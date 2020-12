Rokotukset

Britanniassa aloitettiin koronarokotukset tällä viikolla. Suomeen ensimmäiset erät rokotteita saadaan luultavasti ennen vuodenvaih­detta.

Yhtä tahtia rokoteuutisten kanssa leviävät rokotevastaiset verkkojulkaisut ja so­siaalisen median postaukset. Rokotteita karttavien henkilöiden ja ryhmittymien väitteissä esiintyy huuhaahenkisiä salaliittoteorioita, kuten epäilyt mikrosirujen asentamisesta rokotteen avulla tai Bill Gatesin roolista koronaviruksen kehittäjänä. Mukana on myös viitteitä ”tutkimuksiin”.

Ylen tutkivan journalismin MOT-ohjelma analysoi rokotteita koskevaa verkkokeskustelua Suomi24- ja Vauva.fi-sivustoilla. Ylen mukaan merkittävä osa keskustelusta sisältää erilaista väärää tietoa rokotteista. Yksi toistuvista väitteistä koski rokotteiden ja autismin yhteyttä. Viesteissä viitattiin tutkimukseen, jonka mukaan ”mpr-rokotteen ja autismin yhteys on riidaton”.

Arvostettu lääketiedelehti Lancet julkaisi vuonna 1998 artikkelin, jonka oli kirjoittanut brittilääkäri Andrew Wakefield kollegoidensa kanssa. Tutkimuksen mukaan mpr-rokote eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokote saattaa aiheuttaa autismia ja suolisto-oireita.

Uutinen levisi nopeasti ympäri maailmaa ja aiheutti ymmärrettävää huolta pienten lasten vanhemmissa. Yhä useammat päättivät jättää lapsensa rokottamatta.

Wakefieldin ja hänen tiiminsä ”tutkimus” paljastui pian vilpilliseksi ja epäeettiseksi laajoissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Lääkäri oli valikoinut kaksitoista lasta, jotka osallistuivat tutkimukseen. Kävi ilmi, että kyseisten lasten vanhemmat aikoivat haastaa rokotevalmistajan oikeuteen lapsensa sairastumisen vuoksi. Wakefieldin tutkimusta olivat rahoittaneet lasten vanhempia puolustaneet lakiasiaintoimistot.

Lancet-veti artikkelin lopulta pois vuonna 2010. Wakefield on myös menettänyt lääkärinoikeutensa.

Siitä huolimatta rokotevastainen liike levittää autismiväitteitä edelleen, myös Suomessa.

Wakefieldin autismitutkimus on malli­esimerkki väärästä väittämästä, jolla on hyvin vakavat seuraukset. Pelkästään vuoden 2019 alkupuoliskolla Euroopassa todettiin lähes 90 000 tuhkarokkotartuntaa. Kerran nitistetty ilkeä tauti on palannut.

Evoluutiobiologi Carl T. Bergstrom ja datatieteilijä Jevin West käyttävät brittitutkimusta yhtenä esimerkkinä ”tieteeseen” nojaavasta vaarallisesta bullshitistä eli paskapuheesta tuoreessa kirjassaan Calling Bullshit – The Art of Scepticism in a Data-Driven­ World.

Teos perustuu suosittuun luentosarjaan, jota Bergstrom ja West ovat pitäneet Washingtonin yliopistossa Seattlessa. Luennoillaan kaksikko opettaa opiskelijoille, miten kvantitatiivisia menetelmiä pitäisi käyttää oikein ja miten niiden avulla voidaan käsitellä mittavia data-aineistoja.

He opastavat samalla, miten tosiasioita taivutellaan ja vääristetään numeroiden ja tutkimusten avulla mieleiseen muotoon. Bergstromin ja Westin kirja on tieteellisen lukutaidon opas. Toimittajalle se on kiusallista luettavaa. Kirja on lastattu esimerkeillä, joista monet koskevat laadukkaana pidetyn median, kuten The New York Timesin, tiedeuutisointia.

Onneksi teos sisältää myös vinkkejä faktantarkistamiseen ja tapoihin, joilla väärään tietoon pitäisi reagoida. Esimerkiksi julkinen häpäisy Twitterissä ei ole aina viisainta. Se saa roskan levittäjän puolustusasemiin. Yksityisviesti saattaa olla fiksumpi vaihtoehto kuin julkinen nolaaminen.