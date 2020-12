Unkaria ja Puolaa pidetään EU:n mätämunina. Mutta kuulkaapa, mitä kuuluu Kroatian, Romanian ja Bulgarian demokratioille.

Alitajuntani tekee outoa työtään vuorotta. Pyysin tai en.

Kuten näin: mieleeni tulevat 1850-luvun puukkojunkkarit Isotalon Antti ja Rannanjärven Antti, kun kuulen mainittavan kahden eurooppalaisvaltion – Unkarin ja Puolan – nimen.

Niin mieli assosioi. Tarkalleen ot­taen mieleeni tulee kuuluisa valokuva Korsholman lääninvankilasta vuodelta 1869. Siinä Antit istuvat vierekkäin 60 kilon vankikahleissa, naama näkkärillä. He ovat kuin kaksi EU:n kansallismielisintä änkyrää: Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Puolan presidentti Andrzej Duda.

Eteläpohjalaiset Antit olivat oman aikakautensa liivijengiläisiä, järjestäytynyttä rikollisuutta. Orbán ja Duda eivät ole tietääkseni rikollisia, mutta pystyn jotenkuten hahmottamaan, millä logiikalla alitajuntani linkittää kapinalliset Antit ja Itä-Euroopan kapinalliset nationalistit toisiinsa.

Silti asetelma on alkanut viime aikoina vaivata.

Kun puhutaan EU:n demokratiaongelmista, syytettyjen penkillä ovat aina samat puukkojunkkarivaltiot, Unkari ja Puola.

Hankaliahan niiden hallinnot ovat: Demokratiaa ja oikeusvaltiota on purettu. Oikeuslaitosta taivutettu valtapuolueen alle. Parlamenttien asemaa heikennetty. Vähemmistöjen oikeuksia loukattu. Toimittajia vangittu.

Syntisäkin painoa kasvattaa se, että Unkari ja Puola haastavat määrätietoisesti EU:n arvoja, rikkovat yhteisrintamaa ja tulppaavat päätöksentekoa.

Siitä huolimatta tämänhetkinen tarina Euroopan unionista ei ole aivan rehellinen.

Kyse ei ole suinkaan kahdesta mätämunasta. Tosiasiassa huomattavasti useammalla EU-valtiolla on syviä ruostevaurioita.

Freedom House on yhdysvaltalainen demokratiaa tutkiva järjestö, joka perustettiin keskellä toisen maailmansodan savuavia raunioita, lokakuussa 1941.

Vuodesta 1972 lähtien Freedom House on julkaissut joka vuosi Freedom in the World -raportin, jossa järjestö listaa maailman valtioita muun muassa demokratian ja yksilön­vapauksien tason mukaan.

Arvosteluasteikko on 0–100.

Suomi on järjestön mukaan terve maa, sillä indeksilukumme on poliittisten vapauksien, uskonnollisten vapauksien ja sananvapauden suhteen täysi 100. Myös Ruotsi ja Norja saavat rutiininomaisesti maksimipisteet.

Mitä Freedom Housen mukaan kuuluu Itä-Euroopan EU-maille?

Kehnoa kuuluu, kiitos kysymästä.

Bulgarian demokratian taso on Freedom Housen mukaan 59, Romanian 57 ja Kroatian 54. Ne määritellään puolittain vakiinnutetuiksi demokratioiksi.

Ne kaikki ovat itse asiassa Freedom Housen mukaan vähemmän demokraattisia valtioita kuin Puola (65) ja vain karvan verran demokraattisempia kuin Unkari (49). Kroatian demokratia laahaa Puolaa alemmalla tasolla, mutta harvemmin sitä arvostellaan.

Unionin 27 jäsenmaasta peräti viittä ei voi laskea kypsäksi demokratiaksi. Osassa lopuistakin on puutteita, kuten Tšekissä (77), Liettuassa (77), Latviassa (80) ja Sloveniassa (82). Edes rakas etelänaapurimme Viro ei saa korkeampaa demokratialukua kuin 85.

Turha ihmetellä, jos moni kavahtaa ajatusta, että EU-jäsenyysneuvotteluja käyvien Serbian (49), Montenegron (48), Albanian (47) ja Pohjois-Makedonian (46) kanssa sännättäisiin liittoon kuin Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa.

Entä jos yhdysvaltalaisen Freedom Housen listaus on värittynyt?

Verrataanpa sitä eurooppalaiseen lähteeseen. Brittiläinen Economist Intelligence Unit (EIU) teki laajan demokratiaraportin vuonna 2019. EU-maista täysiksi demokratioiksi määriteltiin kaksitoista.

Ei paljon naurata. Se on alle puolet EU-maista. Vajavaisia EU-demokra­tioita oli 15, ja niiden joukossa olivat muun muassa Belgia, Italia ja Viro.

EIU:n indeksiluvun asteikkona oli 0–10. Suomen demokratialuvuksi oli määritelty 9,25 – EU-kumppaneistamme Romanialla luku oli 6,49 ja Kroatialla 6,57.

Siitä on jo 31 vuotta, kun itä- ja länsiberliiniläiset alkoivat yhdessä tuumin kaataa muuria. Itä-Euroopan demokratisoituminen käynnistyi. Monessa maassa kansanvallan polttomoottori alkoi piiputtaa jo 2000-luvun alkumetreillä. Kansalaisyhteiskunnan kehitys jäi kesken ja vanhat eliitit omivat autoritaarisen populismin.

Monen EU-maan ainoa valttikortti on tätä nykyä se, ettei se ole aivan yhtä epädemokraattinen kuin Unkari.

Muistatteko, kuka on Isontalon Antti ja Rannanjärvi -kansanlaulun kolmas liivijengiläinen? Hän, joka ei saanut nimeään otsikkoon?

Pukkilan Jaska. Kauhavalta.

Isontalon Antti oli ensimmäinen ja Rannanjärvi oli toinen / Pukkilan Jaska se Kauhavalta oli kolomas samanmoinen.

Jälkipolvien paheksunta on tarrautunut Isotalon Anttiin ja Rannanjärveen – ehkä maineikkaan laulun ja tunnetun valokuvan avulla –, vaikka umpihäjy Pukkila tuomittiin joulukuussa 1851 taposta kuolemaan mutta päädyttiin karkottamaan Siperiaan.

Samoin tapahtuu itäisten EU-maiden suhteen: toiset konnat tuppaavat pääsemään kevyemmällä kuin toiset.