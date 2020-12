Jimmy Lain perustama Apple Daily on kasvanut Hongkongin toiseksi suosituimmaksi mediaksi, ja se kiinnostaa erityisesti nuoria.

Hongkongista on kuulunut syksyn mittaan synkkiä uutisia. Useita demokratia-aktivisteja on joko vangittu tai tuomittu vankeuteen. Vangitut ovat enimmäkseen nuoria, kuten itsenäisyysliikkeen johtohahmo Tony Chung, 19, ja Agnes Chow, 24. Osa syytteistä kuulostaa mielivaltaisilta. Adam Ma, 30, on syytettynä laulamisesta. Viranomaisten mukaan Ma on laulanut Hongkongin itsenäisyyttä kannattavaa laulua eri paikoissa.

Nuorten demokratia-aktivistien lisäksi vangittuna on 72-vuotias Jimmy Lai, jota syytetään vehkeilystä vieraan vallan kanssa. Syytteet perustuvat ilmeisesti Lain twiitteihin ja haastatteluihin, joissa tämä on vaatinut muuta maailmaa asettamaan asettamaan pakotteita Kiinaa vastaan.

Kiinan johdon silmissä Jimmy Lai taitaa olla yksi Hongkongin vaarallisimmista miehistä.

Jimmy Lain elämäntarina on kuin elokuvasta.

Jimmy Lai, kiinalaisittain Lai Chee-Ying, syntyi joulukuussa 1948 vauraaseen perheeseen Etelä-Kiinan Guangzhoussa. Vuotta myöhemmin Maon johtamat kommunistit kaappasivat vallan Kiinassa. Lain perhe menetti omaisuutensa.

Kun Jimmy Lai oli 12-vuotias, hän pakeni kalastajaveneellä Hongkongiin. Lai työskenteli nälkäpalkalla vaatetehtaassa, mutta eteni jo parikymppisenä johtotehtäviin. Työteliäs ja kekseliäs Lai perusti lopulta oman vaatetehtaan ja loi kansainvälisen muotimerkin Giordanon. Hänestä tuli upporikas.

Kesällä 1989 Kiinan kansanarmeija murskasi opiskelijamielenosoitukset Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolla. Verilöyly teki bisnesmiehestä aktivistin.

Jimmy Lai perusti ensin ärhäkän aikakauslehden Next Magazinen ja vuonna 1995 hän ryhtyi julkaisemaan Apple Daily -nimistä päivälehteä.

Apple Daily on kasvanut Hongkongin toiseksi suosituimmaksi mediaksi. Lehti on niin vaikutusvaltainen, että Kiinaa myötäilevät tahot ovat painostaneet yrityksiä vetämään mainoksensa lehdestä. Apple Dailya voisi luonnehtia ”aktivistitabloidiksi”, jonka sisältö on erikoinen yhdistelmä julkkisjuttuja, raflaavia uutisia ja Hongkongin demokratiaa puolustavia kannanottoja.

Lain lehti on onnistunut ainakin osin ratkaisemaan haasteen, jonka kanssa useimmat sanomalehdet ympäri maailmaa tuskailevat: miten nuoret lukijat saadaan kiinnostumaan tai jopa maksamaan sisällöstä?

Apple Dailya nuoret lukevat, koska lehdestä on tullut eräänlainen Hongkongin protestoijien äänitorvi. Lehti on toisinaan hyvin suorasanaisesti kannustanut ihmisiä kaduille osoittamaan mieltään demokratian puolesta. Lukijoita on houkuteltu myös kekseliäillä uutisvideoilla, joita koulupukuun sonnustautuneet nuoret katsovat hihitellen aamumetrossa. Videoissa hyödynnetään meemejä ja huumoria, ja niissä on tehty myös avoimesti pilkkaa mielenosoittajien kimppuun hyökänneistä poliiseista.

Tänä vuonna Apple Daily alkoi julkaista englanninkielistä versiota. Ärhäkkyys on ennallaan, vaikka aktivistien tilanne Hongkongissa käy yhä tukalammaksi ja lehden omistaja on pidätetty. Tuoreessa lehden kolumnissa Kiinaa myötäilevää uutta Bauhinia-puoluetta verrataan Norjan natsimieliseen nukkehallitukseen nimittämällä heitä ”Hongkongin Quislingeiksi”.

Jimmy Lai on vuosien saatossa osallistunut mielenosoituksiin Hongkongin kaduilla ja saanut osansa vesitykeistä ja kyynelkaasusta. Hän ei ole periksi antavaa ihmistyyppiä. Ehkä siksi Lai on pidätetty jo neljästi tänä vuonna.

Toukokuussa Jimmy Lai julkaisi twiitin: ”CCP:n (Kiinan kommunistinen puolue) puristuksissa hongkongilaisilla on kaksi vaihtoehtoa: muuttaa pois tai taistella loppuun asti. Minä aion taistella. Hongkong on kotini. Me emme pelkää.”Jaakko Lyytinen