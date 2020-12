Saako vieraiden tuoman viinin varastoida myöhempää käyttöä varten?

Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Tuskin koskaan on vuoden vaihtuminen tuntunut näin merkitykselliseltä ja symboliselta. Toivon teille kaikille onnea, iloa ja terveyttä uuteen vuoteen.

Viimeksi palstalla oli puhetta siitä, että akryyliamidi-nimistä yhdistettä voi muodostua, kun tärkkelyspitoisia elintarvikkeita kypsennetään korkeissa paistolämpötiloissa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan akryyliamidi saattaa lisätä kuluttajien riskiä sairastua syöpään.

Päivi kirjoittaa: ”Onko siemenissä tärkkelystä riittävästi muuttuakseen haitallisiksi? Tai ovatko modernit jyvänäkkärit terveellisiä, paljonkin syötynä?”

Siemenissä ja näkkileivissä on kyllä havaittu akryyliamidia, mutta ei näkkileivän syömistä tarvitse tämän vuoksi lopettaa. Elintarvikealan toimijoilla on ohjeet, joita heidän pitää noudattaa pitoisuuksien vähentämiseksi, ja viranomaiset valvovat niiden noudattamista. Jos ruokavalion pitää monipuolisena, asiasta ei tarvitse murehtia.

Olen huomannut muistavani korona-aikana unia lähes joka yöltä. Olen keskustellut asiasta ystävieni kanssa ja he ovat huomanneet saman. Joiltain öiltä muistaa jopa useampia unia. Olenko sisäinen maailmani nyt rikkaampi, kun elämä on itsessään rauhallisempaa kuin yleensä vai mistä tämä johtuu?

– Laura Riuttanen

Et ole yksin: maailmalla on keksitty uusi termikin: ”quarandreams”, eli karanteeniunet.

Noin yleisellä tasolla: unien muistaminen on varsin yksilöllistä. Se riippuu myös paljon nukkumistavoista: ne unet joita muistetaan, ovat yleensä yön viimeiseltä kolmannekselta, johon sijoittuu paljon REM-unta. Mitä pidempään ihminen nukkuu, sitä todennäköisemmin hän muistaa uniaan. Toisaalta monet unettomat tietävät, että huonounisuus ei poista unia, päinvastoin. Vaikka lyhyet unet vähentävät muistamisen mahdollisuutta, jatkuvasti heräilevä ihminen saattaa puolestaan muistaa paljonkin unia, koska herää useamman REM-jakson aikana.

Korona-aikana monet ovat nukkuneet eri tavalla kuin ennen: eri rytmissä, pidempään, eri aikoihin. Se vaikuttaa unien muistamiseen.

Mitä unten sisältöön tulee, niin siinäkin pandemia kyllä näkyy. Stressi ja vahvat tunteet tapaavat tehdä unista eläväisempiä, ja stressiä ja tunteita meillä nyt riittääkin.

Unen aikana prosessoimme niitä asioita, jotka meitä hereillä vaivaavat. Ne eivät siirry uniin sellaisinaan, kirjaimellisesti. Eräs ystäväni on nähnyt varsin ilmaisuvoimaisia unia zombeista. Toinen valittelee olevansa yö toisensa jälkeen myöhästymässä lennolta jossain kaukaisessa maassa. Harvard Medical Schoolin psykologian professori Deidre Leigh Barrett on tutkinut koronaunia nettikyselyn avulla. Monissa on esiintynyt inhottavia ötököitä. Toisaalta ihmiset myös uneksivat asioista, joita kaipaavat “normaalista”.

Hyvä uutinen kuitenkin on, että vilkkaat unet kertovat, että pääkoppa käsittelee asioita, jotta niiden kanssa olisi helpompi elellä!

Kutsumme silloin tällöin ystäviämme kotiimme syömään. Hyvin usein tuliaisena on viinipullo, joka onkin mitä mukavin tuominen. Koska usein muut tuliaiset otetaan heti esille ja käyttöön (esimerkiksi kukat), mietin, olisiko kohteliasta menetellä samoin viinin kohdalla? Joskus tuntuu vähän ankealta ja jopa epäkohteliaalta työntää – ja ikään kuin unohtaa – tuliaisviini kaappiin, vaikkakin on niin, että ehkä me itse olemme valinneet tarjoamamme ruoan kanssa sopivan viinin. Onko riittävän kohteliasta vain kiittää kauniisti viinistä ja jättää se odottamaan tulevaa käyttöä?

– Illallisten emäntä

Tämä on probleema, johon monen meistä on helppo samastua. Myönnän itsekin kokeneeni asiasta pieniä ahdistuksen värähdyksiä ennen muinoin.

Nykyään ajattelen näin: Jos illalliselle ei ole erikseen pyydetty tuomaan viiniä, vieraan olisi hyvä ilmaista selvästi, että viinipullo on tarkoitettu lahjaksi ja nautittavaksi silloin kun tämä vastaanottajille sopii. Yleensä oletuksena pitäisi olla, että illallisen pitäjä on valinnut viininsä etukäteen ruuan perusteella.

Jos vieras ei ilmaise asiaa selvästi, kysy häneltä, oliko hän ajatellut, että viiniä tarjotaan illan aikana. Jos asia on hänelle sama, päätös on sinun ja voit arvioida, sopisiko se johonkin väliin illallista tai nautittavaksi myöhemmin.

Tärkeintä tietysti on, että vieraat viihtyvät. Jos vieras haluaa viinipullon avattavaksi nimenomaan ruuan kanssa, näin kannattaa tehdä, vaikka vieras on silloin käyttäytynytkin hieman sopimattomasti.

Toisaalta voitte myös tehdä viinin maistelusta pienen ohjelmanumeron ja vaikka vertailla kahta eri viiniä.

Oikein hyviä juhlapyhiä kaikille!