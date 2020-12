Lehdistönvapaus ja ilmaisunvapaus toimivat aidosti vain, jos vapauden käyttämisellä on jonkun kannalta negatiivisia seuraamuksia: joku loukkaantuu, paljastuu tai kärsii, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Yksi ärsyttävimmistä suomen kielen muotisanoista on tunkkainen. Sanaa on nyt tapana käyttää aina silloin, kun halutaan tyrmätä vastapuolen toimet tai ajatukset mutta omat argumentit loppuvat.

Kun jokin on tunkkaista, on se tympeänhajuista ja ummehtunutta eli vanhentunutta ja väärin ajateltua. Itse olen käyttänyt tunkkainen-sanaa suomalaisten asuntojen ylilämmitetystä sisäilmasta, mutta ehkä sille sittenkin on käyttöä myös symbolisessa ja filosofisessa merkityksessä. Ehkä sana sittenkin sopii Suomeen.

Taustaksi: Asun Britanniassa, jossa olen jo useiden vuosien ajan saanut seurata Suomen maakuvan kehitystä. Siinä missä vielä joskus 2000-luvun alussa britit tiesivät Suomesta pimeät talvet, talvisodan ja ammattiautoilijat, keräävät mainintoja 2020-luvun alussa koulujärjestelmä ja poikkeuksellisen vapaa media.

Otan kiitokset vastaan Suomen puolesta enkä lähde listaamaan epäkohtia. Toiselle suomalaiselle sen voi kuitenkin sanoa: vapaa media ei rokota Suomeakaan mielipideilmaston tunkkaisuutta vastaan.

Suomen ongelma on, että lehdistönvapaus ja ilmaisunvapaus koetaan yleensä – suokaa anteeksi jo toinen ärsyttävä muotitermi – positiivisen kautta. Vapaus on mukava ja tavoiteltava asia, ja kun sitä käyttää, on kaikilla kivaa.

Näinhän ei tietysti ole.

Lehdistönvapaus ja ilmaisunvapaus toimivat aidosti vain, jos vapauden käyttämisellä on jonkun kannalta negatiivisia seuraamuksia: joku loukkaantuu, paljastuu tai kärsii. Jos kukaan ei suutu, ei ole vapauttakaan. Vapaassa maassa kaikki eivät voi olla tyytyväisiä ja yksimielisiä samaan aikaan.

Lehdistönvapauden ydintä avasi äskettäin HS:n toimituspäällikkö Esa Mäkinen (HS 11.12.). Kolumnissaan Mäkinen selitti, miksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ei pitäisi vaatia ”kurinpalautusta” Suomen lehdistölle. Kirjoitukseen on helppo yhtyä. Kyse on demokratiasta. Eduskunnasta tuleva viesti kurinpalautuksesta on kuin ummehtunut rätti vasten median kasvoja. Juhlapuheisiin lehdistönvapaus kyllä kelpaa, mutta kun viestimet tekevät työtään, on se äkkiä Suomessakin ongelma.

Taustalla piilee itsesensuurin perinne. Historian taakkaa ja vaaraa ilmaisunvapaudelle perkasi marraskuussa kirjailija, OTT Jarkko Tontti (Verkkouutiset 26.11.). Tontin mukaan sananvapauden rajoittaminen on juurtunut suomalaiseen yhteiskuntaan eikä todellisia ilmaisunvapauden puolustajia löydy. Taas on pakko olla samaa mieltä. Tunkkaista mutta totta.

Miten näennäisvapaudesta pääsee todelliseen vapauteen?

Yksi: Aito lehdistönvapaus ei ole yksittäinen teko tai kannanotto vaan jatkuva tiedonetsinnällinen prosessi, joka jyllää poliittisen päätöksenteon vieressä mutta siitä erillään. Prosessi on sokea puoluekannoille, eikä se kunnioita hierarkioita. Prosessia ei voi täsmäpysäyttää yhdeltä kohdin vaurioittamatta koko järjestelmää. Prosessille ei voi antaa kurinpalautusta.

Kaksi: Sanan- ja ilmaisunvapautta ei ole, jos kukaan ei ikinä loukkaannu. Vaikka loukkaaminen ei olisikaan aina itsetarkoitus, on se lähes kaiken mielipiteenmuodostuksen väistämätön seuraamus. Hyvä mieli ei ole ihmisoikeus.

Kolme: Sananvapaudessa ei ole kyse hyvän ja pahan taistelusta. Sananvapaus on itseisarvo. Hyvä ja paha ovat arvolatautuneita käsitteitä, joihin kellään ei ole monopolia. Eturistiriidat kuuluvat normaaliin elämään. Riidattomuus on merkki tunkkaisuudesta. Silloin on aika avata ikkuna.