä naimisiin kristityn kantasuomalaisen kanssa. Nykyisin seka-avioliitot ovat yleisiä. Yhteisön ulkopuolelta tuleva puoliso pääsee seurakunnan jäseneksi, jos kääntyy muslimiksi ja opettelee tataarin kielen alkeet.

Viime vuosina tataareja on koetellut myös tapa, jolla islamista puhutaan julkisuudessa. Uutisia hallitsee terrorismi ja väkivalta. ”Erityisesti nuorille tämä on iso asia. He yrittävät kertoa, että emmehän me ole tuollaisia. Ei meidän uskontoomme kuulu väkivalta.”

”Näkisipä joskus mediassa jutun, joka käsittelisi islamia positiiviseen sävyyn”, Bedretdin toivoo. ”Ihmiset eivät tiedä, miten paljon islamissa ja kristinuskossa on samaa. Samat käskyt kunnioittaa vanhempia, samat kiellot olla varastamatta tai valehtelematta.”

Kun Bedretdin oli lapsi, hänen isällään oli tapana järjestää kesäisin mökkiolympialaisia. Niissä heitettiin tikkaa, hypättiin pituutta ja juostiin kilpaa.

Ennen kilpailuja isällä oli tapana kehua kaikki neljä tytärtään: Olette hyviä, luottakaa siihen. Voitatte pojatkin.

Niiltä ajoilta elämään jäivät urheilu ja usko omiin mahdollisuuksiin. Tasa-arvon tavoite. Seurakunnan johtajana Bedretdin haluaa etsiä keinoja, joilla voisi edistää uudistuksia ja ottaa samalla huomioon perinteet.

Hänestä ei ole mitään syytä siihen, että naiset ja miehet rukoilevat moskeijoissa eri tiloissa. Eikä varsinkaan siihen, että sukupuolia kohdellaan vihkimisessä eri tavoin.

Nykytulkinnan mukaan imaami voi vihkiä avioliittoon, jos muslimimies menee naimisiin juutalaisen tai kristityn kanssa. Naisen sen sijaan odotetaan menevän naimisiin toisen muslimin kanssa. Imaami ei siis vihi musliminaista, joka tahtoo liittoon toiseen uskontokuntaan kuuluvan puolison kanssa. Paitsi Tanskassa.

Pari vuotta sitten Bedretdin tapasi suomalaissyyrialaisen naisen, Sherin Khankanin, joka toimii imaamina tanskalaisessa seurakunnassa. Siellä hän vihkii myös naisia, jotka haluavat naimisiin kristityn miehen kanssa.

”Niinhän sen pitäisi olla. Jos miehillä on oikeus siihen, naisilla on oltava sama oikeus. Ei siitä pitäisi joutua edes keskustelemaan.”

Bedretdin uskoo, että tataariseurakuntakin saa vielä naisen imaamiksi. Vastustajia varmaan on, mutta on niitäkin, jotka tulevat kiittämään, kun Bedretdin puhuu tasa-arvon puolesta.

”Vastustajille sanon, että maailma muuttuu. Pitää sopeutua.”