Valokuvaaja Emilia Kangasluoma sivakoi läpi laduttomien tuntureiden ja nukkui tähtitaivaan alla.

Tilaajille

Ripset jäätyvät, ja kaverin parran tilalla on iso jääkimpale. Poskia pistelee, henkeen ottaa ja varpaita pitää kipristellä, että ne pysyisivät lämpiminä.

Urho Kekkosen kansallispuistossa on pakkasta 25 astetta. On tammikuun alku, hiihtovaelluksen ensimmäinen päivä. Ympärillä on pelkkää valkeutta.