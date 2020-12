Pitihän se arvata, että syksyn kohutuimman tv-sarjan taustajoukoissa hääräsi entinen neuvostoliittolainen šakkimestari.

Gary Kasparov became the youngest World Champion in 1985 when he beat reigning champion Anatoliy Karpov.­

Onhan se hieno, kieltämättä. Netflixin kohuttu minisarja Musta kuningatar (Queen’s gambit) ajoittuu 1950- ja 1960-luvuille ja kertoo traumatisoituneesta ja omalaatuisesta kentuckyläisestä orpotytöstä Elizabeth Harmonista, josta tulee maailmankuulu šakkimestari.

Sarjan englanninkielisen nimen sana gambit eli gambiitti tarkoittaa šakin avaussiirtoa, jossa pelaaja taktisista syistä uhraa oman nappulansa.

Musta kuningatar kuvaa šakkia kylmän sodan Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa, laskukoneen tavoin šakkilautaa ymmärtäviä poikkeusyksilöitä sekä 1960-luvun päihde- ja mielialalääkekulttuuria.

Ei ole ihme, että sarjan käsikirjoitus on etenkin šakkipelejä kuvatessaan uskottava. Harmaana eminenssinä taustalla on ollut itse Garri Kasparov, entinen lapsitähti ja maailmanmestari, joka oli meille 1980-luvulla lapsuuttamme ja nuoruuttamme eläneille ilmiö jo tuolloin – kuten hän on tietyllä tavalla edelleen.

Kasparov avasi Musta kuningatar -sarjan yksityiskohtia Slate-lehden haastattelussa marraskuun lopulla.

Toki nuoruudessamme 1980-luvulla – kun Suomessa elettiin ensimmäistä kiihkeää juppikautta – Kasparov oli lähtökohtaisesti äärimmäisen epätrendikäs neukku, kuten neuvostoliittolaisia kutsuttiin.

Silti hänessä oli jotain kumouksellista. Hän nousi maailmanmestariksi vain 22-vuotiaana vuonna 1985 ja edusti Mihail Gorbatšovin ajan uudistushenkisyyttä.

Hänen arkkivihollisensa oli kaksitoista vuotta vanhempi suurmestari Anatoli Karpov, joka oli jähmeämpää neukkupolvea, brežneviläisiä.

Mustassa kuningattaressa juuri suurmestareiden šakinpeluu on saatu näyttämään niin uskottavalta, etteivät edes šakkiammattilaiset ole jaksaneet kummemmin purnata. Kasparov kertoo sparranneensa käsikirjoittajia pienissä eleissä ja detaljeissa, joita maallikot eivät näe.

Hän opetti näille yksityiskohtaisesti, millaista oli 1960-luvun neuvostoliittolaisten mestarien kehonkieli ja kuinka he koskettivat nappuloita. Jos tv-näyttelijä koskettaisi sotilasta tai ratsua väärällä tavalla, väärällä hetkellä ja kasvot väärässä ilmeessä, ammattilainen näkisi.

Sarjan keskeisiä sivuhenkilöitä on neuvostoliittolainen mestari Vasili Borgov. Hahmon löyhänä esikuvana pidetään 1960- ja 70-lukujen vaihteen maailmanmestaria Boris Spasskia.

Kun Borgov saapuu turnaukseen Mexico Cityyn, hänen takanaan on koko ajan kaksi tummapukuista varjoa. He ovat totta kai KGB:n virkailijoita, jotka lisättiin käsikirjoitukseen Kasparovin vaatimuksesta. Kasparov tietää kokemuksesta, ettei neuvostoliittolainen mestari kulkenut kapitalistisessa lännessä metriäkään yksin.

Kasparov kertoi, että häntä jopa pyydettiin Vasili Borgovin rooliin.

Šakki oli vuosikymmeniä yksi poliittisesti ladatuimmista lajeista. Kylmän sodan aikana maailmanmesta­ruusotteluihin liitettiin kommunistisen idän ja kapitalistisen lännen kahtiajako tai Neuvostoliiton vanhoillisten ja uudistusmielisten kamppailu.

Nyt Kasparov on 57-vuotias, Karpov 69-vuotias. Heidän poliittinen vastakkaisuutensa on pysynyt tähän päivään asti.

Kasparov on vuodesta 2005 käyttänyt ison osan ajastaan ja energiastaan Vladimir Putinin vallan haastamiseen. Vuoteen 2013 asti hän teki sitä Moskovassa, mutta kun maa alkoi polttaa jalkojen alla – kuten Putinin vastustajille on usein käynyt – hän jäi pysyvästi New Yorkiin.

Karpov taas on ollut koko 2000-luvun horjumaton putinisti. Siitä hänet on palkittu jo viidentoista vuoden ajan paikalla ”neuvoa-antavassa” Venäjän Federaation Yhteiskuntakamarissa.Tommi Nieminen